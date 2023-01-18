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***NRBNK* *EKOFA* *YKYAT* *FBBNK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.01.2023 17:41
***NRBNK* *EKOFA* *YKYAT* *FBBNK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***NRBNK******EKOFA******YKYAT******FBBNK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, NRBNK, INFO, YKYAT, FBBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF42314 25.000.000 18.01.2023 25.04.2023 20.01.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL42323 70.000.000 18.01.2023 18.04.2023 20.01.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL12519 200.000.000 18.01.2023 21.01.2025 20.01.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM42321 400.000.000 18.01.2023 28.04.2023 20.01.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM42317 376.160.000 18.01.2023 19.04.2023 20.01.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA42313 500.000.000 18.01.2023 18.04.2023 20.01.2023


İlgili Şirketler [EKOFA, NRBNK, INFO, YKYAT, FBBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103039


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BRKSN 12,99 13.104.550 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.861 7.929 45,00  
Yarım 3.830 3.880 22,00  
Çeyrek 1.921 1.940 11,00  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 0,18  
Gümüş Gr. 14,59 14,60 0,16  
B. Petrol 87,42 87,42 1,50  
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