***NRBNK* *GARAN* *KTKVK* *EKTVK* *KFKTF* *ISFIN* *BRKVY* *YKBNK* *YFMEN* *FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
13.04.2021 17:03
***NRBNK******GARAN******KTKVK******EKTVK******KFKTF******ISFIN******BRKVY******YKBNK******YFMEN******FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, EKTVK, FIBAF, GARAN, ISFIN, KFKTF, KTKVK, NRBNK, YFMEN, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
FİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK42110 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42120 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF42112 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42133 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927509
BIST