Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *GARAN* *KTKVK* *EKTVK* *KFKTF* *ISFIN* *BRKVY* *YKBNK* *YFMEN* *FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

13.04.2021 17:03



***NRBNK******GARAN******KTKVK******EKTVK******KFKTF******ISFIN******BRKVY******YKBNK******YFMEN******FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, EKTVK, FIBAF, GARAN, ISFIN, KFKTF, KTKVK, NRBNK, YFMEN, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
FİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK42110 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42120 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF42112 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42133 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927509


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409 En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0822 8,0922 % -0,17  
Euro 9,6918 9,7005 % 0,04  
Sterlin 11,1165 11,1722 % 0,03  
Frank 8,7277 8,7803 % -0,49  
Riyal 2,1486 2,1594 % -0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -9,23  
Altın Gr. 451 451 -3,47  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 0,05  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 66,68 66,68 3,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru