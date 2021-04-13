***NRBNK* *GARAN* *KTKVK* *EKTVK* *KFKTF* *ISFIN* *BRKVY* *YKBNK* *YFMEN* *FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***NRBNK******GARAN******KTKVK******EKTVK******KFKTF******ISFIN******BRKVY******YKBNK******YFMEN******FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, EKTVK, FIBAF, GARAN, ISFIN, KFKTF, KTKVK, NRBNK, YFMEN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeFİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK42110 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42120 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF42112 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42133 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM42119 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927509BIST