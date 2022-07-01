***NRBNK* *HALKB* *MBFTR* *QNBFB* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *SMRFA* *EKTVK* *HUZFA* *GPO* *TFNVK* *APY* *TCRYT* *ISFAK* *YKBNK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***NRBNK******HALKB******MBFTR******QNBFB******DENIZ******SEKFA******ISMEN******SMRFA******EKTVK******HUZFA******GPO******TFNVK******APY******TCRYT******ISFAK******YKBNK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler APY, DENIZ, EKTVK, GPO, HUZFA, INFO, ISFAK, ISMEN, MBFTR, NRBNK, QNBFB, SEKFA, SMRFA, TCRYT, TFNVK, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRMAATWWWWW8 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72268 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF72216 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM72211 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA72215 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72215 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF72219 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF72219 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72221 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72228 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72216 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF72223 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72224 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72213 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72221 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72217 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040751BIST