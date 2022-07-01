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***NRBNK* *HALKB* *MBFTR* *QNBFB* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *SMRFA* *EKTVK* *HUZFA* *GPO* *TFNVK* *APY* *TCRYT* *ISFAK* *YKBNK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

01.07.2022 17:35
***NRBNK* *HALKB* *MBFTR* *QNBFB* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *SMRFA* *EKTVK* *HUZFA* *GPO* *TFNVK* *APY* *TCRYT*


***NRBNK******HALKB******MBFTR******QNBFB******DENIZ******SEKFA******ISMEN******SMRFA******EKTVK******HUZFA******GPO******TFNVK******APY******TCRYT******ISFAK******YKBNK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler APY, DENIZ, EKTVK, GPO, HUZFA, INFO, ISFAK, ISMEN, MBFTR, NRBNK, QNBFB, SEKFA, SMRFA, TCRYT, TFNVK, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRMAATWWWWW8 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72268 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF72216 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM72211 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA72215 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72215 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF72219 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF72219 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72221 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72228 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72216 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF72223 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72224 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72213 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72221 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72217 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040751


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KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
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