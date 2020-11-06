***NRBNK* *HALKB* *SEKFK* *AKFEN* *AKTIF* *QNBFB* *DENIZ* *BOGVY* *ZKBVK* *TCZB* *BRKT* *TFNVK* *TUPRS* *ARNFK* *YKBNK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***NRBNK******HALKB******SEKFK******AKFEN******AKTIF******QNBFB******DENIZ******BOGVY******ZKBVK******TCZB******BRKT******TFNVK******TUPRS******ARNFK******YKBNK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKFEN, ARNFK, BOGVY, BRKT, DENIZ, NRBNK, LIDFA, QNBFB, SEKFK, TCZB, TFNVK, HALKB, TUPRS, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2024 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2040 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2073 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2073 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFKK2018 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2028 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22116 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2018 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK2012 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK2038 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZBK2018 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZBK2018 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2010 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2044 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 İtfaTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886701BIST