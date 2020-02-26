***NRBNK* *HALKB* *VAKVK* *GARAN* *SMRVA* *OYYAT* *MGROS* *OTOKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
26.02.2020 17:05
***NRBNK******HALKB******VAKVK******GARAN******SMRVA******OYYAT******MGROS******OTOKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, MGROS, NRBNK, OTOKC, OYYAT, SMRVA, HALKB, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017N0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017N0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL22036 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfa
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 İtfa
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD22026 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY22014 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821756
BIST