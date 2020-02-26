***NRBNK* *HALKB* *VAKVK* *GARAN* *SMRVA* *OYYAT* *MGROS* *OTOKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***NRBNK******HALKB******VAKVK******GARAN******SMRVA******OYYAT******MGROS******OTOKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, MGROS, NRBNK, OTOKC, OYYAT, SMRVA, HALKB, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017N0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017N0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL22036 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfaOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 İtfaOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD22026 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY22014 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 26/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821756BIST