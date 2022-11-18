***NRBNK* *HLVKS* *TFNVK* *TCRYT* *SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.11.2022 21:06
***NRBNK******HLVKS******TFNVK******TCRYT******SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, HLVKS, NRBNK, TFNVK, SMRFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD32327 50.000.000 18.11.2022 24.03.2023 22.11.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32319 1.000.000.000 18.11.2022 17.03.2023 22.11.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22325 200.000.000 18.11.2022 16.02.2023 22.11.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKK2317 1.200.000.000 18.11.2022 08.11.2023 22.11.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF32326 10.000.000 18.11.2022 17.03.2023 22.11.2022
İlgili Şirketler [TCRYT, HLVKS, NRBNK, TFNVK, SMRFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081163
BIST