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***NRBNK* *KOCFN* *SEKFK* *DZGYO* *YATVK* *HLVKS* *DENIZ* *KTKVK* *ISFIN* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

13.01.2021 17:20



***NRBNK******KOCFN******SEKFK******DZGYO******YATVK******HLVKS******DENIZ******KTKVK******ISFIN******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DENIZ, DZGYO, HLVKS, ISFIN, KOCFN, KTKVK, NRBNK, SEKFK, YATVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32126 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYP12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN12115 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12117 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12133 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD140721T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT070727T13 DEVLET TAHVİLİ 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120122T17 DEVLET TAHVİLİ 13/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901915


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