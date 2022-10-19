***NRBNK* *KORTS* *EKOFA* *YKYAT* *ZORLF* *BRKT* *TCRYT* *SMRFA* *INFO* *YFMEN* *NURVK* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***NRBNK******KORTS******EKOFA******YKYAT******ZORLF******BRKT******TCRYT******SMRFA******INFO******YFMEN******NURVK******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AYTMZ, BRKT, EKOFA, INFO, KORTS, NRBNK, NURVK, SMRFA, TCRYT, YFMEN, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTME2214 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2240 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2240 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2265 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2265 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2228 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFME2215 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLE2216 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFE2214 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2233 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFME2219 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2249 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2212 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD150426T15 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD181023T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT130127T11 DEVLET TAHVİLİ 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT170424T17 DEVLET TAHVİLİ 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 19/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072933BIST