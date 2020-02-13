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***NRBNK* *KORTS* *GARAN* *PLGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

13.02.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******KORTS******GARAN******PLGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, KORTS, NRBNK, PLGAZ

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01780 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01780 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017C3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017C3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL22028 FİNANSMAN BONOSU 13/02/2020 İtfa
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG52014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818813


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 274.400.032 % 19,97  
ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8536 7,8930 % 0,54  
Frank 6,1464 6,1834 % -0,19  
Riyal 1,6051 1,6131 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.575 7,70  
Altın Gr. 307 307 2,23  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,19  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,05  
B. Petrol 56,19 56,19 0,40  
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