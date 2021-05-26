***NRBNK* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *TEBNK* *HLVKS* *KTKVK* *BRKVY* *ULSFA* *SKYMD* *YFMEN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
26.05.2021 17:45
***NRBNK******KORTS******GEDIK******ZORLF******TEBNK******HLVKS******KTKVK******BRKVY******ULSFA******SKYMD******YFMEN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKVY, GEDIK, HLVKS, KORTS, KTKVK, NRBNK, SKYMD, TEBNK, ULSFA, YFMEN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52110 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52110 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12212 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22211 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52116 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52114 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK52117 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM52118 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT131130T14 DEVLET TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938248
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