***NRBNK* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *TEBNK* *HLVKS* *KTKVK* *BRKVY* *ULSFA* *SKYMD* *YFMEN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***NRBNK******KORTS******GEDIK******ZORLF******TEBNK******HLVKS******KTKVK******BRKVY******ULSFA******SKYMD******YFMEN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKVY, GEDIK, HLVKS, KORTS, KTKVK, NRBNK, SKYMD, TEBNK, ULSFA, YFMEN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52110 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52110 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12212 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22211 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52116 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52114 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK52117 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM52118 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT131130T14 DEVLET TAHVİLİ 26/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938248BIST