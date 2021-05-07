***NRBNK* *KORTS* *HALKB* *AKFEN* *DENIZ* *BRKT* *AKSFA* *TUPRS* *KTKVK* *ARNFK* *DENFA* *BOGVY* *YKBNK* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
07.05.2021 17:41
***NRBNK******KORTS******HALKB******AKFEN******DENIZ******BRKT******AKSFA******TUPRS******KTKVK******ARNFK******DENFA******BOGVY******YKBNK******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, AKSFA, ARNFK, BOGVY, BRKT, DENFA, DENIZ, KORTS, KTKVK, NRBNK, HALKB, TRMNK, TUPRS, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72111 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52112 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52120 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52138 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52146 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52118 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52124 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62164 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA52110 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfa
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935300
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