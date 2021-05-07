***NRBNK* *KORTS* *HALKB* *AKFEN* *DENIZ* *BRKT* *AKSFA* *TUPRS* *KTKVK* *ARNFK* *DENFA* *BOGVY* *YKBNK* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***NRBNK******KORTS******HALKB******AKFEN******DENIZ******BRKT******AKSFA******TUPRS******KTKVK******ARNFK******DENFA******BOGVY******YKBNK******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, AKSFA, ARNFK, BOGVY, BRKT, DENFA, DENIZ, KORTS, KTKVK, NRBNK, HALKB, TRMNK, TUPRS, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRFBOVY52119 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72111 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52112 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52120 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52138 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52146 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52118 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52124 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62164 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA52110 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 İtfaTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935300BIST