Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *KORTS* *HALKB* *ZORLF* *GARAN* *EKTVK* *VESTL* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

07.10.2021 17:09



***NRBNK******KORTS******HALKB******ZORLF******GARAN******EKTVK******VESTL******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, EKTVK, GARAN, KORTS, NRBNK, HALKB, VESTL, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKE2113 FİNANSMAN BONOSU 7.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLE2125 FİNANSMAN BONOSU 7.10.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22226 FİNANSMAN BONOSU 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72227 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12223 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 7.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968087


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.399
Değişim :  0,14% |  1,90
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.397  
En Yüksek
1.405 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 179,30 25.282.921 % 10,00  
AYCES 55,00 4.463.931 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.710.977 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.578.523 % 9,99  
MERIT 19,16 1.367.104 % 9,99  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 8,9415 8,9460 % 0,80  
Euro 10,3515 10,3588 % 0,81  
Sterlin 12,1322 12,1930 % 0,77  
Frank 9,5837 9,6414 % 0,77  
Riyal 2,3718 2,3837 % 0,58  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 3,24  
Altın Gr. 504 504 3,62  
Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 0,17  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
B. Petrol 83,14 83,14 1,19  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru