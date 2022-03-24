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***NRBNK* *KORTS* *QNBFF* *AKSFA* *EKTVK* *ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.03.2022 17:46
***NRBNK* *KORTS* *QNBFF* *AKSFA* *EKTVK* *ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NRBNK******KORTS******QNBFF******AKSFA******EKTVK******ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKSFA, NRBNK, EKTVK, QNBFF, KORTS, ARNFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT62228 18.500.000 24.03.2022 02.06.2022 28.03.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL62230 100.000.000 24.03.2022 24.06.2022 28.03.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS62273 100.000.000 24.03.2022 28.06.2022 28.03.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF72223 114.680.000 24.03.2022 06.07.2022 28.03.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT92213 71.870.000 24.03.2022 14.09.2022 28.03.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT52319 49.460.000 24.03.2022 04.05.2023 28.03.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN62211 10.000.000 24.03.2022 27.06.2022 28.03.2022


İlgili Şirketler [AKSFA, NRBNK, EKTVK, QNBFF, KORTS, ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012717


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KAPLM 74,80 54.144.770 % 10,00  
SERVE 15,07 2.212.469 % 10,00  
DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
ULUSE 70,45 13.981.671 % 9,99  
SEYKM 7,05 67.024.187 % 9,98  
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Sterlin 19,5125 19,6104 % -0,15  
Frank 15,8655 15,9611 % -0,13  
Riyal 3,9408 3,9606 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.960 15,58  
Altın Gr. 936 936 8,29  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,66 25,69 0,57  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 0,31  
B. Petrol 120 120 -1,34  
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