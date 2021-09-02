***NRBNK* *KORTS* *QNBFF* *ATLFA* *VAKFA* *SMRVA* *ISMEN* *AKDFA* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***NRBNK******KORTS******QNBFF******ATLFA******VAKFA******SMRVA******ISMEN******AKDFA******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ATLFA, AKDFA, QNBFF, ISMEN, SMRVA, KORTS, YKBNK, NRBNK, VAKFA]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK92217 10.000.000 02.09.2021 01.09.2022 06.09.2021- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2112 20.000.000 02.09.2021 09.12.2021 06.09.2021- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12229 74.260.000 02.09.2021 10.01.2022 06.09.2021- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDA2117 100.000.000 02.09.2021 02.12.2021 06.09.2021- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY22212 18.111.100 02.09.2021 25.02.2022 06.09.2021- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT62216 48.160.000 02.09.2021 09.06.2022 06.09.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42228 100.000.000 02.09.2021 08.04.2022 06.09.2021- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2129 100.000.000 02.09.2021 23.12.2021 06.09.2021- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFASA2112 229.800.000 02.09.2021 01.12.2021 06.09.2021İlgili Şirketler [ATLFA, AKDFA, QNBFF, ISMEN, SMRVA, KORTS, YKBNK, NRBNK, VAKFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961519BIST