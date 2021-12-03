***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 18:39
***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 03/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,63-8,40 Fiyat aralığından 8.751.391,00 toplam nominal tutarlı satış ilemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 03/12/2021 tarihi itibariyle % 4,9250 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2021 8.751.391 8.751.391 24.029.484 15.278.093 % 7,746 % 7,746 % 4,925 % 4,925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980994
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0658
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0537
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05783,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,33
|Açılış
|: 783,43
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7297
|13,7328
|% 0,51
|
|Euro
|15,5246
|15,5628
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,1194
|18,2103
|% -0,22
|
|Frank
|14,8871
|14,9768
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6509
|3,6693
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|7,50
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,46
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|1,67
|