***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait açıklamalarda düzeltme yapılmıştır. Revize açıklama ve tablo aşağıdadır. 03/12/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında düzeltme açıklama kısmında NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak sehven3.272.437 TL nominal olarak beliritilen işlem tutarı 3.275.363 olarakrevize edilmiştir. 02/12/2021 tarihinde paylar % 7,9160 sınırına ulaşmıştır. 03/12/2021 tarihinde gerçekleşen işlemler ile paylar % 5,095 sınırına ulaşmıştır.Revize açıklama ve tablo aşağıdadır.02/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 8, 46-8,91 Fiyat aralığından 3.275.363 toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 02/12/2021 tarihi itibariyle %7,9160 sınırına ulaşmıştır.03/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,63-8,40 Fiyat aralığından 8.751.391,00 toplam nominal tutarlı satış ilemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 03/12/2021 tarihi itibariyle % 5,095 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)02/12/2021 3.275.363 3.275.363 27.830.000 24.554.637 % 8,972 % 8,972 % 7,916 % 7,91603/12/2021 8.751.391 8.751.391 24.554.637 15.803.246 % 7,916 % 7,916 % 5,095 % 5,095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981269BIST