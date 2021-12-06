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***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

06.12.2021 18:17
***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 06/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,87-7,51 Fiyat aralığından 9.210.055,00 toplam nominal tutarlı satış ilemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 06/12/2021 tarihi itibariyle % 2,125 sınırına ulaşmıştır. 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/12/2021 9.210.055 9.210.055 15.803.246 6.593.191 % 5,095 % 5,095 % 2,125 % 2,125




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981285


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
ACSEL 22,66 16.909.956 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.086.420 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7448 13,7485 % 0,22  
Euro 15,5157 15,5450 % 0,06  
Sterlin 18,1812 18,2724 % 0,40  
Frank 14,8071 14,8963 % -0,52  
Riyal 3,6561 3,6745 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -0,06  
Altın Gr. 787 787 0,91  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,21  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 -0,09  
B. Petrol 71,80 71,80 1,92  
Seans Raporu 18:05
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