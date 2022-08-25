***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2022 09:28
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058277
BIST
11:333.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 73,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3318,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:3318,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1199
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:331.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:33
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.794.854
|% 9,99
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.455.093
|% 9,95
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|OBASE
|16,49
|91.277.156
|% -5,34
|
|CANTE
|89,00
|9.887.290
|% -5,02
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ADESE
|1,02
|89.894.949
|% 5,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1638
|18,1714
|% 0,16
|
|Euro
|18,1939
|18,2117
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4664
|21,5740
|% 0,65
|
|Frank
|18,8104
|18,9237
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8185
|4,8426
|% 0,14
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,49
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,45
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
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11:48VAKBN
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 005, 732 adet işlem
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11:47XU100
Endeks 3, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 23, 944.00 milyon TL de
-
11:47DOGUB
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 482, 168 adet işlem
-
11:46DAGHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 795, 432 adet işlem
-
11:45VKFYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 929 adet işlem