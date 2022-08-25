***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [NRBNK]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058277BIST