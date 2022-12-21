***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2022 14:20
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NRBNK
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088956
BIST
16:275.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 7,16
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.425
16:2718,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2719,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0595
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:271.091,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.091,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.427.097
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.391.257
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.684.285
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.872.029
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.676.959
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,42
|126.541.525
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|54.554.352
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|THYAO
|143,80
|5.655.176.609
|% -1,44
|
|AKBNK
|19,85
|4.885.264.820
|% -0,75
|
|EREGL
|41,92
|4.544.424.350
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|EKGYO
|8,00
|3.232.912.074
|% -2,32
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|VAKBN
|12,27
|4.292.482.237
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,14
|3.721.285.263
|% -0,90
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6640
|18,6674
|% 0,08
|
|Euro
|19,8591
|19,8688
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5961
|22,7094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1035
|20,2246
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9478
|4,9726
|% 0,07
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|1,75
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:42KONYA
Yüzde 8.42 oranında artışla 3, 308.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 818 adet işlem
-
16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
-
16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782