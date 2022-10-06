***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NRBNKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 60.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 06.04.2022Vade (Gün Sayısı) 182Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA42316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 06.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA+ 29.04.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA+ 29.04.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067916BIST