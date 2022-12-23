***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
23.12.2022 14:00
Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA 29.04.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA 29.04.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089401
BIST
13:515.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -19,48
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5118,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5119,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0471
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:511.079,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.079,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:49
|TERA
|12,10
|130.269
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|62.947.184
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.733.342
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|BTCIM
|45,24
|171.035.133
|% -7,67
|
|HEKTS
|40,62
|542.799.726
|% -7,60
|
|GLRYH
|12,44
|170.114.315
|% -6,96
|
|SASA
|117,00
|398.613.357
|% -6,40
|
|THYAO
|141,70
|3.326.062.489
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,44
|2.467.871.998
|% -0,38
|
|KOZAL
|589,70
|2.104.797.643
|% 4,71
|
|ENKAI
|28,42
|1.989.098.696
|% 1,79
|
|ISCTR
|13,07
|1.864.873.820
|% 1,55
|
|EKGYO
|8,29
|1.742.838.066
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,17
|511.455.605
|% 1,28
|
|ISCTR
|13,07
|1.864.873.820
|% 1,55
|
|YKBNK
|12,16
|1.665.338.450
|% 0,75
|
|KRDMD
|18,44
|2.467.871.998
|% -0,38
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6761
|18,6803
|% 0,10
|
|Euro
|19,8309
|19,8485
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4767
|22,5894
|% 0,37
|
|Frank
|20,0023
|20,1228
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9532
|4,9781
|% 0,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,91
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.291
|7.343
|25,00
|
|Yarım
|3.531
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|2,25
|