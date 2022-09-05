***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.09.2022 16:11
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraç edeceği kira sertifikalarına ilişkin 100.000.0000 TL nominal değerli Tertip İhraç Belgesi 05.09.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060168
BIST
16:323.347
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 124,75
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.350
En Düşük
3.248
16:3218,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:3218,1022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0167
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:321.002,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.002,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ICBCT
|7,93
|33.428.317
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.735.137.654
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.887.263
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.584
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.822.482.931
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|50.649.962
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,20
|74.493.759
|% -8,57
|
|DOGUB
|10,42
|17.108.867
|% -7,54
|
|MOBTL
|2,30
|196.979.459
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,00
|99.331.508
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,23
|8.976.984.414
|% 5,38
|
|EREGL
|30,84
|6.973.532.394
|% 9,44
|
|THYAO
|73,85
|6.183.794.252
|% 2,86
|
|GARAN
|25,82
|5.929.263.744
|% 5,91
|
|AKBNK
|14,24
|5.772.893.224
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,23
|8.976.984.414
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,38
|4.015.193.719
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,24
|5.772.893.224
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,60
|3.683.948.530
|% 8,60
|
|GARAN
|25,82
|5.929.263.744
|% 5,91
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2175
|18,2276
|% 0,15
|
|Euro
|18,0953
|18,1022
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8938
|20,9986
|% 0,02
|
|Frank
|18,5028
|18,6142
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.293
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|3,52
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47RHEAG
Yüzde 7.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 784 adet işlem
-
16:46VKGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 983, 427 adet işlem
-
16:45SMRTG
Yüzde 9.05 oranında artışla 44.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 464, 780 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 48 artarak (% 4.62 ) 3, 656
-
16:44VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 902, 868 adet işlem