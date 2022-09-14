***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.09.2022 09:59
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraç edeceği kira sertifikalarına ilişkin 165.000.000 TL nominal değerli Tertip İhraç Belgesi 12.09.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062973
BIST
12:313.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -98,32
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:3118,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:3118,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:311.000,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.000,12
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:31
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.415.396
|% 9,70
|
|DESA
|31,58
|31.590.495
|% 9,50
|
|ISCTR
|10,17
|1.165.439.429
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|27.988.368
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.213.708.325
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.608.176
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.443.571.595
|% -9,97
|
|THYAO
|70,90
|2.314.387.126
|% -0,28
|
|ASELS
|29,92
|1.932.399.874
|% -0,27
|
|AKBNK
|14,19
|1.385.449.722
|% -9,96
|
|EREGL
|29,92
|1.343.914.504
|% -1,90
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.703.317
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.443.571.595
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.171.753.321
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,41
|174.602.761
|% -4,08
|
|ISCTR
|10,17
|1.165.439.429
|% -10,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2514
|18,2579
|% 0,04
|
|Euro
|18,2748
|18,2852
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0398
|21,1453
|% 0,61
|
|Frank
|18,9164
|19,0303
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|-4,00
|
|Tam
|6.755
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
Seans Raporu
12:31
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12:30XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
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12:26
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12:26
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