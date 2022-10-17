***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.10.2022 17:59
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraç edeceği kira sertifikalarına ilişkin 100.000.000 TL nominal değerli Tertip İhraç Belgesi 17.10.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072544
BIST
17:493.845
En Yüksek
|Değişim
|: 6,02%
|| 218,19
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:4918,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:4918,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1905
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2551
En Düşük
18,0503
17:49993,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,66
|Açılış
|: 993,63
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:49
|AKBNK
|14,85
|1.492.122.188
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.796.187
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.979.898
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.354.380
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.313.976
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|ESCOM
|25,94
|37.189.311
|% -4,98
|
|BRKO
|1,89
|498.700
|% -4,06
|
|SEKFK
|9,88
|14.894.945
|% -3,98
|
|THYAO
|98,50
|8.562.791.810
|% 9,44
|
|PETKM
|14,30
|4.871.467.542
|% -1,99
|
|ASELS
|32,80
|4.153.187.392
|% 5,33
|
|EKGYO
|4,49
|3.973.502.024
|% 6,40
|
|SISE
|31,12
|3.730.132.738
|% 6,36
|
|EKGYO
|4,49
|3.973.502.024
|% 6,40
|
|PETKM
|14,30
|4.871.467.542
|% -1,99
|
|ISCTR
|9,39
|2.876.994.383
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|571.716.563
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.899.271.761
|% 9,97
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5798
|% 0,07
|
|Euro
|18,2424
|18,2551
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,1652
|21,2713
|% 2,27
|
|Frank
|18,5801
|18,6920
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,01
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|17,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.702
|6.770
|-20,00
|
|Yarım
|3.266
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,29
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|0,68
|
Seans Raporu
17:49
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17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
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17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410