***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.01.2023 11:09
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103374
BIST
11:045.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 61,16
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.484
En Düşük
5.436
11:0418,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:0420,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0618
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:041.168,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.168,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:04
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.171.923
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.942.299
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.728.524
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.525.684
|% 9,89
|
|BRKSN
|11,95
|5.453.513
|% -8,01
|
|PRDGS
|8,66
|39.354.828
|% -6,78
|
|ZOREN
|5,86
|319.255.119
|% -4,72
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|THYAO
|155,20
|2.364.998.697
|% 0,39
|
|EREGL
|41,00
|1.770.726.109
|% 1,59
|
|ASELS
|62,75
|1.121.267.358
|% 1,70
|
|TCELL
|39,14
|1.097.769.667
|% 4,88
|
|KOZAL
|586,50
|1.060.121.767
|% -0,26
|
|EKGYO
|8,55
|824.076.599
|% 1,42
|
|SKBNK
|2,92
|243.404.993
|% 2,46
|
|TSKB
|4,69
|263.534.507
|% 4,69
|
|ZOREN
|5,86
|319.255.119
|% -4,72
|
|KRDMD
|19,47
|1.007.228.755
|% 0,78
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8053
|% 0,09
|
|Euro
|20,3976
|20,4063
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1797
|23,2959
|% -0,12
|
|Frank
|20,4450
|20,5682
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9905
|5,0156
|% 0,06
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.168
|1.168
|0,05
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.921
|7.982
|-6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.906
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.936
|1.953
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|0,54
|