***NRBNK* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.03.2023 15:34
***NRBNK******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgeleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127015
BIST
16:294.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 33,90
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2919,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2920,5421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0491
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:291.187,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.187,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRYAT
|806,30
|104.482.207
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.539.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.561.688
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.769.732
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,98
|31.670.100
|% -8,03
|
|GEREL
|14,89
|151.722.881
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|162,70
|141.316.612
|% -5,57
|
|EMKEL
|12,48
|72.569.153
|% -5,38
|
|ASTOR
|64,60
|5.523.966.522
|% 2,54
|
|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
|
|THYAO
|123,70
|2.439.942.903
|% -0,16
|
|EREGL
|36,80
|2.414.701.195
|% -0,59
|
|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,71
|929.578.792
|% 1,98
|
|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
|
|YKBNK
|10,31
|1.080.904.313
|% 0,19
|
|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
|
|KRDMD
|18,73
|1.584.410.141
|% 2,13
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0258
|19,0523
|% 0,17
|
|Euro
|20,5320
|20,5428
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,2666
|23,3832
|% 0,38
|
|Frank
|20,5271
|20,6508
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0521
|5,0774
|% 0,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
|