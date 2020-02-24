***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









6.456 0 57.497 221.893 0 221.893TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.093 0 -13.093 0 -13.093Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.093 0 -13.093 0 -13.093Yeni Bakiye125.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 30.988 0 0 6.456 -13.093 57.497 208.800 0 208.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.232 0 0 0 0 64.980 45.748 0 45.748Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.497 -57.497 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.497 -57.497 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.497 -57.497 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler160.000 1.952 11.756 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.323 0 0 0 0 68.418 101.741 0 101.741Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-2 1.899.194 2.167.382 4.066.576 2.716.221 1.591.655 4.307.876GARANTİ VE KEFALETLER814.694 111.159 925.853 676.425 118.374 794.799Teminat Mektupları813.634 78.310 891.944 676.425 112.505 788.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları813.634 78.310 891.944 676.425 112.505 788.930Banka Kredileri0 2.113 2.113 0 1.825 1.825İthalat Kabul Kredileri0 2.113 2.113 0 1.825 1.825Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.060 30.736 31.796 0 4.044 4.044Belgeli Akreditifler1.060 30.736 31.796 0 4.044 4.044Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 0 0 0 1.106.524 0 1.106.524Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 1.106.524 0 1.106.524Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 1.106.524 0 1.106.524Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.084.500 2.056.223 3.140.723 933.272 1.473.281 2.406.553Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.084.500 2.056.223 3.140.723 933.272 1.473.281 2.406.553Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri308 298 606 13.991 233.387 247.378Vadeli Döviz Alım İşlemleri154 149 303 6.995 116.562 123.557Vadeli Döviz Satım İşlemleri154 149 303 6.996 116.825 123.821Para ve Faiz Swap İşlemleri1.084.192 2.055.925 3.140.117 919.281 1.239.894 2.159.175Swap Para Alım İşlemleri0 882.027 882.027 0 682.265 682.265Swap Para Satım İşlemleri630.113 249.154 879.267 543.479 166.917 710.396Swap Faiz Alım İşlemleri454.079 208.464 662.543 375.802 0 375.802Swap Faiz Satım İşlemleri0 716.280 716.280 0 390.712 390.712Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.466.921 1.244.774 5.711.695 4.134.675 1.085.747 5.220.422EMANET KIYMETLER1.121.475 380.023 1.501.498 1.052.117 280.466 1.332.583Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler1.121.432 371.113 1.492.545 1.024.152 265.603 1.289.755Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 27.965 0 27.965Tahsile Alınan Diğer Kıymetler43 8.910 8.953 0 14.863 14.863İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.344.386 864.751 4.209.137 3.082.558 805.281 3.887.839Menkul Kıymetler80.598 297.000 377.598 78.624 264.050 342.674Teminat Senetleri533.933 51.923 585.856 383.109 44.450 427.559Emtia356.784 11.880 368.664 272.969 10.562 283.531Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul393.325 447.529 840.854 452.855 403.549 856.404Diğer Rehinli Kıymetler1.979.746 56.419 2.036.165 1.895.001 82.670 1.977.671Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.060 0 1.060 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI6.366.115 3.412.156 9.778.271 6.850.896 2.677.402 9.528.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet KârıVI-1 146.586 55.028Alınan Faizler435.382 366.852Ödenen Faizler-240.680 -202.142Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar57.527 21.952Elde Edilen Diğer Kazançlar13.361 7.095Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar24.616 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-60.644 -52.030Ödenen Vergiler-18.728 -26.328DiğerVI-1 -64.248 -60.371Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-249.687 187.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-501.572 -660.907Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -31.143 -95.083Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.426 622.695Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 284.454 320.403Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 -103.101 242.136YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-124.784 6.358İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.525 -9.313Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.036.930 -3.897.624Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.918.018 3.914.841Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -4.347 -1.546FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit157.948 -37.499Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.824.004 3.801.576Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.743.681 -3.839.075İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.375 0Diğer80.000 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi22.722 50.626Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 -47.215 261.621Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar540.852 279.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 493.637 540.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)68.418 64.980DİĞER KAPSAMLI GELİRLER33.323 -19.232Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar33.323 -19.232Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri33.602 -19.558Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-279 326TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.741 45.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)246.135 642.138 888.273 279.728 473.596 753.324Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 49.155 574.173 623.328 234.471 395.457 629.928Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 20.436 130.533 150.969 234.145 313.407 547.552BankalarI-3 28.820 443.640 472.460 332 82.050 82.382Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-101 0 -101 -6 -6Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 196.976 56.032 253.008 45.110 53.357 98.467Devlet Borçlanma Senetleri477 0 477 1.156 0 1.156Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler131.847 0 131.847 19.860 0 19.860Diğer Finansal Varlıklar64.652 56.032 120.684 24.094 53.357 77.451Türev Finansal VarlıklarI-13 4 11.933 11.937 147 24.782 24.929Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4 11.933 11.937 147 24.782 24.929Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 741.077 2.195.355 1.216.515 477.709 1.694.224Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-36.159 0 -36.159 -11.507 0 -11.507SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 50 0 50 50 0 50İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-14 7.131 0 7.131 4.040 0 4.040MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-15 4.811 0 4.811 2.190 0 2.190Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer4.811 0 4.811 2.190 0 2.190YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-16 223.545 0 223.545 34.385 0 34.385CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 7.157 0 7.157ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-17 8.741 0 8.741 2.032 0 2.032DİĞER AKTİFLER (Net)I-19 16.891 4 16.895 72.980 138.698 211.678VARLIKLAR TOPLAMI1.925.423 1.383.219 3.308.642 1.607.570 1.090.003 2.697.573YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 163.930 225.496 389.426 153.478 288.532 442.010PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 3.538 28.169 31.707 84.033 9.980 94.013İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 664.353 0 664.353 579.693 0 579.693Bonolar618.320 0 618.320 561.750 0 561.750Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller46.033 0 46.033 17.943 0 17.943FONLARII-4 396.042 237.514 633.556 327.703 217.401 545.104Müstakrizlerin Fonları561 183 744 14.323 630 14.953Diğer395.481 237.331 632.812 313.380 216.771 530.151GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 43.444 43.444 51 37.206 37.257Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 0 43.444 43.444 51 37.206 37.257Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 2.565 602 3.167 0 0 0KARŞILIKLARII-10 22.352 0 22.352 9.027 0 9.027Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.224 0 3.224 5.744 0 5.744Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar19.128 0 19.128 3.283 0 3.283CARİ VERGİ BORCUII-11 13.267 0 13.267 5.242 0 5.242ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 90.305 90.305 0 80.254 80.254Krediler0 29.761 29.761 0 26.473 26.473Diğer Borçlanma Araçları0 60.544 60.544 0 53.781 53.781DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER67.010 913.766 980.776 60.331 590.094 650.425ÖZKAYNAKLAR435.814 475 436.289 255.576 -1.028 254.548Ödenmiş SermayeII-14 300.000 0 300.000 160.000 0 160.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 44.604 475 45.079 12.784 -1.028 11.756Kar Yedekleri20.840 0 20.840 28.953 0 28.953Yasal Yedekler9.969 0 9.969 7.374 0 7.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.871 0 10.871 21.579 0 21.579Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar68.418 0 68.418 51.887 0 51.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -13.093 0 -13.093Dönem Net Kâr veya Zararı68.418 0 68.418 64.980 0 64.980Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.768.871 1.539.771 3.308.642 1.475.134 1.222.439 2.697.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 461.382 379.368Kredilerden Alınan Faizler300.642 327.506Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4.744 4.963Bankalardan Alınan Faizler27.240 9.156Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler207 1.321Menkul Değerlerden Alınan Faizler99.982 16.569Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar99.982 16.569İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri28.567 19.853FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -252.437 -204.682Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-74.329 -44.674Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-12.098 -6.374İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-130.417 -128.502Kiralama Faiz Giderleri-746 0Diğer Faiz Giderleri-34.847 -25.132NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ208.945 174.686NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ48.801 11.207Alınan Ücret ve Komisyonlar57.527 21.952Gayri Nakdi Kredilerden19.967 13.785Diğer37.560 8.167Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.726 -10.745Gayri Nakdi Kredilere-1.911 -866Diğer-6.815 -9.879TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 69 151TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -73.937 -51.622Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-9.150 -20.777Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-44.709 54.234Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-20.078 -85.079DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 19.592 22.458FAALİYET BRÜT KÂRI203.470 156.880BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -30.978 -21.422DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-17.220 -3.957PERSONEL GİDERLERİ (-)-25.150 -16.477DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -43.011 -31.599NET FAALİYET KARI (ZARARI)87.111 83.425BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 87.111 83.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -18.693 -18.445Cari Vergi Karşılığı-25.681 -17.269Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -1.176Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.988 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 68.418 64.980DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 68.418 64.980Grubun Karı (Zararı)68.418 64.980Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821295BIST