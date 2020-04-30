***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 19:01
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.063 0 0 0 0 22.922 27.985 0 27.985
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 16.972 0 0 28.953 51.897 22.922 282.696 0 282.696
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.206 0 0 0 0 36.146 -3.060 0 -3.060
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 0 98
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 5.822 0 0 20.948 68.512 36.146 433.380 0 433.380
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.921 2.149.650 4.021.571 1.899.194 2.167.382 4.066.576
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 815.048 126.377 941.425 814.694 111.159 925.853
Teminat Mektupları
III-1 815.048 78.215 893.263 813.634 78.310 891.944
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
815.048 78.215 893.263 813.634 78.310 891.944
Banka Kredileri
0 8.589 8.589 0 2.113 2.113
İthalat Kabul Kredileri
0 8.589 8.589 0 2.113 2.113
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 39.573 39.573 1.060 30.736 31.796
Belgeli Akreditifler
0 39.573 39.573 1.060 30.736 31.796
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
790 788 1.578 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
790 788 1.578 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
790 788 1.578 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.056.083 2.022.485 3.078.568 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.056.083 2.022.485 3.078.568 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
324 328 652 308 298 606
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
162 164 326 154 149 303
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
162 164 326 154 149 303
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.050.359 2.008.092 3.058.451 1.084.192 2.055.925 3.140.117
Swap Para Alım İşlemleri
0 762.911 762.911 0 882.027 882.027
Swap Para Satım İşlemleri
546.211 210.218 756.429 630.113 249.154 879.267
Swap Faiz Alım İşlemleri
504.148 234.457 738.605 454.079 208.464 662.543
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 800.506 800.506 0 716.280 716.280
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.400 14.065 19.465 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
5.400 4.165 9.565 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 9.900 9.900 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.635.482 1.398.173 6.033.655 4.466.921 1.244.774 5.711.695
EMANET KIYMETLER
1.487.722 460.452 1.948.174 1.121.475 380.023 1.501.498
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.197.130 443.387 1.640.517 1.121.432 371.113 1.492.545
Tahsile Alınan Çekler
271.549 7.211 278.760 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.043 9.854 28.897 43 8.910 8.953
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.146.700 937.721 4.084.421 3.344.386 864.751 4.209.137
Menkul Kıymetler
87.736 328.480 416.216 80.598 297.000 377.598
Teminat Senetleri
343.520 54.666 398.186 533.933 51.923 585.856
Emtia
350.726 13.139 363.865 356.784 11.880 368.664
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
294.715 487.472 782.187 393.325 447.529 840.854
Diğer Rehinli Kıymetler
2.070.003 53.964 2.123.967 1.979.746 56.419 2.036.165
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.060 0 1.060 1.060 0 1.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.507.403 3.547.823 10.055.226 6.366.115 3.412.156 9.778.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
168.137 19.392
Alınan Faizler
134.887 82.248
Ödenen Faizler
-63.988 -57.620
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.475 17.870
Elde Edilen Diğer Kazançlar
17.790 1.992
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
87.541 2.237
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.804 -13.920
Ödenen Vergiler
-7.962 -732
Diğer
2.198 -12.683
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-24.154 -286.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-113.975 -122.640
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
44.509 -9.725
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
251.063 -231.278
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-205.751 77.025
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
143.983 -267.226
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-41.097 -56.265
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.280 1.542
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.462.163 -844.088
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.425.041 786.877
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-695 -596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.894 167.165
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
946.524 1.075.713
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-950.474 -908.548
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-944 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
34.302 14.068
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
132.294 -142.258
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.637 540.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
625.931 398.594
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.146 22.922
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-39.206 5.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-39.206 5.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-40.471 5.573
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.265 -510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.060 27.985
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
310.088 601.671 911.759 191.483 642.138 833.621
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 181.062 520.930 701.992 49.155 574.173 623.328
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 35.918 77.009 112.927 20.436 130.533 150.969
Bankalar
I-3 145.264 443.921 589.185 28.820 443.640 472.460
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-120 0 -120 -101 0 -101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 129.025 65.370 194.395 142.324 56.032 198.356
Devlet Borçlanma Senetleri
491 0 491 477 0 477
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
98.858 0 98.858 131.847 0 131.847
Diğer Finansal Varlıklar
29.676 65.370 95.046 10.000 56.032 66.032
Türev Finansal Varlıklar
I-2 1 15.371 15.372 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 15.371 15.372 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
998.627 1.089.337 2.087.964 1.418.129 741.077 2.159.206
Krediler
I-6 1.035.526 1.089.337 2.124.863 1.454.278 741.077 2.195.355
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.899 0 -36.899 -36.149 0 -36.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.644 0 13.644 7.131 0 7.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.913 0 4.913 4.811 0 4.811
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.913 0 4.913 4.811 0 4.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 287.337 0 287.337 223.545 0 223.545
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 11.438 0 11.438 8.741 0 8.741
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 26.588 6 26.594 16.891 4 16.895
VARLIKLAR TOPLAMI
1.652.635 1.691.014 3.343.649 1.870.731 1.383.219 3.253.950
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 73.038 333.582 406.620 163.930 225.496 389.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 15.762 59.725 75.487 3.538 28.169 31.707
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 731.480 0 731.480 763.268 0 763.268
Bonolar
731.480 0 731.480 717.235 0 717.235
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 46.033 0 46.033
FONLAR
II-4 252.240 390.180 642.420 245.992 237.514 483.506
Müstakrizlerin Fonları
1.991 91.264 93.255 561 183 744
Diğer
250.249 298.916 549.165 245.431 237.331 482.762
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
57.174 5.733 62.907 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 57.174 5.733 62.907 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 6.737 98 6.835 2.565 602 3.167
KARŞILIKLAR
II-10 25.989 0 25.989 22.352 0 22.352
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.804 0 4.804 3.224 0 3.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
21.185 0 21.185 19.128 0 19.128
CARİ VERGİ BORCU
II-11 21.517 0 21.517 13.289 0 13.289
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 98.618 98.618 0 90.305 90.305
Krediler
0 32.915 32.915 0 29.761 29.761
Diğer Borçlanma Araçları
0 65.703 65.703 0 60.544 60.544
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
51.955 786.441 838.396 63.378 913.766 977.144
ÖZKAYNAKLAR
441.227 -7.847 433.380 435.867 475 436.342
Ödenmiş Sermaye
II-14 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 13.669 -7.847 5.822 44.553 475 45.028
Kar Yedekleri
20.948 0 20.948 20.850 0 20.850
Yasal Yedekler
9.969 0 9.969 9.969 0 9.969
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.979 0 10.979 10.881 0 10.881
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
104.658 0 104.658 68.512 0 68.512
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
68.512 0 68.512 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.146 0 36.146 68.512 0 68.512
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.677.119 1.666.530 3.343.649 1.714.179 1.539.771 3.253.950
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 101.070 102.258
Kredilerden Alınan Faizler
70.169 72.485
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
347 1.633
Bankalardan Alınan Faizler
1.819 4.645
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
137 183
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
20.246 16.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.246 16.750
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.352 6.562
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -45.324 -66.300
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.987 -16.441
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-529 -4.243
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-26.201 -43.444
Kiralama Faiz Giderleri
-232 -184
Diğer Faiz Giderleri
-6.375 -1.988
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
55.746 35.958
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.276 15.258
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.618 17.869
Gayri Nakdi Kredilerden
4.533 5.302
Diğer
8.085 12.567
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.342 -2.611
Gayri Nakdi Kredilere
-536 -418
Diğer
-1.806 -2.193
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 146 -12.443
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.425 -194
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.287 -9.367
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.992 -2.882
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 4.633 5.668
FAALİYET BRÜT KÂRI
70.801 44.441
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -2.541 -600
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -3.240 -940
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.747 -5.085
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -10.942 -8.122
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.331 29.694
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 48.331 29.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -12.185 -6.772
Cari Vergi Karşılığı
-13.617 -7.296
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.432 524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 36.146 22.922
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 36.146 22.922
Grubun Karı (Zararı)
36.146 22.922
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841947
BIST