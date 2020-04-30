***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.063 0 0 0 0 22.922 27.985 0 27.985Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 16.972 0 0 28.953 51.897 22.922 282.696 0 282.696Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.206 0 0 0 0 36.146 -3.060 0 -3.060Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 0 98Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 5.822 0 0 20.948 68.512 36.146 433.380 0 433.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.871.921 2.149.650 4.021.571 1.899.194 2.167.382 4.066.576GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 815.048 126.377 941.425 814.694 111.159 925.853Teminat MektuplarıIII-1 815.048 78.215 893.263 813.634 78.310 891.944Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları815.048 78.215 893.263 813.634 78.310 891.944Banka Kredileri0 8.589 8.589 0 2.113 2.113İthalat Kabul Kredileri0 8.589 8.589 0 2.113 2.113Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 39.573 39.573 1.060 30.736 31.796Belgeli Akreditifler0 39.573 39.573 1.060 30.736 31.796Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER790 788 1.578 0 0 0Cayılamaz Taahhütler790 788 1.578 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri790 788 1.578 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.056.083 2.022.485 3.078.568 1.084.500 2.056.223 3.140.723Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.056.083 2.022.485 3.078.568 1.084.500 2.056.223 3.140.723Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri324 328 652 308 298 606Vadeli Döviz Alım İşlemleri162 164 326 154 149 303Vadeli Döviz Satım İşlemleri162 164 326 154 149 303Para ve Faiz Swap İşlemleri1.050.359 2.008.092 3.058.451 1.084.192 2.055.925 3.140.117Swap Para Alım İşlemleri0 762.911 762.911 0 882.027 882.027Swap Para Satım İşlemleri546.211 210.218 756.429 630.113 249.154 879.267Swap Faiz Alım İşlemleri504.148 234.457 738.605 454.079 208.464 662.543Swap Faiz Satım İşlemleri0 800.506 800.506 0 716.280 716.280Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.400 14.065 19.465 0 0 0Para Alım Opsiyonları5.400 4.165 9.565 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 9.900 9.900 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.635.482 1.398.173 6.033.655 4.466.921 1.244.774 5.711.695EMANET KIYMETLER1.487.722 460.452 1.948.174 1.121.475 380.023 1.501.498Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.197.130 443.387 1.640.517 1.121.432 371.113 1.492.545Tahsile Alınan Çekler271.549 7.211 278.760 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler19.043 9.854 28.897 43 8.910 8.953Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.146.700 937.721 4.084.421 3.344.386 864.751 4.209.137Menkul Kıymetler87.736 328.480 416.216 80.598 297.000 377.598Teminat Senetleri343.520 54.666 398.186 533.933 51.923 585.856Emtia350.726 13.139 363.865 356.784 11.880 368.664Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul294.715 487.472 782.187 393.325 447.529 840.854Diğer Rehinli Kıymetler2.070.003 53.964 2.123.967 1.979.746 56.419 2.036.165Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.060 0 1.060 1.060 0 1.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI6.507.403 3.547.823 10.055.226 6.366.115 3.412.156 9.778.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı168.137 19.392Alınan Faizler134.887 82.248Ödenen Faizler-63.988 -57.620Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar12.475 17.870Elde Edilen Diğer Kazançlar17.790 1.992Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar87.541 2.237Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.804 -13.920Ödenen Vergiler-7.962 -732Diğer2.198 -12.683Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-24.154 -286.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-113.975 -122.640Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış44.509 -9.725Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)251.063 -231.278Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-205.751 77.025Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı143.983 -267.226YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-41.097 -56.265İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.280 1.542Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.462.163 -844.088Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.425.041 786.877Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-695 -596FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.894 167.165Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit946.524 1.075.713Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-950.474 -908.548İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-944 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi34.302 14.068Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)132.294 -142.258Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar493.637 540.852Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar625.931 398.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)36.146 22.922DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-39.206 5.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-39.206 5.063Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-40.471 5.573Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.265 -510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.060 27.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)310.088 601.671 911.759 191.483 642.138 833.621Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 181.062 520.930 701.992 49.155 574.173 623.328Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 35.918 77.009 112.927 20.436 130.533 150.969BankalarI-3 145.264 443.921 589.185 28.820 443.640 472.460Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-120 0 -120 -101 0 -101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 129.025 65.370 194.395 142.324 56.032 198.356Devlet Borçlanma Senetleri491 0 491 477 0 477Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler98.858 0 98.858 131.847 0 131.847Diğer Finansal Varlıklar29.676 65.370 95.046 10.000 56.032 66.032Türev Finansal VarlıklarI-2 1 15.371 15.372 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1 15.371 15.372 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)998.627 1.089.337 2.087.964 1.418.129 741.077 2.159.206KredilerI-6 1.035.526 1.089.337 2.124.863 1.454.278 741.077 2.195.355Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-36.899 0 -36.899 -36.149 0 -36.149SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.644 0 13.644 7.131 0 7.131MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.913 0 4.913 4.811 0 4.811Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer4.913 0 4.913 4.811 0 4.811YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 287.337 0 287.337 223.545 0 223.545CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 11.438 0 11.438 8.741 0 8.741DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 26.588 6 26.594 16.891 4 16.895VARLIKLAR TOPLAMI1.652.635 1.691.014 3.343.649 1.870.731 1.383.219 3.253.950YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 73.038 333.582 406.620 163.930 225.496 389.426PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 15.762 59.725 75.487 3.538 28.169 31.707İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 731.480 0 731.480 763.268 0 763.268Bonolar731.480 0 731.480 717.235 0 717.235Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 46.033 0 46.033FONLARII-4 252.240 390.180 642.420 245.992 237.514 483.506Müstakrizlerin Fonları1.991 91.264 93.255 561 183 744Diğer250.249 298.916 549.165 245.431 237.331 482.762GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER57.174 5.733 62.907 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 57.174 5.733 62.907 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 6.737 98 6.835 2.565 602 3.167KARŞILIKLARII-10 25.989 0 25.989 22.352 0 22.352Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.804 0 4.804 3.224 0 3.224Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar21.185 0 21.185 19.128 0 19.128CARİ VERGİ BORCUII-11 21.517 0 21.517 13.289 0 13.289ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 98.618 98.618 0 90.305 90.305Krediler0 32.915 32.915 0 29.761 29.761Diğer Borçlanma Araçları0 65.703 65.703 0 60.544 60.544DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER51.955 786.441 838.396 63.378 913.766 977.144ÖZKAYNAKLAR441.227 -7.847 433.380 435.867 475 436.342Ödenmiş SermayeII-14 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 13.669 -7.847 5.822 44.553 475 45.028Kar Yedekleri20.948 0 20.948 20.850 0 20.850Yasal Yedekler9.969 0 9.969 9.969 0 9.969Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.979 0 10.979 10.881 0 10.881Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar104.658 0 104.658 68.512 0 68.512Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı68.512 0 68.512 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı36.146 0 36.146 68.512 0 68.512Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.677.119 1.666.530 3.343.649 1.714.179 1.539.771 3.253.950Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 101.070 102.258Kredilerden Alınan Faizler70.169 72.485Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler347 1.633Bankalardan Alınan Faizler1.819 4.645Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler137 183Menkul Değerlerden Alınan Faizler20.246 16.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar20.246 16.750İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri8.352 6.562FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -45.324 -66.300Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.987 -16.441Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-529 -4.243İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-26.201 -43.444Kiralama Faiz Giderleri-232 -184Diğer Faiz Giderleri-6.375 -1.988NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ55.746 35.958NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.276 15.258Alınan Ücret ve Komisyonlar12.618 17.869Gayri Nakdi Kredilerden4.533 5.302Diğer8.085 12.567Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.342 -2.611Gayri Nakdi Kredilere-536 -418Diğer-1.806 -2.193TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 146 -12.443Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.425 -194Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.287 -9.367Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.992 -2.882DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 4.633 5.668FAALİYET BRÜT KÂRI70.801 44.441BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -2.541 -600DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -3.240 -940PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.747 -5.085DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -10.942 -8.122NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.331 29.694BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 48.331 29.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -12.185 -6.772Cari Vergi Karşılığı-13.617 -7.296Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.432 524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 36.146 22.922DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 36.146 22.922Grubun Karı (Zararı)36.146 22.922Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841947BIST