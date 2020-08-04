***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.683 0 0 0 0 43.060 52.743 0 52.743Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler220.000 1.952 21.439 20.840 0 43.060 307.291 0 307.291Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.260 0 0 0 0 57.199 93.459 0 93.459Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.418 -68.418 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 68.418 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 81.339 0 0 29.258 0 57.199 529.748 0 529.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.270.706 2.654.957 4.925.663 1.899.194 2.167.382 4.066.576GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 811.216 118.373 929.589 814.694 111.159 925.853Teminat MektuplarıIII-1 811.216 73.274 884.490 813.634 78.310 891.944Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları811.216 73.274 884.490 813.634 78.310 891.944Banka Kredileri0 6.554 6.554 0 2.113 2.113İthalat Kabul Kredileri0 6.554 6.554 0 2.113 2.113Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 38.545 38.545 1.060 30.736 31.796Belgeli Akreditifler0 38.545 38.545 1.060 30.736 31.796Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER387 37.235 37.622 0 0 0Cayılamaz Taahhütler387 37.235 37.622 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri387 37.235 37.622 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.459.103 2.499.349 3.958.452 1.084.500 2.056.223 3.140.723Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.459.103 2.499.349 3.958.452 1.084.500 2.056.223 3.140.723Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri324 342 666 308 298 606Vadeli Döviz Alım İşlemleri162 171 333 154 149 303Vadeli Döviz Satım İşlemleri162 171 333 154 149 303Para ve Faiz Swap İşlemleri1.458.779 2.479.114 3.937.893 1.084.192 2.055.925 3.140.117Swap Para Alım İşlemleri0 887.369 887.369 0 882.027 882.027Swap Para Satım İşlemleri651.517 243.616 895.133 630.113 249.154 879.267Swap Faiz Alım İşlemleri580.695 475.581 1.056.276 454.079 208.464 662.543Swap Faiz Satım İşlemleri226.567 872.548 1.099.115 0 716.280 716.280Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 19.893 19.893 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 9.852 9.852 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 10.041 10.041 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.628.893 1.185.072 5.813.965 4.466.921 1.244.774 5.711.695EMANET KIYMETLER1.477.470 480.760 1.958.230 1.121.475 380.023 1.501.498Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.187.288 462.823 1.650.111 1.121.432 371.113 1.492.545Tahsile Alınan Çekler270.759 7.672 278.431 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler19.423 10.265 29.688 43 8.910 8.953Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.151.423 704.312 3.855.735 3.344.386 864.751 4.209.137Menkul Kıymetler87.736 342.160 429.896 80.598 297.000 377.598Teminat Senetleri351.073 56.942 408.015 533.933 51.923 585.856Emtia384.755 13.686 398.441 356.784 11.880 368.664Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul294.715 269.927 564.642 393.325 447.529 840.854Diğer Rehinli Kıymetler2.033.144 21.597 2.054.741 1.979.746 56.419 2.036.165Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 1.060 0 1.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI6.899.599 3.840.029 10.739.628 6.366.115 3.412.156 9.778.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı202.412 65.643Alınan Faizler208.188 202.804Ödenen Faizler-105.193 -129.196Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar19.261 33.153Elde Edilen Diğer Kazançlar48.024 5.945Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar87.541 15.713Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-29.270 -29.940Ödenen Vergiler-22.783 -9.562Diğer-3.356 -23.274Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim60.817 -88.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-315.382 -467.536Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış40.964 -26.299Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)349.988 157.368Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-14.753 248.207Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı263.229 -22.617YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-56.388 -170.675İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.604 1.545Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.629.285 -2.814.445Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.578.869 2.643.076Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2.368 -851FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit21.797 505Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.683.980 1.867.188Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.660.376 -1.865.512İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.807 -1.171Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi28.089 45.382Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)256.727 -147.405Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar493.637 540.852Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar750.364 393.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)57.199 43.060 20.996 20.132DİĞER KAPSAMLI GELİRLER36.260 9.683 75.496 4.472Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar36.260 9.683 75.496 4.472Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri35.860 10.537 76.361 4.816Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler400 -854 -865 -344TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.459 52.743 96.492 24.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)546.963 627.262 1.174.225 246.135 642.138 888.273Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 287.154 544.985 832.139 49.155 574.173 623.328Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 13.071 82.062 95.133 20.436 130.533 150.969BankalarI-3 274.238 462.923 737.161 28.820 443.640 472.460Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-155 0 -155 -101 -101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 259.793 78.712 338.505 196.976 56.032 253.008Devlet Borçlanma Senetleri7.258 0 7.258 477 0 477Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.689 0 169.689 131.847 0 131.847Diğer Finansal Varlıklar82.846 78.712 161.558 64.652 56.032 120.684Türev Finansal VarlıklarI-2 16 3.565 3.581 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16 3.565 3.581 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.451.927 811.039 2.262.966 1.418.119 741.077 2.159.196KredilerI-6 1.519.270 811.039 2.330.309 1.454.278 741.077 2.195.355Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-67.343 0 -67.343 -36.159 0 -36.159SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 50 0 50 50 0 50İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.363 0 12.363 7.131 0 7.131MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.899 0 5.899 4.811 0 4.811Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.899 0 5.899 4.811 0 4.811YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 287.337 0 287.337 223.545 0 223.545CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 19.035 0 19.035 8.741 0 8.741DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 24.699 0 24.699 16.891 4 16.895VARLIKLAR TOPLAMI2.348.273 1.438.301 3.786.574 1.925.423 1.383.219 3.308.642YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 144.485 330.835 475.320 163.930 225.496 389.426PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 155.801 79.429 235.230 3.538 28.169 31.707İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 656.663 0 656.663 664.353 0 664.353Bonolar595.035 0 595.035 618.320 0 618.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller61.628 0 61.628 46.033 0 46.033FONLARII-4 454.332 234.879 689.211 396.042 237.514 633.556Müstakrizlerin Fonları56.637 3.074 59.711 561 183 744Diğer397.695 231.805 629.500 395.481 237.331 632.812GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER38.812 7.940 46.752 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 38.812 7.940 46.752 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 5.808 42 5.850 2.565 602 3.167KARŞILIKLARII-10 29.269 0 29.269 22.352 0 22.352Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı6.088 0 6.088 3.224 0 3.224Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar23.181 0 23.181 19.128 0 19.128CARİ VERGİ BORCUII-11 18.447 0 18.447 13.267 0 13.267ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 104.384 104.384 0 90.305 90.305Krediler0 34.261 34.261 0 29.761 29.761Diğer Borçlanma Araçları0 70.123 70.123 0 60.544 60.544DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER66.860 928.840 995.700 67.010 913.766 980.776ÖZKAYNAKLAR532.101 -2.353 529.748 435.814 475 436.289Ödenmiş SermayeII-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 83.692 -2.353 81.339 44.604 475 45.079Kar Yedekleri29.258 0 29.258 20.840 0 20.840Yasal Yedekler13.040 0 13.040 9.969 0 9.969Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.218 0 16.218 10.871 0 10.871Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar57.199 0 57.199 68.418 0 68.418Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı57.199 0 57.199 68.418 0 68.418Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.102.578 1.683.996 3.786.574 1.768.871 1.539.771 3.308.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 178.733 230.329 80.572 127.608Kredilerden Alınan Faizler133.534 154.283 63.365 81.798Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler663 3.414 316 1.781Bankalardan Alınan Faizler8.971 10.135 7.152 5.490Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.378 204 1.241 21Menkul Değerlerden Alınan Faizler29.339 54.398 7.428 37.185Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar29.339 54.398 7.428 37.185İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.848 7.895 1.070 1.333FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -81.278 -138.722 -38.923 -71.965Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21.772 -36.700 -9.785 -20.259Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.023 -8.396 -2.494 -4.153İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-43.930 -73.282 -20.001 -37.513Kiralama Faiz Giderleri-440 -545 -208 -361Diğer Faiz Giderleri-12.113 -19.799 -6.435 -9.679NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ97.455 91.607 41.649 55.643NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14.645 28.630 4.369 13.372Alınan Ücret ve Komisyonlar19.261 33.152 6.643 15.283Gayri Nakdi Kredilerden8.784 10.703 4.251 5.401Diğer10.477 22.449 2.392 9.882Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.616 -4.522 -2.274 -1.911Gayri Nakdi Kredilere-1.147 -857 -611 -439Diğer-3.469 -3.665 -1.663 -1.472TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 89 69 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 28.545 -43.849 28.399 -31.406Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)36.983 -5.250 28.558 -5.056Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-7.774 -19.375 -5.487 -10.008Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-664 -19.224 5.328 -16.342DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 5.782 11.267 1.149 5.599FAALİYET BRÜT KÂRI146.516 87.724 75.655 43.277BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -34.625 -68 -32.079 532DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -5.350 -1.853 -2.110 -913PERSONEL GİDERLERİ (-)-12.427 -10.815 -8.704 -5.730DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -19.644 -20.881 -6.680 -12.759NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.470 54.107 26.082 24.407BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 74.470 54.107 26.082 24.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -17.271 -11.047 -5.086 -4.275Cari Vergi Karşılığı-27.165 -17.083 -13.548 -9.787Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.894 6.036 8.462 5.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 57.199 43.060 20.996 20.132DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 57.199 43.060 20.996 20.132Grubun Karı (Zararı)57.199 43.060 20.996 20.132Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865041BIST