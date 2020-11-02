***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.846 0 0 0 0 49.495 57.341 0 57.341Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952 19.602 20.840 0 49.495 311.889 0 311.889Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.801 0 0 0 0 93.686 150.487 0 150.487Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.418 -68.418 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 68.418 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 101.880 0 0 29.258 0 93.686 586.776 0 586.776Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.702.144 3.412.578 6.114.722 1.899.194 2.167.382 4.066.576GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 800.277 90.353 890.630 814.694 111.159 925.853Teminat MektuplarıIII-1 800.277 61.439 861.716 813.634 78.310 891.944Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları800.277 61.439 861.716 813.634 78.310 891.944Banka Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 28.914 28.914 1.060 30.736 31.796Belgeli Akreditifler0 28.914 28.914 1.060 30.736 31.796Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 114.172 114.172 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 114.172 114.172 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 114.172 114.172 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.901.867 3.208.053 5.109.920 1.084.500 2.056.223 3.140.723Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.901.867 3.208.053 5.109.920 1.084.500 2.056.223 3.140.723Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri61.991 63.120 125.111 308 298 606Vadeli Döviz Alım İşlemleri31.337 31.223 62.560 154 149 303Vadeli Döviz Satım İşlemleri30.654 31.897 62.551 154 149 303Para ve Faiz Swap İşlemleri1.834.946 3.139.662 4.974.608 1.084.192 2.055.925 3.140.117Swap Para Alım İşlemleri0 1.458.616 1.458.616 0 882.027 882.027Swap Para Satım İşlemleri1.102.062 352.815 1.454.877 630.113 249.154 879.267Swap Faiz Alım İşlemleri732.884 268.129 1.001.013 454.079 208.464 662.543Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.060.102 1.060.102 0 716.280 716.280Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.930 5.271 10.201 0 0 0Para Alım Opsiyonları4.930 0 4.930 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 5.271 5.271 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.724.528 1.334.244 7.058.772 4.466.921 1.244.774 5.711.695EMANET KIYMETLER1.472.421 529.166 2.001.587 1.121.475 380.023 1.501.498Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.181.639 517.538 1.699.177 1.121.432 371.113 1.492.545Tahsile Alınan Çekler271.402 0 271.402 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler19.380 11.628 31.008 43 8.910 8.953Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER4.252.107 805.078 5.057.185 3.344.386 864.751 4.209.137Menkul Kıymetler87.736 387.610 475.346 80.598 297.000 377.598Teminat Senetleri350.823 64.506 415.329 533.933 51.923 585.856Emtia552.040 15.504 567.544 356.784 11.880 368.664Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul118.015 311.888 429.903 393.325 447.529 840.854Diğer Rehinli Kıymetler3.143.493 25.570 3.169.063 1.979.746 56.419 2.036.165Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 1.060 0 1.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI8.426.672 4.746.822 13.173.494 6.366.115 3.412.156 9.778.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı259.972 91.331Alınan Faizler298.123 323.533Ödenen Faizler-146.668 -196.819Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar25.838 45.720Elde Edilen Diğer Kazançlar95.901 8.669Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar88.252 19.174Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-43.597 -42.875Ödenen Vergiler-36.871 -14.071Diğer-21.006 -52.000Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-49.193 12.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-830.842 -82.166Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.854 -186.630Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)466.897 56.867Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)328.606 224.633Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı210.779 104.035YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-63.056 -167.500İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.869 -1.307Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.652.650 -4.506.083Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.598.349 4.343.769Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-3.886 -3.879FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-59.421 52.402Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.158.822 2.764.519Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.216.166 -2.710.347İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.077 -1.770Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi41.782 9.657Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)130.084 -1.406Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar493.637 540.852Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar623.721 539.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)93.686 49.495 36.487 6.435DİĞER KAPSAMLI GELİRLER56.801 7.846 20.541 -1.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar56.801 7.846 20.541 -1.837Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri63.423 8.427 27.563 -2.110Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.622 -581 -7.022 273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.487 57.341 57.028 4.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)417.173 735.199 1.152.372 246.135 642.138 888.273Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 132.880 630.072 762.952 49.155 574.173 623.328Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 14.392 141.329 155.721 20.436 130.533 150.969BankalarI-3 118.639 488.743 607.382 28.820 443.640 472.460Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-151 0 -151 -101 -101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 284.286 85.915 370.201 196.976 56.032 253.008Devlet Borçlanma Senetleri6.969 0 6.969 477 0 477Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler197.249 0 197.249 131.847 0 131.847Diğer Finansal Varlıklar80.068 85.915 165.983 64.652 56.032 120.684Türev Finansal VarlıklarI-2 7 19.212 19.219 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7 19.212 19.219 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.523.851 1.239.331 2.763.182 1.418.119 741.077 2.159.196KredilerI-6 1.609.294 1.239.331 2.848.625 1.454.278 741.077 2.195.355Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-85.443 0 -85.443 -36.159 0 -36.159SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 50 0 50 50 0 50İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.150 0 12.150 7.131 0 7.131MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.722 0 6.722 4.811 0 4.811Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.722 0 6.722 4.811 0 4.811YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 280.017 0 280.017 223.545 0 223.545CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 18.945 0 18.945 8.741 0 8.741DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 22.431 13 22.444 16.891 4 16.895VARLIKLAR TOPLAMI2.281.339 1.974.543 4.255.882 1.925.423 1.383.219 3.308.642YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 79.131 364.841 443.972 163.930 225.496 389.426PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 162.097 89.040 251.137 3.538 28.169 31.707İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 563.386 0 563.386 664.353 0 664.353Bonolar515.412 0 515.412 618.320 0 618.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller47.974 0 47.974 46.033 0 46.033FONLARII-4 407.616 394.208 801.824 396.042 237.514 633.556Müstakrizlerin Fonları3.094 18.168 21.262 561 183 744Diğer404.522 376.040 780.562 395.481 237.331 632.812GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER60.532 6.582 67.114 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 60.532 6.582 67.114 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 4.909 0 4.909 2.565 602 3.167KARŞILIKLARII-10 35.533 0 35.533 22.352 0 22.352Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı7.660 0 7.660 3.224 0 3.224Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar27.873 0 27.873 19.128 0 19.128CARİ VERGİ BORCUII-11 11.979 0 11.979 13.267 0 13.267ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 116.356 116.356 0 90.305 90.305Krediler0 38.818 38.818 0 29.761 29.761Diğer Borçlanma Araçları0 77.538 77.538 0 60.544 60.544DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER70.064 1.302.832 1.372.896 67.010 913.766 980.776ÖZKAYNAKLAR593.944 -7.168 586.776 435.814 475 436.289Ödenmiş SermayeII-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 109.048 -7.168 101.880 44.604 475 45.079Kar Yedekleri29.258 0 29.258 20.840 0 20.840Yasal Yedekler13.040 0 13.040 9.969 0 9.969Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.218 0 16.218 10.871 0 10.871Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar93.686 0 93.686 68.418 0 68.418Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı93.686 0 93.686 68.418 0 68.418Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.989.191 2.266.691 4.255.882 1.768.871 1.539.771 3.308.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 272.881 358.577 94.148 128.248Kredilerden Alınan Faizler214.171 231.454 80.637 77.171Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler975 4.458 312 1.044Bankalardan Alınan Faizler10.818 19.777 1.847 9.642Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.971 204 593 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler37.368 79.310 8.029 24.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar37.368 79.310 8.029 24.912İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri7.578 23.374 2.730 15.479FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -120.666 -203.474 -39.388 -64.752Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-39.181 -57.901 -17.409 -21.201Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.554 -10.460 -1.531 -2.064İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-63.484 -105.445 -19.554 -32.163Kiralama Faiz Giderleri-596 -753 -156 -208Diğer Faiz Giderleri-12.851 -28.915 -738 -9.116NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ152.215 155.103 54.760 63.496NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ18.863 39.184 4.218 10.554Alınan Ücret ve Komisyonlar25.837 45.720 6.576 12.568Gayri Nakdi Kredilerden12.695 15.129 3.911 4.426Diğer13.142 30.591 2.665 8.142Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.974 -6.536 -2.358 -2.014Gayri Nakdi Kredilere-1.779 -1.382 -632 -525Diğer-5.195 -5.154 -1.726 -1.489TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 89 69 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 53.969 -58.372 25.424 -14.523Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)75.094 -5.510 38.111 -260Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)372 -49.601 8.146 -30.226Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-21.497 -3.261 -20.833 15.963DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 6.081 10.024 299 -1.243FAALİYET BRÜT KÂRI231.217 146.008 84.701 58.284BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -56.453 -17.004 -21.828 -16.936DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -10.420 -18.814 -5.070 -16.961PERSONEL GİDERLERİ (-)-18.062 -15.699 -5.635 -4.884DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -35.585 -31.816 -15.941 -10.935NET FAALİYET KARI (ZARARI)110.697 62.675 36.227 8.568BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 110.697 62.675 36.227 8.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -17.011 -13.180 260 -2.133Cari Vergi Karşılığı-33.837 -19.804 -6.672 -2.721Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16.826 6.624 6.932 588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 93.686 49.495 36.487 6.435DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 93.686 49.495 36.487 6.435Grubun Karı (Zararı)93.686 49.495 36.487 6.435Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885502BIST