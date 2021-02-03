***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.323 0 0 0 0 68.418 101.741 0 101.741Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.726 0 0 0 0 108.906 182.632 0 182.632Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.418 -68.418 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 68.418 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 118.805 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.255.167 3.791.961 7.047.128 1.899.194 2.167.382 4.066.576GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 819.903 56.613 876.516 814.694 111.159 925.853Teminat MektuplarıIII-1 819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944Banka Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796Belgeli Akreditifler0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER20.000 0 20.000 0 0 0Cayılamaz Taahhütler20.000 0 20.000 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.000 0 20.000 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 308 298 606Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 154 149 303Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 154 149 303Para ve Faiz Swap İşlemleri2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.192 2.055.925 3.140.117Swap Para Alım İşlemleri0 1.908.902 1.908.902 0 882.027 882.027Swap Para Satım İşlemleri1.516.993 439.417 1.956.410 630.113 249.154 879.267Swap Faiz Alım İşlemleri898.271 240.500 1.138.771 454.079 208.464 662.543Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.146.529 1.146.529 0 716.280 716.280Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER6.371.581 1.356.911 7.728.492 4.466.921 1.244.774 5.711.695EMANET KIYMETLER1.620.300 504.188 2.124.488 1.121.475 380.023 1.501.498Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.599.116 493.059 2.092.175 1.121.432 371.113 1.492.545Tahsile Alınan Çekler1.804 0 1.804 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler19.380 11.129 30.509 43 8.910 8.953Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER4.751.281 852.723 5.604.004 3.344.386 864.751 4.209.137Menkul Kıymetler87.736 370.970 458.706 80.598 297.000 377.598Teminat Senetleri664.938 61.737 726.675 533.933 51.923 585.856Emtia841.169 14.839 856.008 356.784 11.880 368.664Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul118.015 305.078 423.093 393.325 447.529 840.854Diğer Rehinli Kıymetler3.039.423 100.099 3.139.522 1.979.746 56.419 2.036.165Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 1.060 0 1.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.626.748 5.148.872 14.775.620 6.366.115 3.412.156 9.778.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı267.571 146.586Alınan FaizlerVI-1 405.857 435.382Ödenen Faizler-187.805 -240.680Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar33.197 57.527Elde Edilen Diğer Kazançlar108.327 13.361Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar88.252 24.616Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-60.749 -60.644Ödenen Vergiler-43.996 -18.728DiğerVI-1 -75.512 -64.248Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-434.663 -249.687Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.168.965 -501.572Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 5.302 -31.143Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)227.634 -1.426Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 501.366 284.454Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 -167.092 -103.101YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -80.005 -124.784İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.065 -1.525Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.376.701 -6.036.930Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.311.349 5.918.018Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -6.588 -4.347FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit20.565 157.948Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.743.974 3.824.004Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.720.964 -3.743.681İhraç Edilen Sermaye Araçları0 80.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.445 -2.375Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi128.836 22.722Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 -97.696 -47.215Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar493.637 540.852Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 395.941 493.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)108.906 68.418DİĞER KAPSAMLI GELİRLER73.726 33.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar73.726 33.323Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri80.169 33.602Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.443 -279TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.632 101.741Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)445.253 512.140 957.393 246.135 642.138 888.273Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 104.108 414.951 519.059 49.155 574.173 623.328Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 6.973 123.122 130.095 20.436 130.533 150.969BankalarI-3 97.232 291.829 389.061 28.820 443.640 472.460Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-97 0 -97 -101 -101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 304.943 94.212 399.155 196.976 56.032 253.008Devlet Borçlanma Senetleri7.237 0 7.237 477 0 477Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler210.023 0 210.023 131.847 0 131.847Diğer Finansal Varlıklar87.683 94.212 181.895 64.652 56.032 120.684Türev Finansal VarlıklarI-2 36.202 2.977 39.179 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı36.202 2.977 39.179 4 11.933 11.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.769.941 1.322.088 3.092.029 1.418.119 741.077 2.159.196KredilerI-6 1.868.017 1.322.088 3.190.105 1.454.278 741.077 2.195.355Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-98.076 0 -98.076 -36.159 0 -36.159SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 3.050 0 3.050 50 0 50İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)3.050 0 3.050 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.050 0 3.050 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.843 0 13.843 7.131 0 7.131MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.594 0 8.594 4.811 0 4.811Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.594 0 8.594 4.811 0 4.811YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 296.500 0 296.500 223.545 0 223.545CARİ VERGİ VARLIĞI7.324 0 7.324 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 7.602 0 7.602 8.741 0 8.741DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 19.187 0 19.187 16.891 4 16.895VARLIKLAR TOPLAMI2.571.294 1.834.228 4.405.522 1.925.423 1.383.219 3.308.642YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 37.861 328.723 366.584 163.930 225.496 389.426PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 2.203 70.111 72.314 3.538 28.169 31.707İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 648.713 0 648.713 664.353 0 664.353Bonolar497.328 0 497.328 618.320 0 618.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller151.385 0 151.385 46.033 0 46.033FONLARII-4 480.359 353.891 834.250 396.042 237.514 633.556Müstakrizlerin Fonları222.744 5.349 228.093 561 183 744Diğer257.615 348.542 606.157 395.481 237.331 632.812GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER40.802 41.042 81.844 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 40.802 41.042 81.844 0 43.444 43.444Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 6.996 0 6.996 2.565 602 3.167KARŞILIKLARII-10 32.510 0 32.510 22.352 0 22.352Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.266 0 4.266 3.224 0 3.224Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar28.244 0 28.244 19.128 0 19.128CARİ VERGİ BORCUII-11 9.330 0 9.330 13.267 0 13.267ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 113.214 113.214 0 90.305 90.305Krediler0 37.158 37.158 0 29.761 29.761Diğer Borçlanma Araçları0 76.056 76.056 0 60.544 60.544DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER95.867 1.524.979 1.620.846 67.010 913.766 980.776ÖZKAYNAKLAR621.381 -2.460 618.921 435.814 475 436.289Ödenmiş SermayeII-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 121.265 -2.460 118.805 44.604 475 45.079Kar Yedekleri29.258 0 29.258 20.840 0 20.840Yasal Yedekler13.040 0 13.040 9.969 0 9.969Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.218 0 16.218 10.871 0 10.871Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar108.906 0 108.906 68.418 0 68.418Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı108.906 0 108.906 68.418 0 68.418Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.976.022 2.429.500 4.405.522 1.768.871 1.539.771 3.308.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 384.816 461.382Kredilerden Alınan Faizler312.947 300.642Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.731 4.744Bankalardan Alınan Faizler14.251 27.240Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.967 207Menkul Değerlerden Alınan Faizler42.727 99.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.727 99.982İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri11.193 28.567FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -166.234 -252.437Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-48.919 -74.329Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.606 -12.098İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-85.985 -130.417Kiralama Faiz Giderleri-722 -746Diğer Faiz Giderleri-23.002 -34.847NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ218.582 208.945NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.676 48.801Alınan Ücret ve Komisyonlar33.197 57.527Gayri Nakdi Kredilerden16.541 19.967Diğer16.656 37.560Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.521 -8.726Gayri Nakdi Kredilere-2.407 -1.911Diğer-7.114 -6.815TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 18.104 -73.937Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)76.352 -9.150Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-43.592 -44.709Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-14.656 -20.078DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 28.219 19.592FAALİYET BRÜT KÂRI288.670 203.470BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -73.164 -30.978DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -10.734 -17.220PERSONEL GİDERLERİ (-)-25.842 -25.150DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -48.807 -43.011NET FAALİYET KARI (ZARARI)130.123 87.111BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 130.123 87.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -21.217 -18.693Cari Vergi Karşılığı-26.521 -25.681Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.304 6.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 108.906 68.418DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 108.906 68.418Grubun Karı (Zararı)108.906 68.418Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907324BIST