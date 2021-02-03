***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.119 0 0 0 0 68.512 101.631 0 101.631Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.103 -51.897 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.745 0 0 0 0 108.903 182.648 0 182.648Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.512 -68.512 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 118.773 0 0 29.362 0 108.903 618.990 0 618.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.255.167 3.791.961 7.047.128 1.899.194 2.167.382 4.066.576GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 819.903 56.613 876.516 814.694 111.159 925.853Teminat MektuplarıIII-1 819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944Banka Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 2.113 2.113Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796Belgeli Akreditifler0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER20.000 0 20.000 0 0 0Cayılamaz Taahhütler20.000 0 20.000 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.000 0 20.000 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 308 298 606Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 154 149 303Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 154 149 303Para ve Faiz Swap İşlemleri2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.192 2.055.925 3.140.117Swap Para Alım İşlemleri0 1.908.902 1.908.902 0 882.027 882.027Swap Para Satım İşlemleri1.516.993 439.417 1.956.410 630.113 249.154 879.267Swap Faiz Alım İşlemleri898.271 240.500 1.138.771 454.079 208.464 662.543Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.146.529 1.146.529 0 716.280 716.280Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER6.371.581 1.356.911 7.728.492 4.466.921 1.244.774 5.711.695EMANET KIYMETLER1.620.300 504.188 2.124.488 1.121.475 380.023 1.501.498Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.599.116 493.059 2.092.175 1.121.432 371.113 1.492.545Tahsile Alınan Çekler1.804 0 1.804 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler19.380 11.129 30.509 43 8.910 8.953Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER4.751.281 852.723 5.604.004 3.344.386 864.751 4.209.137Menkul Kıymetler87.736 370.970 458.706 80.598 297.000 377.598Teminat Senetleri664.938 61.737 726.675 533.933 51.923 585.856Emtia841.169 14.839 856.008 356.784 11.880 368.664Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul118.015 305.078 423.093 393.325 447.529 840.854Diğer Rehinli Kıymetler3.039.423 100.099 3.139.522 1.979.746 56.419 2.036.165Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 1.060 0 1.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.626.748 5.148.872 14.775.620 6.366.115 3.412.156 9.778.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı267.564 146.782Alınan FaizlerVI-1 423.271 434.579Ödenen Faizler4.325.344 1.714.179 1.539.771 3.253.950Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 402.863 459.409Kredilerden Alınan Faizler312.947 300.642Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.731 4.744Bankalardan Alınan Faizler14.251 27.240Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.967 207Menkul Değerlerden Alınan Faizler42.106 98.761Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.106 98.761İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri29.861 27.815FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -184.309 -250.381Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-48.919 -74.329Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.606 -12.098İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-86.579 -132.668Kiralama Faiz Giderleri-722 -746Diğer Faiz Giderleri-40.483 -30.540NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ218.554 209.028NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.676 48.801Alınan Ücret ve Komisyonlar33.197 57.527Gayri Nakdi Kredilerden16.541 19.967Diğer16.656 37.560Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.521 -8.726Gayri Nakdi Kredilere-2.407 -1.911Diğer-7.114 -6.815TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 18.104 -73.937Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)76.352 -9.150Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-43.592 -44.709Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-14.656 -20.078DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 28.219 19.593FAALİYET BRÜT KÂRI288.642 203.554BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -73.148 -30.968DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -10.734 -17.220PERSONEL GİDERLERİ (-)-25.842 -25.150DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -48.798 -43.011NET FAALİYET KARI (ZARARI)130.120 87.205BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 130.120 87.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -21.217 -18.693Cari Vergi Karşılığı-26.521 -25.681Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.304 6.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 108.903 68.512DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 108.903 68.512Grubun Karı (Zararı)108.903 68.512Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907326BIST