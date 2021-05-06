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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 18:19



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 655 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 22,00 260.766 % 10,00  
AYCES 80,80 502.334 % 9,93  
IDEAS 74,60 611.795 % 9,87  
KSTUR 358,00 563.134 % 9,41  
ERBOS 82,95 86.706.478 % 8,50  
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11:17 Alış Satış %  
Dolar 8,2904 8,2921 % 0,27  
Euro 10,0224 10,0284 % 0,23  
Sterlin 11,5078 11,5655 % 0,48  
Frank 9,0985 9,1533 % 0,26  
Riyal 2,2033 2,2144 % 0,24  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 4,78  
Altın Gr. 485 485 2,75  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 0,01  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,03  
B. Petrol 68,19 68,19 0,10  
Seans Raporu 11:17
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