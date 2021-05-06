***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 655 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 655 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -32.989 0 0 -6.247 0 0 0 0 36.203 -3.033 0 -3.033Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 11.435 0 0 -5.592 0 0 20.840 68.418 36.203 433.256 0 433.256Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 24 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 24 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 255.386 0 0 -105 0 0 0 0 40.517 295.798 0 295.798Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 -33.391 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.906 -108.906 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000Cayılamaz Taahhütler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.889 6.613 13.502 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.406 3.348 6.754 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.483 3.265 6.748 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.061.903 4.234.330 6.296.233 2.415.264 3.735.348 6.150.612Swap Para Alım İşlemleri0 1.879.321 1.879.321 0 1.908.902 1.908.902Swap Para Satım İşlemleri1.126.726 759.547 1.886.273 1.516.993 439.417 1.956.410Swap Faiz Alım İşlemleri935.177 272.540 1.207.717 898.271 240.500 1.138.771Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.322.922 1.322.922 0 1.146.529 1.146.529Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları151.385 0 151.385FONLARII-4 459.029 489.015 948.044 480.359 353.891 834.250Müstakrizlerin Fonları177.593 236 177.829 222.744 5.349 228.093Diğer281.436 488.779 770.215 257.615 348.542 606.157GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 8.471 62.649 0 62.649 29.258 0 29.258Yasal Yedekler13.040 0 13.040 13.040 0 13.040Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.218 0 16.218 16.218 0 16.218Diğer Kar Yedekleri33.391 0 33.391 0 0 0Kar veya Zarar116.032 0 116.032 108.906 0 108.906Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı75.515 0 75.515 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı40.517 0 40.517 108.906 0 108.906Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.527.193 2.467.342 4.994.535 1.976.022 2.429.500 4.405.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 136.541 98.161Kredilerden Alınan Faizler112.338 70.169Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.428 347Bankalardan Alınan Faizler3.609 1.819Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 137Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.369 21.911Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.369 21.911İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri8.797 3.778FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -63.460 -42.355Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21.133 -11.987Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.893 -529İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-32.589 -23.929Kiralama Faiz Giderleri-311 -232Diğer Faiz Giderleri-6.534 -5.678NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ73.081 55.806NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ24.967 10.276Alınan Ücret ve Komisyonlar27.788 12.618Gayri Nakdi Kredilerden3.825 4.533Diğer23.963 8.085Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.821 -2.342Gayri Nakdi Kredilere-629 -536Diğer-2.192 -1.806TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -21.480 146Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.114 8.425Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-61.712 -2.287Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)29.118 -5.992DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 2.023 4.633FAALİYET BRÜT KÂRI78.591 70.861BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -9.194 -2.546DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -4.631 -3.240PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.061 -5.747DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -8.971 -10.940NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.734 48.388BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 48.734 48.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -8.217 -12.185Cari Vergi Karşılığı-23.242 -13.617Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.025 1.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 40.517 36.203DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 40.517 36.203Grubun Karı (Zararı)40.517 36.203Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934994BIST