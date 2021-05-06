***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
06.05.2021 18:19
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 655 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 655 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -32.989 0 0 -6.247 0 0 0 0 36.203 -3.033 0 -3.033
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 11.435 0 0 -5.592 0 0 20.840 68.418 36.203 433.256 0 433.256
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 24 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 24 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 255.386 0 0 -105 0 0 0 0 40.517 295.798 0 295.798
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 -33.391 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.906 -108.906 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000
Cayılamaz Taahhütler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.889 6.613 13.502 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.406 3.348 6.754 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.483 3.265 6.748 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.061.903 4.234.330 6.296.233 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.879.321 1.879.321 0 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.126.726 759.547 1.886.273 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
935.177 272.540 1.207.717 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.322.922 1.322.922 0 1.146.529 1.146.529
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
151.385 0 151.385
FONLAR
II-4 459.029 489.015 948.044 480.359 353.891 834.250
Müstakrizlerin Fonları
177.593 236 177.829 222.744 5.349 228.093
Diğer
281.436 488.779 770.215 257.615 348.542 606.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 8.471 62.649 0 62.649 29.258 0 29.258
Yasal Yedekler
13.040 0 13.040 13.040 0 13.040
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.218 0 16.218 16.218 0 16.218
Diğer Kar Yedekleri
33.391 0 33.391 0 0 0
Kar veya Zarar
116.032 0 116.032 108.906 0 108.906
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
75.515 0 75.515 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.517 0 40.517 108.906 0 108.906
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.527.193 2.467.342 4.994.535 1.976.022 2.429.500 4.405.522
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 136.541 98.161
Kredilerden Alınan Faizler
112.338 70.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.428 347
Bankalardan Alınan Faizler
3.609 1.819
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 137
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.369 21.911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.369 21.911
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.797 3.778
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -63.460 -42.355
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.133 -11.987
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.893 -529
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-32.589 -23.929
Kiralama Faiz Giderleri
-311 -232
Diğer Faiz Giderleri
-6.534 -5.678
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
73.081 55.806
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.967 10.276
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.788 12.618
Gayri Nakdi Kredilerden
3.825 4.533
Diğer
23.963 8.085
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.821 -2.342
Gayri Nakdi Kredilere
-629 -536
Diğer
-2.192 -1.806
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -21.480 146
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.114 8.425
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-61.712 -2.287
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.118 -5.992
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 2.023 4.633
FAALİYET BRÜT KÂRI
78.591 70.861
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -9.194 -2.546
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -4.631 -3.240
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.061 -5.747
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -8.971 -10.940
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.734 48.388
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 48.734 48.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -8.217 -12.185
Cari Vergi Karşılığı
-23.242 -13.617
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.025 1.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 40.517 36.203
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 40.517 36.203
Grubun Karı (Zararı)
40.517 36.203
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934994
BIST