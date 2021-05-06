***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 604 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 604 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -32.989 0 0 -6.217 0 0 0 0 36.146 -3.060 0 -3.060Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 0 98Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 0 0 0 1.952 0 11.435 0 0 -5.613 0 0 20.948 68.512 36.146 433.380 0 433.380Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 -8 0 0 29.362 0 108.903 618.990 0 618.990TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 -8 0 0 29.362 0 108.903 618.990 0 618.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 255.386 0 0 -83 0 0 0 0 40.054 295.357 0 295.357Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 -33.391 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.903 -108.903 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.903 -108.903 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler360.000 0 0 0 1.952 0 374.167 0 0 -91 0 0 62.753 75.512 40.054 914.347 0 914.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.970.988 4.298.496 7.269.484 3.255.167 3.791.961 7.047.128GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 882.196 57.553 939.749 819.903 56.613 876.516Teminat MektuplarıIII-1 882.196 57.553 939.749 819.903 54.188 874.091Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları882.196 57.553 939.749 819.903 54.188 874.091Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 2.425 2.425Belgeli Akreditifler0 0 0 0 2.425 2.425Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Cayılamaz Taahhütler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.889 6.613 13.502 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.406 3.348 6.754 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.483 3.265 6.748 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.061.903 4.234.330 6.296.233 2.415.264 3.735.348 6.150.612Swap Para Alım İşlemleri0 1.879.321 1.879.321 0 1.908.902 1.908.902Swap Para Satım İşlemleri1.126.726 759.547 1.886.273 1.516.993 439.417 1.956.410Swap Faiz Alım İşlemleri935.177 272.540 1.207.717 898.271 240.500 1.138.771Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.322.922 1.322.922 0 1.146.529 1.146.529Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.063.260 1.522.865 8.586.125 6.371.581 1.356.911 7.728.492EMANET KIYMETLER1.843.676 578.212 2.421.888 1.620.300 504.188 2.124.488Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.826.707 565.723 2.392.430 1.599.116 493.059 2.092.175Tahsile Alınan Çekler5.969 0 5.969 1.804 0 1.804Tahsile Alınan Ticari Senetler11.000 12.489 23.489 19.380 11.129 30.509Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER5.219.584 944.653 6.164.237 4.751.281 852.723 5.604.004Menkul Kıymetler97.336 416.290 513.626 87.736 370.970 458.706Teminat Senetleri785.379 69.279 854.658 664.938 61.737 726.675Emtia1.031.271 16.652 1.047.923 841.169 14.839 856.008Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul119.515 335.170 454.685 118.015 305.078 423.093Diğer Rehinli Kıymetler3.186.083 107.262 3.293.345 3.039.423 100.099 3.139.522Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.034.248 5.821.361 15.855.609 9.626.748 5.148.872 14.775.620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı97.254 168.137Alınan FaizlerVI-1 130.098 134.887Ödenen Faizler-61.348 -63.988Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27.787 12.475Elde Edilen Diğer Kazançlar17.711 17.790Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 87.541Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.298 -14.804Ödenen Vergiler-581 -7.962DiğerVI-1 -115 2.198Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-40.245 -24.154Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-175.863 -113.975Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -9.416 44.509Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)138.267 251.063Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 6.767 -205.751Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 57.009 143.983YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -6.130 -41.097İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.840 -3.280Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.386.267 -2.462.163Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.383.698 2.425.041Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -1.721 -695FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit12.979 -4.894Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.824.538 946.524Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.810.565 -950.474İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-994 -944Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi57.913 34.302Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 121.771 132.294Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar395.941 493.637Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 517.712 625.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)40.054 36.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLER255.303 -39.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar255.386 -32.989Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları271.927 -32.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.541 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-83 -6.217Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-555 -7.482Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler472 1.265TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)295.357 -3.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)591.245 715.410 1.306.655 368.051 512.140 880.191Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 93.718 557.979 651.697 104.108 414.951 519.059Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 13.302 134.359 147.661 6.973 123.122 130.095BankalarI-3 80.511 423.620 504.131 97.232 291.829 389.061Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-95 0 -95 -97 0 -97Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 497.463 96.929 594.392 227.741 94.212 321.953Devlet Borçlanma Senetleri5.972 0 5.972 7.237 0 7.237Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler481.950 0 481.950 210.023 0 210.023Diğer Finansal Varlıklar9.541 96.929 106.470 10.481 94.212 104.693Türev Finansal VarlıklarI-2 64 60.502 60.566 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı64 60.502 60.566 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.537.464 1.727.895 3.265.359 1.769.941 1.322.088 3.092.029KredilerI-6 1.642.462 1.727.895 3.370.357 1.868.017 1.322.088 3.190.105Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-104.998 0 -104.998 -98.076 0 -98.076SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)16.611 0 16.611 13.843 0 13.843MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9.275 0 9.275 8.594 0 8.594Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer9.275 0 9.275 8.594 0 8.594YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 296.500 0 296.500 296.500 0 296.500CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 7.324 0 7.324ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 6.727 0 6.727 7.602 0 7.602DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 18.524 0 18.524 19.261 0 19.261VARLIKLAR TOPLAMI2.476.346 2.443.305 4.919.651 2.491.116 1.834.228 4.325.344YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 137.218 247.257 384.475 37.861 328.723 366.584PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 1.726 65.974 67.700 2.203 70.111 72.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 815.574 0 815.574 722.790 0 722.790Bonolar661.490 0 661.490 571.405 0 571.405Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller154.084 0 154.084 151.385 0 151.385FONLARII-4 308.924 489.015 797.939 327.309 353.891 681.200Müstakrizlerin Fonları27.593 236 27.829 222.744 5.349 228.093Diğer281.331 488.779 770.110 104.565 348.542 453.107GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 8.471 0 8.471 6.996 0 6.996KARŞILIKLARII-10 37.805 0 37.805 32.510 0 32.510Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı6.232 0 6.232 4.266 0 4.266Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar31.573 0 31.573 28.244 0 28.244CARİ VERGİ BORCUII-11 26.166 0 26.166 9.339 0 9.339ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 41.689 41.689 0 113.214 113.214Krediler0 41.689 41.689 0 37.158 37.158Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 76.056 76.056DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER76.929 1.607.070 1.683.999 94.584 1.524.979 1.619.563ÖZKAYNAKLAR913.556 791 914.347 621.450 -2.460 618.990Ödenmiş SermayeII-14 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler376.119 0 376.119 120.733 0 120.733Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 -882 791 -91 2.452 -2.460 -8Kar Yedekleri62.753 0 62.753 29.362 0 29.362Yasal Yedekler13.051 0 13.051 13.051 0 13.051Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.311 0 16.311 16.311 0 16.311Diğer Kar Yedekleri33.391 0 33.391 0 0 0Kar veya Zarar115.566 0 115.566 108.903 0 108.903Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı75.512 0 75.512 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı40.054 0 40.054 108.903 0 108.903Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.452.309 2.467.342 4.919.651 1.895.844 2.429.500 4.325.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 133.732 101.070Kredilerden Alınan Faizler112.338 70.169Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.428 347Bankalardan Alınan Faizler3.610 1.819Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 137Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.559 20.246Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.559 20.246İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri8.797 8.352FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -60.570 -45.324Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21.120 -11.987Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.893 -529İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-32.529 -26.201Kiralama Faiz Giderleri-311 -232Diğer Faiz Giderleri-3.717 -6.375NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ73.162 55.746NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ24.967 10.276Alınan Ücret ve Komisyonlar27.788 12.618Gayri Nakdi Kredilerden3.825 4.533Diğer23.963 8.085Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.821 -2.342Gayri Nakdi Kredilere-629 -536Diğer-2.192 -1.806TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -21.480 146Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.114 8.425Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-61.712 -2.287Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)29.118 -5.992DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 2.023 4.633FAALİYET BRÜT KÂRI78.672 70.801BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -9.197 -2.541DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -4.631 -3.240PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.462 -5.747DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -9.280 -10.942NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.102 48.331BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 48.102 48.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -8.048 -12.185Cari Vergi Karşılığı-23.242 -13.617Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.194 1.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 40.054 36.146DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 40.054 36.146Grubun Karı (Zararı)40.054 36.146Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934997BIST