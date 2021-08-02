***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
02.08.2021 18:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Yeni Bakiye
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.843 -1.583 57.199 93.459 93.459
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 8.418 -68.418
Kar Dağıtımı
68.418 -68.418
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.418 -68.418
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 82.267 -928 29.258 57.199 529.748 529.748
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.480 7.166 76.205 213.851 213.851
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.906 -108.906
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 249.261 7.190 38.164 76.205 832.772 832.772
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.186.359 4.907.769 8.094.128 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 752.411 61.311 813.722 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Diğer Teminat Mektupları
752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Akreditifler
2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
2.425 2.425
TAAHHÜTLER
20.000 20.000 20.000 20.000
Cayılamaz Taahhütler
20.000 20.000 20.000 20.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 20.000 20.000 20.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
41.628 41.628 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.817 20.817 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.811 20.811 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.413.948 4.804.830 7.218.778 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
2.162.698 2.162.698 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.273.959 933.711 2.207.670 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.139.989 261.477 1.401.466 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.446.944 1.446.944 1.146.529 1.146.529
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.155.600 1.592.371 8.747.971 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
1.868.883 603.776 2.472.659 1.620.300 504.188 2.124.488
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.866.527 583.012 2.449.539 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
2.356 7.744 10.100 1.804 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.020 13.020 19.380 11.129 30.509
REHİNLİ KIYMETLER
5.286.717 988.595 6.275.312 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 434.015 531.351 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
868.976 72.229 941.205 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.131.342 17.361 1.148.703 841.169 14.839 856.008
Gayrimenkul
80.585 351.622 432.207 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.108.478 113.368 3.221.846 3.039.423 100.099 3.139.522
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.341.959 6.500.140 16.842.099 9.626.748 5.148.872 14.775.620
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
114.783 202.412
Alınan Faizler
266.610 208.188
Ödenen Faizler
-124.781 -105.193
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.334 19.261
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.367 48.024
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
543 87.541
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.008 -29.270
Ödenen Vergiler
-22.728 -22.783
Diğer
-63.554 -3.356
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
515.531 60.817
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-747.151 -315.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.433 40.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
784.481 349.988
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
517.634 -14.753
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
630.314 263.229
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
40.589 -56.388
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-30.000
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-455 -3.604
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.042.240 -4.629.285
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.115.541 4.578.869
Diğer
-2.257 -2.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.353 21.797
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.148.268 2.683.980
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.131.943 -2.660.376
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.972 -1.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.064 28.089
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
686.320 256.727
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.082.261 750.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.205 57.199 35.688 20.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
137.646 36.260 -117.635 75.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130.480 37.843 -124.906 70.832
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
139.401 37.843 -132.526 70.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.921 7.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.166 -1.583 7.271 4.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.855 -1.983 4.432 5.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.311 400 2.839 -865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.851 93.459 -81.947 96.492
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
443.603 1.273.404 1.717.007 445.253 512.140 957.393
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 78.054 1.148.475 1.226.529 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 77.780 144.416 222.196 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 438 1.004.059 1.004.497 97.232 291.829 389.061
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-164 -164 -97 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 363.242 108.872 472.114 304.943 94.212 399.155
Devlet Borçlanma Senetleri
6.461 6.461 7.237 7.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
349.424 349.424 210.023 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
7.357 108.872 116.229 87.683 94.212 181.895
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.860.164 1.980.031 3.840.195 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 1.971.407 1.980.031 3.951.438 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-111.243 -111.243 -98.076 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 33.050 0 33.050 3.050 0 3.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
33.050 33.050 3.050 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
33.050 33.050 3.050 3.050
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.914 13.914 13.843 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.669 8.669 8.594 8.594
Diğer
8.669 8.669 8.594 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 296.500 296.500 296.500 296.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 7.324 7.324
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 7.665 7.665 7.602 7.602
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 38.956 38.956 19.187 19.187
VARLIKLAR TOPLAMI
2.702.521 3.253.435 5.955.956 2.571.294 1.834.228 4.405.522
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 256.555 266.186 522.741 37.861 328.723 366.584
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 4.855 63.315 68.170 2.203 70.111 72.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 748.501 748.501 648.713 648.713
Bonolar
606.110 606.110 497.328 497.328
Tahviller
142.391 142.391 151.385 151.385
FONLAR
II-4 526.885 937.853 1.464.738 480.359 353.891 834.250
Müstakrizlerin Fonları
210.242 7.711 217.953 222.744 5.349 228.093
Diğer
316.643 930.142 1.246.785 257.615 348.542 606.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.782 0 7.782 6.996 6.996
KARŞILIKLAR
II-10 38.196 38.196 32.510 32.510
Çalışan Hakları Karşılığı
7.506 7.506 4.266 4.266
Diğer Karşılıklar
30.690 30.690 28.244 28.244
CARİ VERGİ BORCU
II-11 10.070 10.070 9.330 9.330
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 43.464 43.464 113.214 113.214
Krediler
0 43.464 43.464 37.158 37.158
Diğer Borçlanma Araçları
76.056 76.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
173.564 1.965.267 2.138.831 95.867 1.524.979 1.620.846
ÖZKAYNAKLAR
826.147 6.625 832.772 621.381 -2.460 618.921
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 460.000 360.000 360.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
251.213 251.213 120.733 120.733
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 565 6.625 7.190 2.484 -2.460 24
Kar Yedekleri
38.164 38.164 29.258 29.258
Yasal Yedekler
18.220 18.220 13.040 13.040
Olağanüstü Yedekler
7.944 7.944 16.218 16.218
Diğer Kar Yedekleri
12.000 12.000
Kar veya Zarar
76.205 76.205 108.906 108.906
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.205 76.205 108.906 108.906
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.645.967 3.309.989 5.955.956 1.976.022 2.429.500 4.405.522
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 286.561 178.733 150.020 80.572
Kredilerden Alınan Faizler
243.712 133.534 131.374 63.365
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.741 663 2.313 316
Bankalardan Alınan Faizler
6.723 8.971 3.114 7.152
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.378 1.241
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.887 29.339 518 7.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.887 29.339 518 7.428
Diğer Faiz Gelirleri
21.498 4.848 12.701 1.070
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -135.364 -81.278 -71.904 -38.923
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-48.048 -21.772 -26.915 -9.785
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.813 -3.023 -1.920 -2.494
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-67.690 -43.930 -35.101 -20.001
Kiralama Faiz Giderleri
-598 -440 -287 -208
Diğer Faiz Giderleri
-14.215 -12.113 -7.681 -6.435
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
151.197 97.455 78.116 41.649
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
45.786 14.645 20.819 4.369
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.334 19.261 23.546 6.643
Gayri Nakdi Kredilerden
8.937 8.784 5.112 4.251
Diğer
42.397 10.477 18.434 2.392
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.548 -4.616 -2.727 -2.274
Gayri Nakdi Kredilere
-1.260 -1.147 -631 -611
Diğer
-4.288 -3.469 -2.096 -1.663
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 200 89 200 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -45.179 28.545 -23.699 28.399
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
30.995 36.983 19.881 28.558
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-105.237 -7.774 -43.525 -5.487
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.063 -664 -55 5.328
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 12.333 5.782 10.310 1.149
FAALİYET BRÜT KÂRI
164.337 146.516 85.746 75.655
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -24.596 -34.625 -15.402 -32.079
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -7.195 -5.350 -2.564 -2.110
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.510 -12.427 -8.449 -6.680
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -19.853 -19.644 -10.882 -8.704
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.183 74.470 48.449 26.082
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 97.183 74.470 48.449 26.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -20.978 -17.271 -12.761 -5.086
Cari Vergi Karşılığı
-26.651 -27.165 -3.409 -13.548
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.673 9.894 -9.352 8.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 76.205 57.199 35.688 20.996
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 76.205 57.199 35.688 20.996
Grubun Karı (Zararı)
76.205 57.199 35.688 20.996
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954220
BIST