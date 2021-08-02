***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289Yeni Bakiye300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.843 -1.583 57.199 93.459 93.459İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 8.418 -68.418Kar Dağıtımı68.418 -68.418Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.418 -68.418Dönem Sonu Bakiyeler360.000 1.952 82.267 -928 29.258 57.199 529.748 529.748Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)130.480 7.166 76.205 213.851 213.851İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.906 -108.906Kar Dağıtımı108.906 -108.906Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.906 -108.906Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 249.261 7.190 38.164 76.205 832.772 832.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.186.359 4.907.769 8.094.128 3.255.167 3.791.961 7.047.128GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 752.411 61.311 813.722 819.903 56.613 876.516Teminat MektuplarıIII-1 752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091Diğer Teminat Mektupları752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091Akreditifler2.425 2.425Belgeli Akreditifler2.425 2.425TAAHHÜTLER20.000 20.000 20.000 20.000Cayılamaz Taahhütler20.000 20.000 20.000 20.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.000 20.000 20.000 20.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612Alım Satım Amaçlı İşlemler2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri41.628 41.628 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri20.817 20.817 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri20.811 20.811 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.413.948 4.804.830 7.218.778 2.415.264 3.735.348 6.150.612Swap Para Alım İşlemleri2.162.698 2.162.698 1.908.902 1.908.902Swap Para Satım İşlemleri1.273.959 933.711 2.207.670 1.516.993 439.417 1.956.410Swap Faiz Alım İşlemleri1.139.989 261.477 1.401.466 898.271 240.500 1.138.771Swap Faiz Satım İşlemleri1.446.944 1.446.944 1.146.529 1.146.529EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.155.600 1.592.371 8.747.971 6.371.581 1.356.911 7.728.492EMANET KIYMETLER1.868.883 603.776 2.472.659 1.620.300 504.188 2.124.488Emanete Alınan Menkul Değerler1.866.527 583.012 2.449.539 1.599.116 493.059 2.092.175Tahsile Alınan Çekler2.356 7.744 10.100 1.804 1.804Tahsile Alınan Ticari Senetler13.020 13.020 19.380 11.129 30.509REHİNLİ KIYMETLER5.286.717 988.595 6.275.312 4.751.281 852.723 5.604.004Menkul Kıymetler97.336 434.015 531.351 87.736 370.970 458.706Teminat Senetleri868.976 72.229 941.205 664.938 61.737 726.675Emtia1.131.342 17.361 1.148.703 841.169 14.839 856.008Gayrimenkul80.585 351.622 432.207 118.015 305.078 423.093Diğer Rehinli Kıymetler3.108.478 113.368 3.221.846 3.039.423 100.099 3.139.522KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.341.959 6.500.140 16.842.099 9.626.748 5.148.872 14.775.620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı114.783 202.412Alınan Faizler266.610 208.188Ödenen Faizler-124.781 -105.193Alınan Ücret ve Komisyonlar51.334 19.261Elde Edilen Diğer Kazançlar41.367 48.024Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar543 87.541Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-34.008 -29.270Ödenen Vergiler-22.728 -22.783Diğer-63.554 -3.356Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim515.531 60.817Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-747.151 -315.382Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-39.433 40.964Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)784.481 349.988Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)517.634 -14.753Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı630.314 263.229YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları40.589 -56.388İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-30.000Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-455 -3.604Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.042.240 -4.629.285Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.115.541 4.578.869Diğer-2.257 -2.368FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.353 21.797Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.148.268 2.683.980Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.131.943 -2.660.376Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.972 -1.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.064 28.089Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)686.320 256.727Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar395.941 493.637Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.082.261 750.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)76.205 57.199 35.688 20.996DİĞER KAPSAMLI GELİRLER137.646 36.260 -117.635 75.496Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar130.480 37.843 -124.906 70.832Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları139.401 37.843 -132.526 70.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.921 7.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.166 -1.583 7.271 4.664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.855 -1.983 4.432 5.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.311 400 2.839 -865TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)213.851 93.459 -81.947 96.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)443.603 1.273.404 1.717.007 445.253 512.140 957.393Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 78.054 1.148.475 1.226.529 104.108 414.951 519.059Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 77.780 144.416 222.196 6.973 123.122 130.095BankalarI-3 438 1.004.059 1.004.497 97.232 291.829 389.061Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-164 -164 -97 -97Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 363.242 108.872 472.114 304.943 94.212 399.155Devlet Borçlanma Senetleri6.461 6.461 7.237 7.237Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler349.424 349.424 210.023 210.023Diğer Finansal Varlıklar7.357 108.872 116.229 87.683 94.212 181.895Türev Finansal VarlıklarI-2 2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.860.164 1.980.031 3.840.195 1.769.941 1.322.088 3.092.029KredilerI-6 1.971.407 1.980.031 3.951.438 1.868.017 1.322.088 3.190.105Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-111.243 -111.243 -98.076 -98.076SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 33.050 0 33.050 3.050 0 3.050İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)33.050 33.050 3.050 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar33.050 33.050 3.050 3.050MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.914 13.914 13.843 13.843MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.669 8.669 8.594 8.594Diğer8.669 8.669 8.594 8.594YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 296.500 296.500 296.500 296.500CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 7.324 7.324ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 7.665 7.665 7.602 7.602DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 38.956 38.956 19.187 19.187VARLIKLAR TOPLAMI2.702.521 3.253.435 5.955.956 2.571.294 1.834.228 4.405.522YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 256.555 266.186 522.741 37.861 328.723 366.584PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 4.855 63.315 68.170 2.203 70.111 72.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 748.501 748.501 648.713 648.713Bonolar606.110 606.110 497.328 497.328Tahviller142.391 142.391 151.385 151.385FONLARII-4 526.885 937.853 1.464.738 480.359 353.891 834.250Müstakrizlerin Fonları210.242 7.711 217.953 222.744 5.349 228.093Diğer316.643 930.142 1.246.785 257.615 348.542 606.157GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 7.782 0 7.782 6.996 6.996KARŞILIKLARII-10 38.196 38.196 32.510 32.510Çalışan Hakları Karşılığı7.506 7.506 4.266 4.266Diğer Karşılıklar30.690 30.690 28.244 28.244CARİ VERGİ BORCUII-11 10.070 10.070 9.330 9.330ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 43.464 43.464 113.214 113.214Krediler0 43.464 43.464 37.158 37.158Diğer Borçlanma Araçları76.056 76.056DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER173.564 1.965.267 2.138.831 95.867 1.524.979 1.620.846ÖZKAYNAKLAR826.147 6.625 832.772 621.381 -2.460 618.921Ödenmiş SermayeII-14 460.000 460.000 360.000 360.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler251.213 251.213 120.733 120.733Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 565 6.625 7.190 2.484 -2.460 24Kar Yedekleri38.164 38.164 29.258 29.258Yasal Yedekler18.220 18.220 13.040 13.040Olağanüstü Yedekler7.944 7.944 16.218 16.218Diğer Kar Yedekleri12.000 12.000Kar veya Zarar76.205 76.205 108.906 108.906Dönem Net Kâr veya Zararı76.205 76.205 108.906 108.906Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.645.967 3.309.989 5.955.956 1.976.022 2.429.500 4.405.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 286.561 178.733 150.020 80.572Kredilerden Alınan Faizler243.712 133.534 131.374 63.365Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.741 663 2.313 316Bankalardan Alınan Faizler6.723 8.971 3.114 7.152Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.378 1.241Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.887 29.339 518 7.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.887 29.339 518 7.428Diğer Faiz Gelirleri21.498 4.848 12.701 1.070FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -135.364 -81.278 -71.904 -38.923Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-48.048 -21.772 -26.915 -9.785Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.813 -3.023 -1.920 -2.494İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-67.690 -43.930 -35.101 -20.001Kiralama Faiz Giderleri-598 -440 -287 -208Diğer Faiz Giderleri-14.215 -12.113 -7.681 -6.435NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ151.197 97.455 78.116 41.649NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ45.786 14.645 20.819 4.369Alınan Ücret ve Komisyonlar51.334 19.261 23.546 6.643Gayri Nakdi Kredilerden8.937 8.784 5.112 4.251Diğer42.397 10.477 18.434 2.392Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.548 -4.616 -2.727 -2.274Gayri Nakdi Kredilere-1.260 -1.147 -631 -611Diğer-4.288 -3.469 -2.096 -1.663TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 200 89 200 89TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -45.179 28.545 -23.699 28.399Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)30.995 36.983 19.881 28.558Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-105.237 -7.774 -43.525 -5.487Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)29.063 -664 -55 5.328DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 12.333 5.782 10.310 1.149FAALİYET BRÜT KÂRI164.337 146.516 85.746 75.655BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -24.596 -34.625 -15.402 -32.079DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -7.195 -5.350 -2.564 -2.110PERSONEL GİDERLERİ (-)-15.510 -12.427 -8.449 -6.680DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -19.853 -19.644 -10.882 -8.704NET FAALİYET KARI (ZARARI)97.183 74.470 48.449 26.082BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 97.183 74.470 48.449 26.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -20.978 -17.271 -12.761 -5.086Cari Vergi Karşılığı-26.651 -27.165 -3.409 -13.548Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.673 9.894 -9.352 8.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 76.205 57.199 35.688 20.996DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 76.205 57.199 35.688 20.996Grubun Karı (Zararı)76.205 57.199 35.688 20.996Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954220BIST