***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2021 18:47
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342
Yeni Bakiye
300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.843 -1.551 57.145 93.437 93.437
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 8.512 -68.512
Kar Dağıtımı
68.512 -68.512
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.512 -68.512
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 82.267 -947 29.362 57.145 529.779 529.779
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.480 7.204 75.647 213.331 213.331
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.903 -108.903
Kar Dağıtımı
108.903 -108.903
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.903 -108.903
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 249.261 7.196 38.265 75.647 832.321 832.321
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.186.359 4.907.769 8.094.128 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 752.411 61.311 813.722 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
20.000 20.000 20.000 20.000
Cayılamaz Taahhütler
20.000 20.000 20.000 20.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 20.000 20.000 20.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
41.628 41.628 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.817 20.817 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.811 20.811 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.413.948 4.804.830 7.218.778 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
2.162.698 2.162.698 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.273.959 933.711 2.207.670 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.139.989 261.477 1.401.466 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.446.944 1.446.944 1.146.529 1.146.529
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.155.600 1.592.371 8.747.971 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
1.868.883 603.776 2.472.659 1.620.300 504.188 2.124.488
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.866.527 583.012 2.449.539 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
2.356 7.744 10.100 1.804 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.020 13.020 19.380 11.129 30.509
REHİNLİ KIYMETLER
5.286.717 988.595 6.275.312 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 434.015 531.351 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
868.976 72.229 941.205 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.131.342 17.361 1.148.703 841.169 14.839 856.008
Gayrimenkul
80.585 351.622 432.207 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.108.478 113.368 3.221.846 3.039.423 100.099 3.139.522
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.341.959 6.500.140 16.842.099 9.626.748 5.148.872 14.775.620
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
114.772 202.368
Alınan Faizler
262.887 217.780
Ödenen Faizler
-118.881 -114.823
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.334 19.261
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38.854 48.024
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
543 87.541
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-36.173 -29.274
Ödenen Vergiler
-20.160 -22.785
Diğer
-63.632 -3.356
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
393.124 60.810
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-747.152 -315.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.676 41.087
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
708.809 349.988
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
468.143 -14.883
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
507.896 263.178
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.540 -34.676
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.077 -3.604
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.041.994 -4.629.285
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.038.977 4.600.581
Diğer
-2.446 -2.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
138.991 136
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.348.046 2.923.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.207.083 -2.921.327
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.972 -1.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
50.005 28.089
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
689.352 256.727
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.085.293 750.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.647 57.145 35.593 20.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
137.684 36.292 -117.619 75.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130.480 37.843 -124.906 70.832
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
139.401 37.843 -132.526 70.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.921 7.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.204 -1.551 7.287 4.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.892 -1.951 4.448 5.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.312 400 2.839 -865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.331 93.437 -82.026 96.497
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
446.413 1.273.404 1.719.817 368.051 512.140 880.191
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 81.087 1.148.475 1.229.562 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 77.780 144.416 222.196 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 3.471 1.004.059 1.007.530 97.232 291.829 389.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-164 0 -164 -97 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 363.019 108.872 471.891 227.741 94.212 321.953
Devlet Borçlanma Senetleri
6.461 0 6.461 7.237 0 7.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
349.424 0 349.424 210.023 0 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
7.134 108.872 116.006 10.481 94.212 104.693
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.860.164 1.980.031 3.840.195 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 1.971.407 1.980.031 3.951.438 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-111.243 0 -111.243 -98.076 0 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
15.403 0 15.403 13.843 0 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.841 0 8.841 8.594 0 8.594
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.841 0 8.841 8.594 0 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 296.500 0 296.500 296.500 0 296.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.324 0 7.324
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 7.905 0 7.905 7.602 0 7.602
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 36.280 0 36.280 19.261 0 19.261
VARLIKLAR TOPLAMI
2.671.506 3.253.435 5.924.941 2.491.116 1.834.228 4.325.344
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 256.555 266.186 522.741 37.861 328.723 366.584
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 4.855 63.315 68.170 2.203 70.111 72.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 946.604 0 946.604 722.790 0 722.790
Bonolar
804.213 0 804.213 571.405 0 571.405
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
142.391 0 142.391 151.385 0 151.385
FONLAR
II-4 298.163 937.853 1.236.016 327.309 353.891 681.200
Müstakrizlerin Fonları
10.242 7.756 17.998 222.744 5.349 228.093
Diğer
287.921 930.097 1.218.018 104.565 348.542 453.107
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 53.412 27.279 80.691 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.782 0 7.782 6.996 0 6.996
KARŞILIKLAR
II-10 38.196 0 38.196 32.510 0 32.510
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.506 0 7.506 4.266 0 4.266
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
30.690 0 30.690 28.244 0 28.244
CARİ VERGİ BORCU
II-11 10.158 0 10.158 9.339 0 9.339
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 43.464 43.464 0 113.214 113.214
Krediler
0 43.464 43.464 0 37.158 37.158
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 76.056 76.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
173.531 1.965.267 2.138.798 94.584 1.524.979 1.619.563
ÖZKAYNAKLAR
825.696 6.625 832.321 621.450 -2.460 618.990
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 0 460.000 360.000 0 360.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
251.213 0 251.213 120.733 0 120.733
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 571 6.625 7.196 2.452 -2.460 -8
Kar Yedekleri
38.265 0 38.265 29.362 0 29.362
Yasal Yedekler
18.231 0 18.231 13.051 0 13.051
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.034 0 8.034 16.311 0 16.311
Diğer Kar Yedekleri
12.000 0 12.000 0 0 0
Kar veya Zarar
75.647 0 75.647 108.903 0 108.903
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.647 0 75.647 108.903 0 108.903
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.614.952 3.309.989 5.924.941 1.895.844 2.429.500 4.325.344
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 282.786 188.955 149.054 87.885
Kredilerden Alınan Faizler
243.712 133.534 131.374 63.365
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.741 663 2.313 316
Bankalardan Alınan Faizler
6.732 8.971 3.122 7.152
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.378 1.241
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.887 28.700 3.328 8.454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.887 28.700 3.328 8.454
Diğer Faiz Gelirleri
17.714 15.709 8.917 7.357
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -130.020 -91.559 -69.450 -46.235
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.824 -21.772 -25.704 -9.785
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.813 -3.023 -1.920 -2.494
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-67.316 -44.959 -34.787 -18.758
Kiralama Faiz Giderleri
-598 -440 -287 -208
Diğer Faiz Giderleri
-10.469 -21.365 -6.752 -14.990
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
152.766 97.396 79.604 41.650
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
45.784 14.645 20.817 4.369
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.334 19.261 23.546 6.643
Gayri Nakdi Kredilerden
8.937 8.784 5.112 4.251
Diğer
42.397 10.477 18.434 2.392
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.550 -4.616 -2.729 -2.274
Gayri Nakdi Kredilere
-1.260 -1.147 -631 -611
Diğer
-4.290 -3.469 -2.098 -1.663
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 200 89 200 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -45.179 28.545 -23.699 28.399
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
30.995 36.983 19.881 28.558
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-105.237 -7.774 -43.525 -5.487
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.063 -664 -55 5.328
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 12.335 5.784 10.312 1.151
FAALİYET BRÜT KÂRI
165.906 146.459 87.234 75.658
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -24.596 -34.616 -15.399 -32.075
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -7.195 -5.350 -2.564 -2.110
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-16.653 -12.427 -9.191 -6.680
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -21.034 -19.650 -11.754 -8.708
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
96.428 74.416 48.326 26.085
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 96.428 74.416 48.326 26.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -20.781 -17.271 -12.733 -5.086
Cari Vergi Karşılığı
-26.693 -27.165 -3.451 -13.548
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.912 9.894 -9.282 8.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 75.647 57.145 35.593 20.999
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 75.647 57.145 35.593 20.999
Grubun Karı (Zararı)
75.647 57.145 35.593 20.999
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955121
BIST