***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289Yeni Bakiye300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.646 -49.845 93.686 150.487 150.487İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 8.418 -68.418Kar Dağıtımı68.418 -68.418Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.418 -68.418Dönem Sonu Bakiyeler360.000 1.952 151.070 -49.190 29.258 93.686 586.776 586.776Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.514 3.676 107.150 145.340 145.340İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.906 -108.906Kar Dağıtımı108.906 -108.906Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.906 -108.906Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 153.295 3.700 38.164 107.150 764.261 764.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.086.464 4.456.198 7.542.662 3.255.167 3.791.961 7.047.128GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 984.084 62.153 1.046.237 819.903 56.613 876.516Teminat MektuplarıIII-1 984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 2.425 2.425Belgeli Akreditifler0 0 0 0 2.425 2.425Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 20.000 0 20.000Cayılamaz Taahhütler0 0 0 20.000 0 20.000Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 20.000 0 20.000Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.084.044 4.363.085 6.447.129 2.415.264 3.735.348 6.150.612Swap Para Alım İşlemleri0 1.818.653 1.818.653 0 1.908.902 1.908.902Swap Para Satım İşlemleri1.007.623 850.429 1.858.052 1.516.993 439.417 1.956.410Swap Faiz Alım İşlemleri1.076.421 261.508 1.337.929 898.271 240.500 1.138.771Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.432.495 1.432.495 0 1.146.529 1.146.529Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları18.336 30.960 49.296 0 0 0Para Alım Opsiyonları9.168 15.480 24.648 0 0 0Para Satım Opsiyonları9.168 15.480 24.648 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.796.846 1.494.226 9.291.072 6.371.581 1.356.911 7.728.492EMANET KIYMETLER2.307.407 616.762 2.924.169 1.620.300 504.188 2.124.488Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.302.342 595.724 2.898.066 1.599.116 493.059 2.092.175Tahsile Alınan Çekler5.065 7.720 12.785 1.804 0 1.804Tahsile Alınan Ticari Senetler0 13.318 13.318 19.380 11.129 30.509Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER5.489.439 877.464 6.366.903 4.751.281 852.723 5.604.004Menkul Kıymetler97.336 443.925 541.261 87.736 370.970 458.706Teminat Senetleri898.688 73.878 972.566 664.938 61.737 726.675Emtia1.300.789 17.757 1.318.546 841.169 14.839 856.008Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul180.585 228.883 409.468 118.015 305.078 423.093Diğer Rehinli Kıymetler3.012.041 113.021 3.125.062 3.039.423 100.099 3.139.522Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.883.310 5.950.424 16.833.734 9.626.748 5.148.872 14.775.620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1 231.737 259.972Alınan Faizler441.921 298.123Ödenen Faizler-206.536 -146.668Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar75.126 25.838Elde Edilen Diğer Kazançlar41.623 95.901Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.205 88.252Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-49.553 -43.597Ödenen Vergiler-25.030 -36.871Diğer-48.019 -21.006Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki DeğişimVI-1 -162.890 -49.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-48.820 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-951.498 -830.842Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -66.927 -13.854Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)736.290 466.897Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 168.065 328.606Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 68.847 210.779YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -61.252 -63.056İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-33.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-740 -4.869Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.710.118 -7.652.650Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.687.779 7.598.349Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -5.173 -3.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit256.247 -59.421Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.066.567 4.158.822Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.807.373 -4.216.166İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.947 -2.077Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi119.236 41.782Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 383.078 130.084Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar395.941 493.637Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 779.019 623.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)107.150 93.686 30.945 36.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.190 56.801 -99.456 20.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.514 106.646 -95.966 68.803Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları37.578 112.042 -101.823 74.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.064 -5.396 5.857 -5.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.676 -49.845 -3.490 -48.262Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.598 -48.618 -1.256 -46.635Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.078 -1.227 -2.234 -1.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.340 150.487 -68.511 57.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)544.596 934.508 1.479.104 445.253 512.140 957.393Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 149.458 799.300 948.758 104.108 414.951 519.059Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 19.421 169.425 188.846 6.973 123.122 130.095BankalarI-3 130.167 629.875 760.042 97.232 291.829 389.061Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-130 0 -130 -97 0 -97Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 49.400 0 49.400 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar49.400 0 49.400 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 345.701 119.522 465.223 304.943 94.212 399.155Devlet Borçlanma Senetleri6.281 0 6.281 7.237 0 7.237Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler247.566 247.566 210.023 0 210.023Diğer Finansal Varlıklar91.854 119.522 211.376 87.683 94.212 181.895Türev Finansal VarlıklarI-2 37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.941.631 2.086.754 4.028.385 1.769.941 1.322.088 3.092.029KredilerI-6 2.056.293 2.086.754 4.143.047 1.868.017 1.322.088 3.190.105Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-114.662 0 -114.662 -98.076 0 -98.076SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 110.680 0 110.680 0 0 0Satış Amaçlı110.680 0 110.680 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 36.050 0 36.050 3.050 0 3.050İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)36.050 0 36.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar36.050 0 36.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.867 0 12.867 13.843 0 13.843MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10.240 0 10.240 8.594 0 8.594Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.240 0 10.240 8.594 0 8.594YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 185.820 0 185.820 296.500 0 296.500CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 7.324 0 7.324ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 25.925 0 25.925 7.602 0 7.602DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 41.116 0 41.116 19.187 0 19.187VARLIKLAR TOPLAMI2.908.925 3.021.262 5.930.187 2.571.294 1.834.228 4.405.522YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 321.731 249.446 571.177 37.861 328.723 366.584PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 2.865 63.314 66.179 2.203 70.111 72.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 997.605 0 997.605 648.713 0 648.713Bonolar549.313 0 549.313 497.328 0 497.328Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller448.292 0 448.292 151.385 0 151.385FONLARII-4 665.037 713.414 1.378.451 480.359 353.891 834.250Müstakrizlerin Fonları363.457 11.164 374.621 222.744 5.349 228.093Diğer301.580 702.250 1.003.830 257.615 348.542 606.157GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 7.094 0 7.094 6.996 0 6.996KARŞILIKLARII-10 50.071 0 50.071 32.510 0 32.510Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı9.286 0 9.286 4.266 0 4.266Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar40.785 0 40.785 28.244 0 28.244CARİ VERGİ BORCUII-11 29.243 0 29.243 9.330 0 9.330ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 44.464 44.464 0 113.214 113.214Krediler0 44.464 44.464 0 37.158 37.158Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 76.056 76.056DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER176.265 1.727.378 1.903.643 95.867 1.524.979 1.620.846ÖZKAYNAKLAR758.305 5.956 764.261 621.381 -2.460 618.921Ödenmiş SermayeII-14 460.000 0 460.000 360.000 0 360.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler155.247 0 155.247 120.733 0 120.733Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 -2.256 5.956 3.700 2.484 -2.460 24Kar Yedekleri38.164 0 38.164 29.258 0 29.258Yasal Yedekler18.220 0 18.220 13.040 0 13.040Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.944 0 7.944 16.218 0 16.218Diğer Kar Yedekleri12.000 0 12.000 0 0 0Kar veya Zarar107.150 0 107.150 108.906 0 108.906Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı107.150 0 107.150 108.906 0 108.906Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.099.580 2.830.607 5.930.187 1.976.022 2.429.500 4.405.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 450.952 272.881 164.391 94.148Kredilerden Alınan Faizler383.393 214.171 139.681 80.637Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.068 975 2.327 312Bankalardan Alınan Faizler12.107 10.818 5.384 1.847Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 1.971 0 593Menkul Değerlerden Alınan Faizler15.656 37.368 4.769 8.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar15.656 37.368 4.769 8.029İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri33.728 7.578 12.230 2.730FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -227.904 -120.666 -92.540 -39.388Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-81.116 -39.181 -33.068 -17.409Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.291 -4.554 -1.478 -1.531İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-112.262 -63.484 -44.572 -19.554Kiralama Faiz Giderleri-863 -596 -265 -156Diğer Faiz Giderleri-27.372 -12.851 -13.157 -738NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ223.048 152.215 71.851 54.760NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.118 18.863 21.332 4.218Alınan Ücret ve Komisyonlar75.125 25.837 23.791 6.576Gayri Nakdi Kredilerden13.789 12.695 4.852 3.911Diğer61.336 13.142 18.939 2.665Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.007 -6.974 -2.459 -2.358Gayri Nakdi Kredilere-1.885 -1.779 -625 -632Diğer-6.122 -5.195 -1.834 -1.726TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 200 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -65.686 53.969 -20.507 25.424Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.544 75.094 1.549 38.111Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-150.452 372 -45.215 8.146Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)52.222 -21.497 23.159 -20.833DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 10.068 6.081 -2.265 299FAALİYET BRÜT KÂRI234.748 231.217 70.411 84.701BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -27.325 -56.453 -2.729 -21.828DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -18.477 -10.420 -11.282 -5.070PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-7 -22.804 -18.062 -7.294 -5.635DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.217 -35.585 -10.364 -15.941NET FAALİYET KARI (ZARARI)135.925 110.697 38.742 36.227BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 135.925 110.697 38.742 36.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -28.775 -17.011 -7.797 260Cari Vergi Karşılığı-49.084 -33.837 -22.433 -6.672Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.309 16.826 14.636 6.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 107.150 93.686 30.945 36.487DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 107.150 93.686 30.945 36.487Grubun Karı (Zararı)107.150 93.686 30.945 36.487Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973795BIST