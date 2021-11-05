***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342Yeni Bakiye300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.139 -5.328 93.699 150.510 150.510İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 8.512 -68.512Kar Dağıtımı68.512 -68.512Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.512 -68.512Dönem Sonu Bakiyeler360.000 1.952 106.563 -4.724 29.362 93.699 586.852 586.852Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.514 3.708 106.972 145.194 145.194İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.903 -108.903Kar Dağıtımı108.903 -108.903Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.903 -108.903Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 153.295 3.700 37.265 106.972 764.184 764.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.086.464 4.456.198 7.542.662 3.255.167 3.791.961 7.047.128GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 984.084 62.153 1.046.237 819.903 56.613 876.516Teminat MektuplarıIII-1 984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 2.425 2.425Belgeli Akreditifler0 0 0 0 2.425 2.425Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen PrefinansmanlarTAAHHÜTLER0 0 20.000 20.000Cayılamaz Taahhütler0 0 20.000 20.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 20.000 20.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612Alım Satım Amaçlı İşlemler2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.084.044 4.363.085 6.447.129 2.415.264 3.735.348 6.150.612Swap Para Alım İşlemleri1.818.653 1.818.653 1.908.902 1.908.902Swap Para Satım İşlemleri1.007.623 850.429 1.858.052 1.516.993 439.417 1.956.410Swap Faiz Alım İşlemleri1.076.421 261.508 1.337.929 898.271 240.500 1.138.771Swap Faiz Satım İşlemleri1.432.495 1.432.495 1.146.529 1.146.529Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları18.336 30.960 49.296Para Alım Opsiyonları9.168 15.480 24.648Para Satım Opsiyonları9.168 15.480 24.648EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.796.846 1.494.226 9.291.072 6.371.581 1.356.911 7.728.492EMANET KIYMETLER2.307.407 616.762 2.924.169 1.620.300 504.188 2.124.488Emanete Alınan Menkul Değerler2.302.342 595.724 2.898.066 1.599.116 493.059 2.092.175Tahsile Alınan Çekler5.065 7.720 12.785 1.804 1.804Tahsile Alınan Ticari Senetler13.318 13.318 19.380 11.129 30.509REHİNLİ KIYMETLER5.489.439 877.464 6.366.903 4.751.281 852.723 5.604.004Menkul Kıymetler97.336 443.925 541.261 87.736 370.970 458.706Teminat Senetleri898.688 73.878 972.566 664.938 61.737 726.675Emtia1.300.789 17.757 1.318.546 841.169 14.839 856.008Gayrimenkul180.585 228.883 409.468 118.015 305.078 423.093Diğer Rehinli Kıymetler3.012.041 113.021 3.125.062 3.039.423 100.099 3.139.522KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.883.310 5.950.424 16.833.734 9.626.748 5.148.872 14.775.620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı232.406 259.958Alınan Faizler439.661 309.122Ödenen Faizler-198.417 -157.679Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar75.103 25.838Elde Edilen Diğer Kazançlar41.338 95.901Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.205 88.252Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-53.407 -43.597Ödenen Vergiler-25.179 -36.873Diğer-48.898 -21.006Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-365.995 -49.208Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.556Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-978.939 -830.842Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-70.071 -13.786Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)538.366 466.897Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)168.205 328.523Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-133.589 210.750YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-106.591 -45.230Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.493 -4.869Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.665.523 -7.652.650Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.566.794 7.616.175Diğer-5.369 -3.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit528.332 -77.218Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.566.247 4.141.025Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.034.968 -4.216.166Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.947 -2.077Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi119.236 41.782Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)407.388 130.084Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar395.941 493.637Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar803.329 623.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)106.972 93.699 31.325 36.554DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.222 56.811 -99.462 20.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.514 62.139 -95.966 24.296Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları37.578 67.535 -101.823 29.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.064 -5.396 5.857 -5.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.708 -5.328 -3.496 -3.777Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.630 -4.102 -1.262 -2.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.078 -1.226 -2.234 -1.626TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.194 150.510 -68.137 57.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)542.812 934.508 1.477.320 368.051 512.140 880.191Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 173.767 799.300 973.067 104.108 414.951 519.059Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 19.421 169.425 188.846 6.973 123.122 130.095BankalarI-3 141.552 629.875 771.427 97.232 291.829 389.061Para Piyasalarından Alacaklar12.924 0 12.924 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-130 0 -130 -97 0 -97Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 22.539 0 22.539 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar22.539 0 22.539 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 346.469 119.522 465.991 227.741 94.212 321.953Devlet Borçlanma Senetleri6.281 0 6.281 7.237 0 7.237Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler247.566 0 247.566 210.023 0 210.023Diğer Finansal Varlıklar92.622 119.522 212.144 10.481 94.212 104.693Türev Finansal VarlıklarI-2 37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.969.085 2.086.754 4.055.839 1.769.941 1.322.088 3.092.029KredilerI-6 2.083.734 2.086.754 4.170.488 1.868.017 1.322.088 3.190.105Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-114.649 0 -114.649 -98.076 0 -98.076SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 110.680 0 110.680 0 0 0Satış Amaçlı110.680 0 110.680 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14.369 0 14.369 13.843 0 13.843MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10.404 0 10.404 8.594 0 8.594Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.404 0 10.404 8.594 0 8.594YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 185.820 0 185.820 296.500 0 296.500CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 7.324 0 7.324ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 26.304 0 26.304 7.602 0 7.602DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 44.316 0 44.316 19.261 0 19.261VARLIKLAR TOPLAMI2.903.790 3.021.262 5.925.052 2.491.116 1.834.228 4.325.344YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 321.731 249.446 571.177 37.861 328.723 366.584PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 2.865 63.314 66.179 2.203 70.111 72.314İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 1.343.168 0 1.343.168 722.790 0 722.790Bonolar898.343 0 898.343 571.405 0 571.405Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller444.825 0 444.825 151.385 0 151.385FONLARII-4 314.066 713.413 1.027.479 327.309 353.891 681.200Müstakrizlerin Fonları13.458 11.164 24.622 222.744 5.349 228.093Diğer300.608 702.249 1.002.857 104.565 348.542 453.107GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 7.094 0 7.094 6.996 0 6.996KARŞILIKLARII-10 50.071 0 50.071 32.510 0 32.510Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı9.286 0 9.286 4.266 0 4.266Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar40.785 0 40.785 28.244 0 28.244CARİ VERGİ BORCUII-11 29.594 0 29.594 9.339 0 9.339ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 44.464 44.464 0 113.214 113.214Krediler0 44.464 44.464 0 37.158 37.158Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 76.056 76.056DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER176.265 1.727.378 1.903.643 94.584 1.524.979 1.619.563ÖZKAYNAKLAR758.228 5.956 764.184 621.450 -2.460 618.990Ödenmiş SermayeII-14 460.000 0 460.000 360.000 0 360.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler155.247 0 155.247 120.733 0 120.733Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 -2.256 5.956 3.700 2.452 -2.460 -8Kar Yedekleri38.265 0 38.265 29.362 0 29.362Yasal Yedekler18.231 0 18.231 13.051 0 13.051Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.034 0 8.034 16.311 0 16.311Diğer Kar Yedekleri12.000 0 12.000 0 0 0Kar veya Zarar106.972 0 106.972 108.903 0 108.903Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı106.972 0 106.972 108.903 0 108.903Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.094.446 2.830.606 5.925.052 1.895.844 2.429.500 4.325.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 449.327 283.408 166.541 94.453Kredilerden Alınan Faizler384.982 214.171 141.270 80.637Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.068 975 2.327 312Bankalardan Alınan Faizler12.359 10.818 5.627 1.847Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler353 1.971 353 593Menkul Değerlerden Alınan Faizler16.159 35.662 5.272 6.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar16.159 35.662 5.272 6.962Diğer Faiz Gelirleri29.406 19.811 11.692 4.102FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -220.621 -131.206 -90.601 -39.647Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-78.591 -39.181 -31.767 -17.409Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.291 -4.554 -1.478 -1.531İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-111.724 -65.432 -44.408 -20.473Kiralama Faiz Giderleri-863 -596 -265 -156Diğer Faiz Giderleri-23.152 -21.443 -12.683 -78NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ228.706 152.202 75.940 54.806NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.083 18.863 21.299 4.218Alınan Ücret ve Komisyonlar75.102 25.837 23.768 6.576Gayri Nakdi Kredilerden13.789 12.695 4.852 3.911Diğer61.313 13.142 18.916 2.665Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.019 -6.974 -2.469 -2.358Gayri Nakdi Kredilere-1.885 -1.779 -625 -632Diğer-6.134 -5.195 -1.844 -1.726TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 200 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -66.632 53.969 -21.453 25.424Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)31.597 75.094 602 38.111Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-150.453 372 -45.216 8.146Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)52.224 -21.497 23.161 -20.833DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 10.130 6.081 -2.205 297FAALİYET BRÜT KÂRI239.487 231.204 73.581 84.745BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -27.330 -56.437 -2.734 -21.821DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -18.477 -10.420 -11.282 -5.070PERSONEL GİDERLERİ (-)-24.732 -18.062 -8.079 -5.635DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -33.213 -35.575 -12.179 -15.925NET FAALİYET KARI (ZARARI)135.735 110.710 39.307 36.294BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 135.735 110.710 39.307 36.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -28.763 -17.011 -7.982 260Cari Vergi Karşılığı-49.451 -33.837 -22.758 -6.672Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.688 16.826 14.776 6.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 106.972 93.699 31.325 36.554DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 106.972 93.699 31.325 36.554Grubun Karı (Zararı)106.972 93.699 31.325 36.554Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975292BIST