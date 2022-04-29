***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)255.386 -105 40.517 295.798 295.798Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33.391 -33.391Kar Dağıtımı108.906 -108.906Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.906 -108.906Dönem Sonu Bakiyeler360.000 1.952 374.167 -81 62.649 75.515 40.517 914.719 914.719Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Yeni Bakiye460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-823 19.701 138.563 157.441 157.441Kar Dağıtımı15.000 174.195 -189.195Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.000 174.195 -189.195Dönem Sonu Bakiyeler460.000 3.294 20.809 53.164 293.532 138.563 969.362 969.362Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.354.939 7.176.876 11.531.815 3.769.970 6.343.564 10.113.534GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 1.294.278 141.512 1.435.790 934.264 97.285 1.031.549Teminat MektuplarıIII-1 1.294.278 136.884 1.431.162 934.264 90.622 1.024.886Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.294.278 136.884 1.431.162 934.264 90.622 1.024.886Banka Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 4.628 4.628 0 0 0Belgeli Akreditifler0 4.628 4.628 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri3.050.521 6.995.108 10.045.629 2.835.706 6.246.279 9.081.985Swap Para Alım İşlemleri0 2.954.141 2.954.141 0 2.476.103 2.476.103Swap Para Satım İşlemleri1.596.491 1.388.157 2.984.648 1.121.911 1.291.966 2.413.877Swap Faiz Alım İşlemleri1.454.030 538.244 1.992.274 1.713.795 378.812 2.092.607Swap Faiz Satım İşlemleri0 2.114.566 2.114.566 0 2.099.398 2.099.398Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.140 40.256 50.396 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 24.278 24.278 0 0 0Para Satım Opsiyonları10.140 15.978 26.118 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.776.997 2.576.231 12.353.228 9.357.110 2.283.355 11.640.465EMANET KIYMETLER3.796.625 1.097.579 4.894.204 3.942.099 945.552 4.887.651Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.793.928 1.075.623 4.869.551 3.936.846 925.558 4.862.404Tahsile Alınan Çekler2.697 0 0 19.994 19.994Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER5.980.372 1.478.652 7.459.024 5.415.011 1.337.803 6.752.814Menkul Kıymetler105.423 731.855 837.278 106.362 666.450 772.812Teminat Senetleri1.049.568 121.795 1.171.363 946.860 110.911 1.057.771Emtia1.613.896 29.274 1.643.170 1.317.429 26.658 1.344.087Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul150.675 389.159 539.834 150.675 342.421 493.096Diğer Rehinli Kıymetler3.060.810 206.569 3.267.379 2.893.685 191.363 3.085.048Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.131.936 9.753.107 23.885.043 13.127.080 8.626.919 21.753.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet KârıVI-1 412.229 94.869Alınan Faizler236.325 128.310Ödenen Faizler-97.067 -62.690Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar49.306 27.788Elde Edilen Diğer Kazançlar82.057 17.712Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-49.450 -15.581Ödenen Vergiler-4.439 -575Diğer195.497 -95Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki DeğişimVI-1 1.503.432 -41.317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış15.720 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-970.380 -175.863Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 862.060 -9.521Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.214.431 135.442Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 381.601 8.625Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 1.915.661 53.552YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -1.847.076 550İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-9.000 -30.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-412 -371Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.072.139 -3.351.117Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.235.501 3.383.698Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -1.026 -1.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit167.713 9.715Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.656.977 1.824.538Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.487.911 -1.813.829İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.353 -994Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi100.431 57.913Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 336.729 121.730Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.444.994 395.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 1.781.723 517.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)138.563 40.517DİĞER KAPSAMLI GELİRLER18.878 255.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-823 255.386Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 271.927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-823 -16.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar19.701 -105Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri24.292 -577Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.591 472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.441 295.798Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.008.527 2.241.392 4.249.919 334.708 2.985.142 3.319.850Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 156.857 1.894.938 2.051.795 134.009 2.698.082 2.832.091Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 36.023 277.753 313.776 134.284 1.387.382 1.521.666BankalarI-3 121.191 1.617.185 1.738.376 144 1.310.700 1.310.844Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-357 0 -357 -419 0 -419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 17.788 0 17.788 33.029 0 33.029Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar17.788 0 17.788 33.029 0 33.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 1.833.821 325.346 2.159.167 77.822 171.654 249.476Devlet Borçlanma Senetleri107.158 177.323 284.481 5.822 0 5.822Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.915 17.915 17.915 17.915Diğer Finansal Varlıklar1.708.748 148.023 1.856.771 54.085 171.654 225.739Türev Finansal VarlıklarI-2 61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.177.272 2.185.890 4.363.162 1.968.584 1.452.912 3.421.496KredilerI-6 1.987.786 2.281.894 4.269.680 1.695.130 1.540.336 3.235.466Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 258.536 0 258.536 346.261 0 346.261Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-69.050 -96.004 -165.054 -72.807 -87.424 -160.231SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 45.050 0 45.050 36.050 0 36.050İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)45.050 0 45.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar45.050 0 45.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.597 0 13.597 14.773 0 14.773MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.618 0 13.618 14.324 0 14.324Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer13.618 0 13.618 14.324 0 14.324YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 226.930 0 226.930 226.930 0 226.930CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 9.744 0 9.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 24.057 0 24.057 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 36.630 241.512 278.142 22.183 1.333 23.516VARLIKLAR TOPLAMI4.545.681 4.668.794 9.214.475 2.627.296 4.439.387 7.066.683YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 484.751 38.646 523.397 215.191 30.323 245.514PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 430.625 271.636 702.261 1.790 114.077 115.867İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 1.295.013 0 1.295.013 1.117.434 0 1.117.434Bonolar869.470 0 869.470 645.125 0 645.125Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller425.543 0 425.543 472.309 0 472.309FONLARII-4 979.768 1.681.125 2.660.893 741.254 1.394.675 2.135.929Müstakrizlerin Fonları406.950 23.367 430.317 408.436 61.221 469.657Diğer572.818 1.657.758 2.230.576 332.818 1.333.454 1.666.272GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 7.298 0 7.298 8.173 0 8.173KARŞILIKLARII-10 21.448 53.335 74.783 15.791 48.569 64.360Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı11.259 0 11.259 5.560 0 5.560Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.189 53.335 63.524 10.231 48.569 58.800CARİ VERGİ BORCUII-11 86.344 0 86.344 16.691 0 16.691ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 10.290 0 10.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 73.305 73.305 0 66.764 66.764Krediler0 73.305 73.305 0 66.764 66.764Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-7 169.127 2.500.310 2.669.437 219.635 2.115.996 2.335.631ÖZKAYNAKLAR966.641 2.721 969.362 807.118 4.803 811.921Ödenmiş SermayeII-14 460.000 0 460.000 460.000 0 460.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.294 0 3.294 4.117 0 4.117Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 18.088 2.721 20.809 -3.695 4.803 1.108Kar Yedekleri53.164 0 53.164 38.164 0 38.164Yasal Yedekler18.220 0 18.220 18.220 0 18.220Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.944 0 7.944 7.944 0 7.944Diğer Kar Yedekleri27.000 0 27.000 12.000 0 12.000Kar veya Zarar432.095 0 432.095 308.532 0 308.532Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı293.532 0 293.532 119.337 0 119.337Dönem Net Kâr veya Zararı138.563 0 138.563 189.195 0 189.195Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.553.435 4.661.040 9.214.475 3.255.880 3.810.803 7.066.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 262.557 136.541Kredilerden Alınan Faizler190.220 112.338Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.917 1.428Bankalardan Alınan Faizler1.792 3.609Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler68 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler49.093 10.369Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar49.093 10.369İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri19.467 8.797FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -140.087 -63.460Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-43.088 -21.133Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.532 -2.893İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-65.470 -32.589Kiralama Faiz Giderleri-477 -311Diğer Faiz Giderleri-22.520 -6.534NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ122.470 73.081NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ19.829 24.967Alınan Ücret ve Komisyonlar49.306 27.788Gayri Nakdi Kredilerden5.426 3.825Diğer43.880 23.963Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29.477 -2.821Gayri Nakdi Kredilere-978 -629Diğer-28.499 -2.192TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 17 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 79.452 -21.480Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)72.501 11.114Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-87.013 -61.712Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)93.964 29.118DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 7.213 2.023FAALİYET BRÜT KÂRI228.981 78.591BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -11.237 -9.194DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -10.989 -4.631PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-7 -12.190 -7.061DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.114 -8.971NET FAALİYET KARI (ZARARI)176.451 48.734BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)IV-8 176.451 48.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -37.888 -8.217Cari Vergi Karşılığı-77.649 -23.242Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi39.761 15.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 138.563 40.517DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 138.563 40.517Grubun Karı (Zararı)138.563 40.517Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026124BIST