***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 21:31
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.386 -105 40.517 295.798 295.798
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33.391 -33.391
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 374.167 -81 62.649 75.515 40.517 914.719 914.719
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-823 19.701 138.563 157.441 157.441
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 3.294 20.809 53.164 293.532 138.563 969.362 969.362
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.354.939 7.176.876 11.531.815 3.769.970 6.343.564 10.113.534
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.294.278 141.512 1.435.790 934.264 97.285 1.031.549
Teminat Mektupları
III-1 1.294.278 136.884 1.431.162 934.264 90.622 1.024.886
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.294.278 136.884 1.431.162 934.264 90.622 1.024.886
Banka Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 4.628 4.628 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 4.628 4.628 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.050.521 6.995.108 10.045.629 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.954.141 2.954.141 0 2.476.103 2.476.103
Swap Para Satım İşlemleri
1.596.491 1.388.157 2.984.648 1.121.911 1.291.966 2.413.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.454.030 538.244 1.992.274 1.713.795 378.812 2.092.607
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 2.114.566 2.114.566 0 2.099.398 2.099.398
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.140 40.256 50.396 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 24.278 24.278 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
10.140 15.978 26.118 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.776.997 2.576.231 12.353.228 9.357.110 2.283.355 11.640.465
EMANET KIYMETLER
3.796.625 1.097.579 4.894.204 3.942.099 945.552 4.887.651
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.793.928 1.075.623 4.869.551 3.936.846 925.558 4.862.404
Tahsile Alınan Çekler
2.697 0 0 19.994 19.994
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.980.372 1.478.652 7.459.024 5.415.011 1.337.803 6.752.814
Menkul Kıymetler
105.423 731.855 837.278 106.362 666.450 772.812
Teminat Senetleri
1.049.568 121.795 1.171.363 946.860 110.911 1.057.771
Emtia
1.613.896 29.274 1.643.170 1.317.429 26.658 1.344.087
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
150.675 389.159 539.834 150.675 342.421 493.096
Diğer Rehinli Kıymetler
3.060.810 206.569 3.267.379 2.893.685 191.363 3.085.048
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.131.936 9.753.107 23.885.043 13.127.080 8.626.919 21.753.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
VI-1 412.229 94.869
Alınan Faizler
236.325 128.310
Ödenen Faizler
-97.067 -62.690
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.306 27.788
Elde Edilen Diğer Kazançlar
82.057 17.712
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-49.450 -15.581
Ödenen Vergiler
-4.439 -575
Diğer
195.497 -95
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
VI-1 1.503.432 -41.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.720 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-970.380 -175.863
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 862.060 -9.521
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.214.431 135.442
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 381.601 8.625
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 1.915.661 53.552
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -1.847.076 550
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-9.000 -30.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-412 -371
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.072.139 -3.351.117
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.235.501 3.383.698
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -1.026 -1.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
167.713 9.715
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.656.977 1.824.538
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.487.911 -1.813.829
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.353 -994
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
100.431 57.913
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 336.729 121.730
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.444.994 395.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 1.781.723 517.671
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.563 40.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.878 255.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-823 255.386
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 271.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-823 -16.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.701 -105
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
24.292 -577
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.591 472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.441 295.798
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.008.527 2.241.392 4.249.919 334.708 2.985.142 3.319.850
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 156.857 1.894.938 2.051.795 134.009 2.698.082 2.832.091
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 36.023 277.753 313.776 134.284 1.387.382 1.521.666
Bankalar
I-3 121.191 1.617.185 1.738.376 144 1.310.700 1.310.844
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-357 0 -357 -419 0 -419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 17.788 0 17.788 33.029 0 33.029
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
17.788 0 17.788 33.029 0 33.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 1.833.821 325.346 2.159.167 77.822 171.654 249.476
Devlet Borçlanma Senetleri
107.158 177.323 284.481 5.822 0 5.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.915 17.915 17.915 17.915
Diğer Finansal Varlıklar
1.708.748 148.023 1.856.771 54.085 171.654 225.739
Türev Finansal Varlıklar
I-2 61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.177.272 2.185.890 4.363.162 1.968.584 1.452.912 3.421.496
Krediler
I-6 1.987.786 2.281.894 4.269.680 1.695.130 1.540.336 3.235.466
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 258.536 0 258.536 346.261 0 346.261
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-69.050 -96.004 -165.054 -72.807 -87.424 -160.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 45.050 0 45.050 36.050 0 36.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
45.050 0 45.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
45.050 0 45.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.597 0 13.597 14.773 0 14.773
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.618 0 13.618 14.324 0 14.324
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.618 0 13.618 14.324 0 14.324
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 226.930 0 226.930 226.930 0 226.930
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.744 0 9.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 24.057 0 24.057 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 36.630 241.512 278.142 22.183 1.333 23.516
VARLIKLAR TOPLAMI
4.545.681 4.668.794 9.214.475 2.627.296 4.439.387 7.066.683
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 484.751 38.646 523.397 215.191 30.323 245.514
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 430.625 271.636 702.261 1.790 114.077 115.867
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.295.013 0 1.295.013 1.117.434 0 1.117.434
Bonolar
869.470 0 869.470 645.125 0 645.125
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
425.543 0 425.543 472.309 0 472.309
FONLAR
II-4 979.768 1.681.125 2.660.893 741.254 1.394.675 2.135.929
Müstakrizlerin Fonları
406.950 23.367 430.317 408.436 61.221 469.657
Diğer
572.818 1.657.758 2.230.576 332.818 1.333.454 1.666.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.298 0 7.298 8.173 0 8.173
KARŞILIKLAR
II-10 21.448 53.335 74.783 15.791 48.569 64.360
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.259 0 11.259 5.560 0 5.560
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.189 53.335 63.524 10.231 48.569 58.800
CARİ VERGİ BORCU
II-11 86.344 0 86.344 16.691 0 16.691
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 10.290 0 10.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 73.305 73.305 0 66.764 66.764
Krediler
0 73.305 73.305 0 66.764 66.764
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 169.127 2.500.310 2.669.437 219.635 2.115.996 2.335.631
ÖZKAYNAKLAR
966.641 2.721 969.362 807.118 4.803 811.921
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 0 460.000 460.000 0 460.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.294 0 3.294 4.117 0 4.117
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 18.088 2.721 20.809 -3.695 4.803 1.108
Kar Yedekleri
53.164 0 53.164 38.164 0 38.164
Yasal Yedekler
18.220 0 18.220 18.220 0 18.220
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.944 0 7.944 7.944 0 7.944
Diğer Kar Yedekleri
27.000 0 27.000 12.000 0 12.000
Kar veya Zarar
432.095 0 432.095 308.532 0 308.532
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
293.532 0 293.532 119.337 0 119.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
138.563 0 138.563 189.195 0 189.195
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.553.435 4.661.040 9.214.475 3.255.880 3.810.803 7.066.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 262.557 136.541
Kredilerden Alınan Faizler
190.220 112.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.917 1.428
Bankalardan Alınan Faizler
1.792 3.609
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
68 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
49.093 10.369
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
49.093 10.369
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
19.467 8.797
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -140.087 -63.460
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.088 -21.133
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.532 -2.893
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-65.470 -32.589
Kiralama Faiz Giderleri
-477 -311
Diğer Faiz Giderleri
-22.520 -6.534
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
122.470 73.081
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.829 24.967
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.306 27.788
Gayri Nakdi Kredilerden
5.426 3.825
Diğer
43.880 23.963
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.477 -2.821
Gayri Nakdi Kredilere
-978 -629
Diğer
-28.499 -2.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 17 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 79.452 -21.480
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
72.501 11.114
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-87.013 -61.712
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
93.964 29.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 7.213 2.023
FAALİYET BRÜT KÂRI
228.981 78.591
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -11.237 -9.194
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -10.989 -4.631
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -12.190 -7.061
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.114 -8.971
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
176.451 48.734
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
IV-8 176.451 48.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -37.888 -8.217
Cari Vergi Karşılığı
-77.649 -23.242
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.761 15.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 138.563 40.517
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 138.563 40.517
Grubun Karı (Zararı)
138.563 40.517
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026124
BIST