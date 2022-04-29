***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDiğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Yeni Bakiye360.000 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)255.386 -83 40.054 295.357 295.357Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33.391 -33.391Kar Dağıtımı108.903 -108.903Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.903 -108.903Dönem Sonu Bakiyeler360.000 374.167 -91 62.753 75.512 40.054 914.347 914.347Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966Yeni Bakiye460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-823 19.672 140.340 159.189 159.189Kar Dağıtımı15.000 176.143 -191.143Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.000 176.143 -191.143Dönem Sonu Bakiyeler460.000 3.294 20.776 53.265 295.480 140.340 973.155 973.155Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.354.141 7.176.876 11.531.017 3.769.897 6.343.564 10.113.461GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 1.293.480 141.512 1.434.992 934.191 97.285 1.031.476Teminat MektuplarıIII-1 1.293.480 136.884 1.430.364 934.191 90.622 1.024.813Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.293.480 136.884 1.430.364 934.191 90.622 1.024.813Banka Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 4.628 4.628 0 0 0Belgeli Akreditifler0 4.628 4.628 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen PrefinansmanlarTAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985Alım Satım Amaçlı İşlemler3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri3.050.521 6.995.108 10.045.629 2.835.706 6.246.279 9.081.985Swap Para Alım İşlemleri2.954.141 2.954.141 2.476.103 2.476.103Swap Para Satım İşlemleri1.596.491 1.388.157 2.984.648 1.121.911 1.291.966 2.413.877Swap Faiz Alım İşlemleri1.454.030 538.244 1.992.274 1.713.795 378.812 2.092.607Swap Faiz Satım İşlemleri2.114.566 2.114.566 2.099.398 2.099.398Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.140 40.256 50.396Para Alım Opsiyonları24.278 24.278Para Satım Opsiyonları10.140 15.978 26.118EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.776.997 2.576.231 12.353.228 9.357.110 2.283.355 11.640.465EMANET KIYMETLER3.796.625 1.097.579 4.894.204 3.942.099 945.552 4.887.651Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul Değerler3.793.928 1.075.623 4.869.551 3.936.846 925.558 4.862.404Tahsile Alınan Çekler2.697 2.697 5.253 5.253Tahsile Alınan Ticari Senetler21.956 21.956 19.994 19.994Tahsile Alınan Diğer KıymetlerREHİNLİ KIYMETLER5.980.372 1.478.652 7.459.024 5.415.011 1.337.803 6.752.814Menkul Kıymetler105.423 731.855 837.278 106.362 666.450 772.812Teminat Senetleri1.049.568 121.795 1.171.363 946.860 110.911 1.057.771Emtia1.613.896 29.274 1.643.170 1.317.429 26.658 1.344.087VarantGayrimenkul150.675 389.159 539.834 150.675 342.421 493.096Diğer Rehinli Kıymetler3.060.810 206.569 3.267.379 2.893.685 191.363 3.085.048KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.131.138 9.753.107 23.884.245 13.127.007 8.626.919 21.753.926Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı417.863 97.254Alınan Faizler250.273 130.098Ödenen Faizler-95.164 -61.348Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar49.306 27.787Elde Edilen Diğer Kazançlar83.131 17.711Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.542 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-61.314 -16.298Ödenen Vergiler-4.451 -581Diğer192.540 -115Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.297.487 -40.245Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.821 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-971.757 -175.863Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış857.609 -9.416Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.014.251 138.267Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)383.563 6.767Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.715.350 57.009YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.855.163 -6.130Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-716 -1.840Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.588.651 -3.386.267Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.735.267 3.383.698Diğer-1.063 -1.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit376.717 12.979Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.992.915 1.824.538Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.614.612 -1.810.565Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.586 -994Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi100.431 57.913Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)337.335 121.771Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.445.373 395.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.782.708 517.712Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)140.340 40.054DİĞER KAPSAMLI GELİRLER18.849 255.303Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-823 255.386Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları271.927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-823 -16.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar19.672 -83Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri24.263 -555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.591 472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.189 295.357Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.010.437 2.241.392 4.251.829 317.790 2.985.142 3.302.932Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 157.843 1.894.938 2.052.781 134.388 2.698.082 2.832.470Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 36.023 277.753 313.776 134.284 1.387.382 1.521.666BankalarI-3 122.177 1.617.185 1.739.362 523 1.310.700 1.311.223Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-357 0 -357 -419 0 -419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 21.426 0 21.426 35.141 0 35.141Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar21.426 0 21.426 35.141 0 35.141Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 1.831.107 325.346 2.156.453 58.413 171.654 230.067Devlet Borçlanma Senetleri107.158 177.323 284.481 5.822 0 5.822Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.915 0 17.915 17.915 0 17.915Diğer Finansal Varlıklar1.706.034 148.023 1.854.057 34.676 171.654 206.330Türev Finansal VarlıklarI-2 61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.216.338 2.185.890 4.402.228 2.004.319 1.452.912 3.457.231KredilerI-6 2.031.224 2.281.894 4.313.118 1.730.846 1.540.336 3.271.182Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 258.536 0 258.536 346.261 0 346.261Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-73.422 -96.004 -169.426 -72.788 -87.424 -160.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)18.613 0 18.613 19.587 0 19.587MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.842 0 13.842 14.535 0 14.535Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer13.842 0 13.842 14.535 0 14.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 226.930 0 226.930 226.930 0 226.930CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 9.966 0 9.966ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 22.609 0 22.609 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 37.883 241.512 279.395 22.559 1.333 23.892VARLIKLAR TOPLAMI4.546.652 4.668.794 9.215.446 2.615.686 4.439.387 7.055.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 484.751 38.646 523.397 215.191 30.323 245.514PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 430.625 271.636 702.261 1.790 114.077 115.867İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 1.898.805 0 1.898.805 1.515.554 0 1.515.554Bonolar1.473.267 0 1.473.267 1.043.248 0 1.043.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller425.538 0 425.538 472.306 0 472.306FONLARII-4 365.073 1.681.125 2.046.198 323.123 1.394.675 1.717.798Müstakrizlerin Fonları21.937 23.367 45.304 8.436 61.221 69.657Diğer343.136 1.657.758 2.000.894 314.687 1.333.454 1.648.141GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 10.776 0 10.776 11.651 0 11.651KARŞILIKLARII-10 21.478 53.335 74.813 15.821 48.569 64.390Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı11.289 0 11.289 5.590 0 5.590Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.189 53.335 63.524 10.231 48.569 58.800CARİ VERGİ BORCUII-11 87.156 0 87.156 17.265 0 17.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 10.894 0 10.894SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 73.305 73.305 0 66.764 66.764Krediler0 73.305 73.305 0 66.764 66.764Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-7 172.888 2.500.310 2.673.198 221.305 2.115.996 2.337.301ÖZKAYNAKLAR970.434 2.721 973.155 809.163 4.803 813.966Ödenmiş SermayeII-14 460.000 0 460.000 460.000 0 460.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.294 0 3.294 4.117 0 4.117Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 18.055 2.721 20.776 -3.699 4.803 1.104Kar Yedekleri53.265 0 53.265 38.265 0 38.265Yasal Yedekler18.231 0 18.231 18.231 0 18.231Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.034 0 8.034 8.034 0 8.034Diğer Kar Yedekleri27.000 0 27.000 12.000 0 12.000Kar veya Zarar435.820 0 435.820 310.480 0 310.480Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı295.480 0 295.480 119.337 0 119.337Dönem Net Kâr veya Zararı140.340 0 140.340 191.143 0 191.143Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.554.406 4.661.040 9.215.446 3.244.270 3.810.803 7.055.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 281.350 133.732Kredilerden Alınan Faizler210.219 112.338Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.917 1.428Bankalardan Alınan Faizler1.794 3.610Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler68 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler49.093 7.559Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar49.093 7.559Diğer Faiz Gelirleri18.259 8.797FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -138.882 -60.570Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-43.036 -21.120Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.532 -2.893İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-65.422 -32.529Kiralama Faiz Giderleri-477 -311Diğer Faiz Giderleri-21.415 -3.717NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ142.468 73.162NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.484 24.967Alınan Ücret ve Komisyonlar49.306 27.788Gayri Nakdi Kredilerden5.426 3.825Diğer43.880 23.963Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.822 -2.821Gayri Nakdi Kredilere-987 -629Diğer-35.835 -2.192TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 17 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 79.668 -21.480Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)72.717 11.114Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-87.013 -61.712Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)93.964 29.118DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 7.702 2.023FAALİYET BRÜT KÂRI242.339 78.672BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -15.627 -9.197DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -10.989 -4.631PERSONEL GİDERLERİ (-)-13.810 -7.462DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -22.841 -9.280NET FAALİYET KARI (ZARARI)179.072 48.102BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 179.072 48.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -38.732 -8.048Cari Vergi Karşılığı-77.649 -23.242Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi38.917 15.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 140.340 40.054DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 140.340 40.054Grubun Karı (Zararı)140.340 40.054Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026127BIST