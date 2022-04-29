***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 21:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Yeni Bakiye
360.000 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.386 -83 40.054 295.357 295.357
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33.391 -33.391
Kar Dağıtımı
108.903 -108.903
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.903 -108.903
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 374.167 -91 62.753 75.512 40.054 914.347 914.347
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-823 19.672 140.340 159.189 159.189
Kar Dağıtımı
15.000 176.143 -191.143
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 176.143 -191.143
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 3.294 20.776 53.265 295.480 140.340 973.155 973.155
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.354.141 7.176.876 11.531.017 3.769.897 6.343.564 10.113.461
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.293.480 141.512 1.434.992 934.191 97.285 1.031.476
Teminat Mektupları
III-1 1.293.480 136.884 1.430.364 934.191 90.622 1.024.813
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.293.480 136.884 1.430.364 934.191 90.622 1.024.813
Banka Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 4.628 4.628 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 4.628 4.628 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.060.661 7.035.364 10.096.025 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.050.521 6.995.108 10.045.629 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Swap Para Alım İşlemleri
2.954.141 2.954.141 2.476.103 2.476.103
Swap Para Satım İşlemleri
1.596.491 1.388.157 2.984.648 1.121.911 1.291.966 2.413.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.454.030 538.244 1.992.274 1.713.795 378.812 2.092.607
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.114.566 2.114.566 2.099.398 2.099.398
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.140 40.256 50.396
Para Alım Opsiyonları
24.278 24.278
Para Satım Opsiyonları
10.140 15.978 26.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.776.997 2.576.231 12.353.228 9.357.110 2.283.355 11.640.465
EMANET KIYMETLER
3.796.625 1.097.579 4.894.204 3.942.099 945.552 4.887.651
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.793.928 1.075.623 4.869.551 3.936.846 925.558 4.862.404
Tahsile Alınan Çekler
2.697 2.697 5.253 5.253
Tahsile Alınan Ticari Senetler
21.956 21.956 19.994 19.994
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
REHİNLİ KIYMETLER
5.980.372 1.478.652 7.459.024 5.415.011 1.337.803 6.752.814
Menkul Kıymetler
105.423 731.855 837.278 106.362 666.450 772.812
Teminat Senetleri
1.049.568 121.795 1.171.363 946.860 110.911 1.057.771
Emtia
1.613.896 29.274 1.643.170 1.317.429 26.658 1.344.087
Varant
0
Gayrimenkul
150.675 389.159 539.834 150.675 342.421 493.096
Diğer Rehinli Kıymetler
3.060.810 206.569 3.267.379 2.893.685 191.363 3.085.048
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.131.138 9.753.107 23.884.245 13.127.007 8.626.919 21.753.926
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
417.863 97.254
Alınan Faizler
250.273 130.098
Ödenen Faizler
-95.164 -61.348
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.306 27.787
Elde Edilen Diğer Kazançlar
83.131 17.711
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.542 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-61.314 -16.298
Ödenen Vergiler
-4.451 -581
Diğer
192.540 -115
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.297.487 -40.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.821 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-971.757 -175.863
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
857.609 -9.416
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.014.251 138.267
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
383.563 6.767
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.715.350 57.009
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.855.163 -6.130
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-716 -1.840
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.588.651 -3.386.267
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.735.267 3.383.698
Diğer
-1.063 -1.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
376.717 12.979
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.992.915 1.824.538
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.614.612 -1.810.565
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.586 -994
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
100.431 57.913
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
337.335 121.771
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.445.373 395.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.782.708 517.712
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.340 40.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.849 255.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-823 255.386
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
271.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-823 -16.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.672 -83
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
24.263 -555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.591 472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.189 295.357
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.010.437 2.241.392 4.251.829 317.790 2.985.142 3.302.932
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 157.843 1.894.938 2.052.781 134.388 2.698.082 2.832.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 36.023 277.753 313.776 134.284 1.387.382 1.521.666
Bankalar
I-3 122.177 1.617.185 1.739.362 523 1.310.700 1.311.223
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-357 0 -357 -419 0 -419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 21.426 0 21.426 35.141 0 35.141
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
21.426 0 21.426 35.141 0 35.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 1.831.107 325.346 2.156.453 58.413 171.654 230.067
Devlet Borçlanma Senetleri
107.158 177.323 284.481 5.822 0 5.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.915 0 17.915 17.915 0 17.915
Diğer Finansal Varlıklar
1.706.034 148.023 1.854.057 34.676 171.654 206.330
Türev Finansal Varlıklar
I-2 61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
61 21.108 21.169 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.216.338 2.185.890 4.402.228 2.004.319 1.452.912 3.457.231
Krediler
I-6 2.031.224 2.281.894 4.313.118 1.730.846 1.540.336 3.271.182
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 258.536 0 258.536 346.261 0 346.261
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-73.422 -96.004 -169.426 -72.788 -87.424 -160.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
18.613 0 18.613 19.587 0 19.587
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.842 0 13.842 14.535 0 14.535
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.842 0 13.842 14.535 0 14.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 226.930 0 226.930 226.930 0 226.930
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.966 0 9.966
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 22.609 0 22.609 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 37.883 241.512 279.395 22.559 1.333 23.892
VARLIKLAR TOPLAMI
4.546.652 4.668.794 9.215.446 2.615.686 4.439.387 7.055.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 484.751 38.646 523.397 215.191 30.323 245.514
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 430.625 271.636 702.261 1.790 114.077 115.867
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.898.805 0 1.898.805 1.515.554 0 1.515.554
Bonolar
1.473.267 0 1.473.267 1.043.248 0 1.043.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
425.538 0 425.538 472.306 0 472.306
FONLAR
II-4 365.073 1.681.125 2.046.198 323.123 1.394.675 1.717.798
Müstakrizlerin Fonları
21.937 23.367 45.304 8.436 61.221 69.657
Diğer
343.136 1.657.758 2.000.894 314.687 1.333.454 1.648.141
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 112.420 39.962 152.382 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 10.776 0 10.776 11.651 0 11.651
KARŞILIKLAR
II-10 21.478 53.335 74.813 15.821 48.569 64.390
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.289 0 11.289 5.590 0 5.590
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.189 53.335 63.524 10.231 48.569 58.800
CARİ VERGİ BORCU
II-11 87.156 0 87.156 17.265 0 17.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 10.894 0 10.894
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 73.305 73.305 0 66.764 66.764
Krediler
0 73.305 73.305 0 66.764 66.764
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 172.888 2.500.310 2.673.198 221.305 2.115.996 2.337.301
ÖZKAYNAKLAR
970.434 2.721 973.155 809.163 4.803 813.966
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 0 460.000 460.000 0 460.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.294 0 3.294 4.117 0 4.117
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 18.055 2.721 20.776 -3.699 4.803 1.104
Kar Yedekleri
53.265 0 53.265 38.265 0 38.265
Yasal Yedekler
18.231 0 18.231 18.231 0 18.231
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.034 0 8.034 8.034 0 8.034
Diğer Kar Yedekleri
27.000 0 27.000 12.000 0 12.000
Kar veya Zarar
435.820 0 435.820 310.480 0 310.480
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
295.480 0 295.480 119.337 0 119.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
140.340 0 140.340 191.143 0 191.143
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.554.406 4.661.040 9.215.446 3.244.270 3.810.803 7.055.073
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 281.350 133.732
Kredilerden Alınan Faizler
210.219 112.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.917 1.428
Bankalardan Alınan Faizler
1.794 3.610
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
68 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
49.093 7.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
49.093 7.559
Diğer Faiz Gelirleri
18.259 8.797
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -138.882 -60.570
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.036 -21.120
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.532 -2.893
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-65.422 -32.529
Kiralama Faiz Giderleri
-477 -311
Diğer Faiz Giderleri
-21.415 -3.717
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
142.468 73.162
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.484 24.967
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.306 27.788
Gayri Nakdi Kredilerden
5.426 3.825
Diğer
43.880 23.963
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.822 -2.821
Gayri Nakdi Kredilere
-987 -629
Diğer
-35.835 -2.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 17 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 79.668 -21.480
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
72.717 11.114
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-87.013 -61.712
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
93.964 29.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 7.702 2.023
FAALİYET BRÜT KÂRI
242.339 78.672
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -15.627 -9.197
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -10.989 -4.631
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-13.810 -7.462
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -22.841 -9.280
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
179.072 48.102
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 179.072 48.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -38.732 -8.048
Cari Vergi Karşılığı
-77.649 -23.242
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38.917 15.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 140.340 40.054
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 140.340 40.054
Grubun Karı (Zararı)
140.340 40.054
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026127
BIST