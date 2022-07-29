***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2022 18:22
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot R Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.480 7.166 76.205 213.851 213.851
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.906 -108.906
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 249.261 7.190 38.164 0 76.205 832.772 832.772
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.029 -43.628 454.804 410.147 410.147
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
290.000 3.532 -293.532
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 -42.520 56.696 0 454.804 1.222.068 1.222.068
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.401.776 7.519.709 12.921.485 3.769.970 6.343.564 10.113.534
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 97.285 1.031.549
Teminat Mektupları
III-1 1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 90.622 1.024.886
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 90.622 1.024.886
Banka Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
8.388 7.764 16.152 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
8.388 7.764 16.152 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.772 7.764 15.536 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
616 0 616 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0aynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.826.363 7.106.044 10.932.407 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.212.514 3.212.514 0 2.476.103 2.476.103
Swap Para Satım İşlemleri
2.183.866 1.134.390 3.318.256 1.121.911 1.291.966 2.413.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.642.497 586.270 2.228.767 1.713.795 378.812 2.092.607
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 2.172.870 2.172.870 0 2.099.398 2.099.398
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 295.144 295.144 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 145.887 145.887 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 149.257 149.257 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.077.176 3.009.768 14.086.944 9.357.110 2.283.355 11.640.465
EMANET KIYMETLER
4.131.298 1.345.236 5.476.534 3.942.099 945.552 4.887.651
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.129.290 1.320.244 5.449.534 3.936.846 925.558 4.862.404
Tahsile Alınan Çekler
2.008 0 2.008 5.253 0 5.253
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 24.992 24.992 0 19.994 19.994
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
6.945.878 1.664.532 8.610.410 5.415.011 1.337.803 6.752.814
Menkul Kıymetler
105.423 833.070 938.493 106.362 666.450 772.812
Teminat Senetleri
1.510.980 138.640 1.649.620 946.860 110.911 1.057.771
Emtia
1.757.024 33.323 1.790.347 1.317.429 26.658 1.344.087
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
705.545 439.172 1.144.717 150.675 342.421 493.096
Diğer Rehinli Kıymetler
2.866.906 220.327 3.087.233 2.893.685 191.363 3.085.048
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
16.478.952 10.529.477 27.008.429 13.127.080 8.626.919 21.753.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
VI-1 616.813 114.783
Alınan Faizler
663.765 266.610
Ödenen Faizler
-289.654 -124.781
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.334 51.334
Elde Edilen Diğer Kazançlar
182.878 41.367
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
543
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-87.036 -34.008
Ödenen Vergiler
-90.065 -22.728
Diğer
86.591 -63.554
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
VI-1 1.654.679 515.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.758 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.427.041 -747.151
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 509.158 -39.433
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.479.837 784.481
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 86.967 517.634
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 2.271.492 630.314
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -2.562.041 40.589
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-29.000 -30.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.148 -455
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
27.250 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.921.832 -7.042.240
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.371.721 7.115.541
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -8.032 -2.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
213.334 14.353
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.491.180 3.148.268
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.275.112 -3.131.943
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.734 -1.972
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
290.228 1.064
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 213.013 686.320
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.444.994 395.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 1.658.007 1.082.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
454.804 76.205 316.241 35.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-44.657 137.646 -63.535 -117.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.029 130.480 -206 -124.906
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 139.401 0 -132.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.029 -8.921 -206 7.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-43.628 7.166 -63.329 7.271
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-58.504 3.855 -82.796 4.432
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.876 3.311 19.467 2.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
410.147 213.851 252.706 -81.947
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.005.917 2.216.758 5.222.675 334.708 2.985.142 3.319.850
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 488.307 1.811.575 2.299.882 134.009 2.698.082 2.832.091
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 488.376 836.031 1.324.407 134.284 1.387.382 1.521.666
Bankalar
I-3 288 975.544 975.832 144 1.310.700 1.310.844
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-357 0 -357 -419 0 -419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 28.564 0 28.564 33.029 0 33.029
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
28.564 0 28.564 33.029 0 33.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 2.428.577 401.216 2.829.793 77.822 171.654 249.476
Devlet Borçlanma Senetleri
543.459 230.428 773.887 5.822 0 5.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.914 17.914 17.915 17.915
Diğer Finansal Varlıklar
1.867.204 170.788 2.037.992 54.085 171.654 225.739
Türev Finansal Varlıklar
I-2 60.469 3.967 64.436 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
60.469 3.967 64.436 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.479.863 2.342.086 4.821.949 1.968.584 1.452.912 3.421.496
Krediler
I-6 2.211.049 2.451.367 4.662.416 1.695.130 1.540.336 3.235.466
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 305.023 0 305.023 346.261 0 346.261
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.209 -109.281 -145.490 -72.807 -87.424 -160.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.680 0 13.680 14.773 0 14.773
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.375 0 18.375 14.324 0 14.324
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
18.375 0 18.375 14.324 0 14.324
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.744 0 9.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 26.864 0 26.864 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 48.968 208.523 257.491 22.183 1.333 23.516
VARLIKLAR TOPLAMI
5.852.472 4.767.367 10.619.839 2.627.296 4.439.387 7.066.683
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 1.052.602 35.198 1.087.800 215.191 30.323 245.514
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 274.925 589.121 864.046 1.790 114.077 115.867
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.341.294 0 1.341.294 1.117.434 0 1.117.434
Bonolar
884.011 0 884.011 645.125 0 645.125
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
457.283 0 457.283 472.309 0 472.309
FONLAR
II-4 1.064.354 2.084.728 3.149.082 741.254 1.394.675 2.135.929
Müstakrizlerin Fonları
40.064 229 40.293 408.436 61.221 469.657
Diğer
1.024.290 2.084.499 3.108.789 332.818 1.333.454 1.666.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 6.415 0 6.415 8.173 0 8.173
KARŞILIKLAR
II-10 25.361 60.712 86.073 15.791 48.569 64.360
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.015 0 15.015 5.560 0 5.560
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.346 60.712 71.058 10.231 48.569 58.800
CARİ VERGİ BORCU
II-11 94.715 0 94.715 16.691 0 16.691
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 10.290 0 10.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 83.458 83.458 0 66.764 66.764
Krediler
0 83.458 83.458 0 66.764 66.764
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 197.154 2.400.556 2.597.710 219.635 2.115.996 2.335.631
ÖZKAYNAKLAR
1.250.920 -28.852 1.222.068 807.118 4.803 811.921
Ödenmiş Sermaye
II-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 4.117 0 4.117
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -13.668 -28.852 -42.520 -3.695 4.803 1.108
Kar Yedekleri
56.696 0 56.696 38.164 0 38.164
Yasal Yedekler
27.681 0 27.681 18.220 0 18.220
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.015 0 2.015 7.944 0 7.944
Diğer Kar Yedekleri
27.000 0 27.000 12.000 0 12.000
Kar veya Zarar
454.804 0 454.804 308.532 0 308.532
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 119.337 0 119.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
454.804 0 454.804 189.195 0 189.195
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.308.459 5.311.380 10.619.839 3.255.880 3.810.803 7.066.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 741.889 286.561 479.332 150.020
Kredilerden Alınan Faizler
404.510 243.712 214.290 131.374
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.293 3.741 376 2.313
Bankalardan Alınan Faizler
3.388 6.723 1.596 3.114
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
94 0 26 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
279.619 10.887 230.526 518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
279.619 10.887 230.526 518
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
51.985 21.498 32.518 12.701
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -333.959 -135.364 -193.872 -71.904
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-119.084 -48.048 -75.996 -26.915
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-29.283 -4.813 -20.751 -1.920
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-131.558 -67.690 -66.088 -35.101
Kiralama Faiz Giderleri
-975 -598 -498 -287
Diğer Faiz Giderleri
-53.059 -14.215 -30.539 -7.681
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
407.930 151.197 285.460 78.116
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
115.593 45.786 95.764 20.819
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.333 51.334 101.027 23.546
Gayri Nakdi Kredilerden
13.929 8.937 8.503 5.112
Diğer
136.404 42.397 92.524 18.434
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.740 -5.548 -5.263 -2.727
Gayri Nakdi Kredilere
-2.278 -1.260 -1.300 -631
Diğer
-32.462 -4.288 -3.963 -2.096
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 308 200 291 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 180.265 -45.179 100.813 -23.699
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
137.831 30.995 65.330 19.881
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-179.290 -105.237 -92.277 -43.525
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
221.724 29.063 127.760 -55
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 9.626 12.333 2.413 10.310
FAALİYET BRÜT KÂRI
713.722 164.337 484.741 85.746
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -26.083 -24.596 -14.846 -15.402
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -22.066 -7.195 -11.077 -2.564
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -24.717 -15.510 -12.527 -8.449
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.538 -19.853 -26.424 -10.882
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
596.318 97.183 419.867 48.449
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 596.318 97.183 419.867 48.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -141.514 -20.978 -103.626 -12.761
Cari Vergi Karşılığı
-164.821 -26.651 -87.172 -3.409
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
23.307 5.673 -16.454 -9.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 454.804 76.205 316.241 35.688
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 454.804 76.205 316.241 35.688
Grubun Karı (Zararı)
454.804 76.205 316.241 35.688
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049422
BIST