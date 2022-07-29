***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot R Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)130.480 7.166 76.205 213.851 213.851İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.906 -108.906Kar Dağıtımı108.906 -108.906Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.906 -108.906Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 249.261 7.190 38.164 0 76.205 832.772 832.772Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Yeni Bakiye460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.029 -43.628 454.804 410.147 410.147İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı290.000 3.532 -293.532Kar Dağıtımı15.000 174.195 -189.195Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.000 174.195 -189.195Dönem Sonu Bakiyeler750.000 3.088 -42.520 56.696 0 454.804 1.222.068 1.222.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.401.776 7.519.709 12.921.485 3.769.970 6.343.564 10.113.534GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 97.285 1.031.549Teminat MektuplarıIII-1 1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 90.622 1.024.886Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.567.025 110.757 1.677.782 934.264 90.622 1.024.886Banka Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER8.388 7.764 16.152 0 0 0Cayılamaz Taahhütler8.388 7.764 16.152 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.772 7.764 15.536 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri616 0 616 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0aynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri3.826.363 7.106.044 10.932.407 2.835.706 6.246.279 9.081.985Swap Para Alım İşlemleri0 3.212.514 3.212.514 0 2.476.103 2.476.103Swap Para Satım İşlemleri2.183.866 1.134.390 3.318.256 1.121.911 1.291.966 2.413.877Swap Faiz Alım İşlemleri1.642.497 586.270 2.228.767 1.713.795 378.812 2.092.607Swap Faiz Satım İşlemleri0 2.172.870 2.172.870 0 2.099.398 2.099.398Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 295.144 295.144 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 145.887 145.887 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 149.257 149.257 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER11.077.176 3.009.768 14.086.944 9.357.110 2.283.355 11.640.465EMANET KIYMETLER4.131.298 1.345.236 5.476.534 3.942.099 945.552 4.887.651Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.129.290 1.320.244 5.449.534 3.936.846 925.558 4.862.404Tahsile Alınan Çekler2.008 0 2.008 5.253 0 5.253Tahsile Alınan Ticari Senetler0 24.992 24.992 0 19.994 19.994Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER6.945.878 1.664.532 8.610.410 5.415.011 1.337.803 6.752.814Menkul Kıymetler105.423 833.070 938.493 106.362 666.450 772.812Teminat Senetleri1.510.980 138.640 1.649.620 946.860 110.911 1.057.771Emtia1.757.024 33.323 1.790.347 1.317.429 26.658 1.344.087Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul705.545 439.172 1.144.717 150.675 342.421 493.096Diğer Rehinli Kıymetler2.866.906 220.327 3.087.233 2.893.685 191.363 3.085.048Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI16.478.952 10.529.477 27.008.429 13.127.080 8.626.919 21.753.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet KârıVI-1 616.813 114.783Alınan Faizler663.765 266.610Ödenen Faizler-289.654 -124.781Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar150.334 51.334Elde Edilen Diğer Kazançlar182.878 41.367Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar543Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-87.036 -34.008Ödenen Vergiler-90.065 -22.728Diğer86.591 -63.554Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki DeğişimVI-1 1.654.679 515.531Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.758 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.427.041 -747.151Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 509.158 -39.433Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.479.837 784.481Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 86.967 517.634Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 2.271.492 630.314YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -2.562.041 40.589İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-29.000 -30.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.148 -455Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller27.250 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.921.832 -7.042.240Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.371.721 7.115.541Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -8.032 -2.257FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit213.334 14.353Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.491.180 3.148.268Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.275.112 -3.131.943İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.734 -1.972Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi290.228 1.064Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 213.013 686.320Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.444.994 395.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 1.658.007 1.082.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)454.804 76.205 316.241 35.688DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-44.657 137.646 -63.535 -117.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.029 130.480 -206 -124.906Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 139.401 0 -132.526Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.029 -8.921 -206 7.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-43.628 7.166 -63.329 7.271Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-58.504 3.855 -82.796 4.432Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.876 3.311 19.467 2.839TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)410.147 213.851 252.706 -81.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.005.917 2.216.758 5.222.675 334.708 2.985.142 3.319.850Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 488.307 1.811.575 2.299.882 134.009 2.698.082 2.832.091Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 488.376 836.031 1.324.407 134.284 1.387.382 1.521.666BankalarI-3 288 975.544 975.832 144 1.310.700 1.310.844Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-357 0 -357 -419 0 -419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 28.564 0 28.564 33.029 0 33.029Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar28.564 0 28.564 33.029 0 33.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 2.428.577 401.216 2.829.793 77.822 171.654 249.476Devlet Borçlanma Senetleri543.459 230.428 773.887 5.822 0 5.822Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.914 17.914 17.915 17.915Diğer Finansal Varlıklar1.867.204 170.788 2.037.992 54.085 171.654 225.739Türev Finansal VarlıklarI-2 60.469 3.967 64.436 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı60.469 3.967 64.436 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.479.863 2.342.086 4.821.949 1.968.584 1.452.912 3.421.496KredilerI-6 2.211.049 2.451.367 4.662.416 1.695.130 1.540.336 3.235.466Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 305.023 0 305.023 346.261 0 346.261Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-36.209 -109.281 -145.490 -72.807 -87.424 -160.231SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 65.050 0 65.050 36.050 0 36.050İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)65.050 0 65.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar65.050 0 65.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.680 0 13.680 14.773 0 14.773MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)18.375 0 18.375 14.324 0 14.324Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer18.375 0 18.375 14.324 0 14.324YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 9.744 0 9.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 26.864 0 26.864 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 48.968 208.523 257.491 22.183 1.333 23.516VARLIKLAR TOPLAMI5.852.472 4.767.367 10.619.839 2.627.296 4.439.387 7.066.683YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 1.052.602 35.198 1.087.800 215.191 30.323 245.514PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 274.925 589.121 864.046 1.790 114.077 115.867İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 1.341.294 0 1.341.294 1.117.434 0 1.117.434Bonolar884.011 0 884.011 645.125 0 645.125Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller457.283 0 457.283 472.309 0 472.309FONLARII-4 1.064.354 2.084.728 3.149.082 741.254 1.394.675 2.135.929Müstakrizlerin Fonları40.064 229 40.293 408.436 61.221 469.657Diğer1.024.290 2.084.499 3.108.789 332.818 1.333.454 1.666.272GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 6.415 0 6.415 8.173 0 8.173KARŞILIKLARII-10 25.361 60.712 86.073 15.791 48.569 64.360Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.015 0 15.015 5.560 0 5.560Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.346 60.712 71.058 10.231 48.569 58.800CARİ VERGİ BORCUII-11 94.715 0 94.715 16.691 0 16.691ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 10.290 0 10.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 83.458 83.458 0 66.764 66.764Krediler0 83.458 83.458 0 66.764 66.764Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-7 197.154 2.400.556 2.597.710 219.635 2.115.996 2.335.631ÖZKAYNAKLAR1.250.920 -28.852 1.222.068 807.118 4.803 811.921Ödenmiş SermayeII-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.088 0 3.088 4.117 0 4.117Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 -13.668 -28.852 -42.520 -3.695 4.803 1.108Kar Yedekleri56.696 0 56.696 38.164 0 38.164Yasal Yedekler27.681 0 27.681 18.220 0 18.220Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.015 0 2.015 7.944 0 7.944Diğer Kar Yedekleri27.000 0 27.000 12.000 0 12.000Kar veya Zarar454.804 0 454.804 308.532 0 308.532Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 119.337 0 119.337Dönem Net Kâr veya Zararı454.804 0 454.804 189.195 0 189.195Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.308.459 5.311.380 10.619.839 3.255.880 3.810.803 7.066.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 741.889 286.561 479.332 150.020Kredilerden Alınan Faizler404.510 243.712 214.290 131.374Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.293 3.741 376 2.313Bankalardan Alınan Faizler3.388 6.723 1.596 3.114Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler94 0 26 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler279.619 10.887 230.526 518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar279.619 10.887 230.526 518İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri51.985 21.498 32.518 12.701FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -333.959 -135.364 -193.872 -71.904Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-119.084 -48.048 -75.996 -26.915Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-29.283 -4.813 -20.751 -1.920İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-131.558 -67.690 -66.088 -35.101Kiralama Faiz Giderleri-975 -598 -498 -287Diğer Faiz Giderleri-53.059 -14.215 -30.539 -7.681NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ407.930 151.197 285.460 78.116NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ115.593 45.786 95.764 20.819Alınan Ücret ve Komisyonlar150.333 51.334 101.027 23.546Gayri Nakdi Kredilerden13.929 8.937 8.503 5.112Diğer136.404 42.397 92.524 18.434Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-34.740 -5.548 -5.263 -2.727Gayri Nakdi Kredilere-2.278 -1.260 -1.300 -631Diğer-32.462 -4.288 -3.963 -2.096TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 308 200 291 200TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 180.265 -45.179 100.813 -23.699Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)137.831 30.995 65.330 19.881Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-179.290 -105.237 -92.277 -43.525Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)221.724 29.063 127.760 -55DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 9.626 12.333 2.413 10.310FAALİYET BRÜT KÂRI713.722 164.337 484.741 85.746BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -26.083 -24.596 -14.846 -15.402DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -22.066 -7.195 -11.077 -2.564PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-7 -24.717 -15.510 -12.527 -8.449DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.538 -19.853 -26.424 -10.882NET FAALİYET KARI (ZARARI)596.318 97.183 419.867 48.449BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 596.318 97.183 419.867 48.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -141.514 -20.978 -103.626 -12.761Cari Vergi Karşılığı-164.821 -26.651 -87.172 -3.409Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi23.307 5.673 -16.454 -9.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 454.804 76.205 316.241 35.688DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 454.804 76.205 316.241 35.688Grubun Karı (Zararı)454.804 76.205 316.241 35.688Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049422BIST