***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2022 18:22
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.480 7.204 75.647 213.331 213.331
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.903 -108.903
Kar Dağıtımı
108.903 -108.903
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.903 -108.903
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 249.261 7.196 38.265 75.647 832.321 832.321
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.029 -43.640 457.608 412.939 412.939
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
290.000 3.532 -293.352
Kar Dağıtımı
15.000 176.143 -191.143
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 176.143 -191.143
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 -42.536 56.797 1.948 457.608 1.226.905 1.226.905
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.401.776 7.519.709 12.921.485 3.769.897 6.343.564 10.113.461
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 97.285 1.031.476
Teminat Mektupları
III-1 1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 90.622 1.024.813
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 90.622 1.024.813
Banka Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
TAAHHÜTLER
8.388 7.764 16.152 0 8.388 7.764 16.152 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.772 7.764 15.536
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
616 616 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.826.363 7.106.044 10.932.407 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Swap Para Alım İşlemleri
3.212.514 3.212.514 2.476.103 2.476.103
Swap Para Satım İşlemleri
2.183.866 1.134.390 3.318.256 1.121.911 1.291.966 2.413.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.642.497 586.270 2.228.767 1.713.795 378.812 2.092.607
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.172.870 2.172.870 2.099.398 2.099.398
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 295.144 295.144
Para Alım Opsiyonları
145.887 145.887
Para Satım Opsiyonları
149.257 149.257
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.077.176 3.009.768 14.086.944 9.357.110 2.283.355 11.640.465
EMANET KIYMETLER
4.131.298 1.345.236 5.476.534 3.942.099 945.552 4.887.651
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.129.290 1.320.244 5.449.534 3.936.846 925.558 4.862.404
Tahsile Alınan Çekler
2.008 2.008 5.253 5.253
Tahsile Alınan Ticari Senetler
24.992 24.992 19.994 19.994
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
REHİNLİ KIYMETLER
6.945.878 1.664.532 8.610.410 5.415.011 1.337.803 6.752.814
Menkul Kıymetler
105.423 833.070 938.493 106.362 666.450 772.812
Teminat Senetleri
1.510.980 138.640 1.649.620 946.860 110.911 1.057.771
Emtia
1.757.024 33.323 1.790.347 1.317.429 26.658 1.344.087
Varant
0
Gayrimenkul
705.545 439.172 1.144.717 150.675 342.421 493.096
Diğer Rehinli Kıymetler
2.866.906 220.327 3.087.233 2.893.685 191.363 3.085.048
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
16.478.952 10.529.477 27.008.429 13.127.007 8.626.919 21.753.926
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
640.078 114.772
Alınan Faizler
723.444 262.887
Ödenen Faizler
-284.612 -118.881
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.077 51.334
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-357 0 -357 -419 0 -419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 31.982 0 31.982 35.141 0 35.141
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
31.982 0 31.982 35.141 0 35.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 2.405.853 401.216 2.807.069 58.413 171.654 230.067
Devlet Borçlanma Senetleri
543.459 230.428 773.887 5.822 0 5.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.914 0 17.914 17.915 0 17.915
Diğer Finansal Varlıklar
1.844.480 170.788 2.015.268 34.676 171.654 206.33Ş MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.539.196 2.342.086 4.881.282 2.004.319 1.452.912 3.457.231
Krediler
346.261
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.695 -109.281 -156.976 -72.788 -87.424 -160.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
19.400 0 19.400 19.587 0 19.587
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.672 0 18.672 14.535 0 14.535
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
18.672 0 18.672 14.535 0 14.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.966 0 9.966
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 25.424 0 25.424 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 51.150 208.523 259.673 22.559 1.333 23.892
VARLIKLAR TOPLAMI
5.834.634 4.767.367 10.602.001 2.615.686 4.439.387 7.055.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 1.052.602 35.198 1.087.800 215.191 30.323 245.514
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 274.925 589.121 864.046 1.790 114.077 115.867
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 2.030.315 0 2.030.315 1.515.554 0 1.515.554
Bonolar
1.573.032 0 1.573.032 1.043.248 0 1.043.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
457.283 0 457.283 472.306 0 472.306
FONLAR
II-4 341.924 2.084.728 2.426.652 323.123 1.394.675 1.717.798
Müstakrizlerin Fonları
1.100 229 1.329 8.436 61.221 69.657
Diğer
340.824 2.084.499 2.425.323 314.687 1.333.454 1.648.141
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 10.110 0 10.110 11.651 0 11.651
KARŞILIKLAR
II-10 25.454 60.712 86.166 15.821 48.569 64.390
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.108 0 15.108 5.590 0 5.590
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.346 60.712 71.058 10.231 48.569 58.800
CARİ VERGİ BORCU
II-11 96.102 0 96.102 17.265 0 17.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 10.894 0 10.894
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 83.458 83.458 0 66.764 66.764
Krediler
0 83.458 83.458 0 66.764 66.764
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 202.713 2.400.556 2.603.269 221.305 2.115.996 2.337.301
ÖZKAYNAKLAR
1.255.757 -28.852 1.226.905 809.163 4.803 813.966
Ödenmiş Sermaye
II-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 4.117 0 4.117
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -13.684 -28.852 -42.536 -3.699 4.803 1.104
Kar Yedekleri
56.797 0 56.797 38.265 0 38.265
Yasal Yedekler
27.663 0 27.663 18.231 0 18.231
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.134 0 2.134 8.034 0 8.034
Diğer Kar Yedekleri
27.000 0 27.000 12.000 0 12.000
Kar veya Zarar
459.556 0 459.556 310.480 0 310.480
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.948 0 1.948 119.337 0 119.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
457.608 0 457.608 191.143 0 191.143
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.290.621 5.311.380 10.602.001 3.244.270 3.810.803 7.055.073
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 791.991 282.786 510.641 149.054
Kredilerden Alınan Faizler
458.403 243.712 248.184 131.374
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.293 3.741 376 2.313
Bankalardan Alınan Faizler
3.394 6.732 1.600 3.122
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
94 0 26 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
279.619 10.887 230.526 3.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
279.619 10.887 230.526 3.328
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
48.188 17.714 29.929 8.917
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -329.403 -130.020 -190.521 -69.450
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-118.869 -46.824 -75.833 -25.704
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-29.283 -4.813 -20.751 -1.920
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-131.114 -67.316 -65.692 -34.787
Kiralama Faiz Giderleri
-1.014 -598 -537 -287
Diğer Faiz Giderleri
-49.123 -10.469 -27.708 -6.752
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
462.588 152.766 320.120 79.604
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
93.645 45.784 81.161 20.817
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.077 51.334 100.771 23.546
Gayri Nakdi Kredilerden
13.929 8.937 8.503 5.112
Diğer
136.148 42.397 92.268 18.434
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-56.432 -5.550 -19.610 -2.729
Gayri Nakdi Kredilere
-2.300 -1.260 -1.313 -631
Diğer
-54.132 -4.290 -18.297 -2.098
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 308 200 291 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 180.804 -45.179 101.136 -23.699
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
138.370 30.995 65.653 19.881
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-179.290 -105.237 -92.277 -43.525
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
221.724 29.063 127.760 -55
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 11.910 12.335 4.208 10.312
FAALİYET BRÜT KÂRI
749.255 165.906 506.916 87.234
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -37.551 -24.596 -21.924 -15.399
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -22.066 -7.195 -11.077 -2.564
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-28.296 -16.653 -14.486 -9.191
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -61.385 -21.034 -38.544 -11.754
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
599.957 96.428 420.885 48.326
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 599.957 96.428 420.885 48.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -142.349 -20.781 -103.617 -12.733
Cari Vergi Karşılığı
-164.821 -26.693 -87.172 -3.451
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -16.445 -9.282
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.472 5.912 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 457.608 75.647 317.268 35.593
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 457.608 75.647 317.268 35.593
Grubun Karı (Zararı)
457.608 75.647 317.268 35.593
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049423
BIST