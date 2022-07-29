***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)130.480 7.204 75.647 213.331 213.331İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.903 -108.903Kar Dağıtımı108.903 -108.903Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.903 -108.903Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 249.261 7.196 38.265 75.647 832.321 832.321Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966Yeni Bakiye460.000 4.117 1.104 38.265 119.337 191.143 813.966 813.966Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.029 -43.640 457.608 412.939 412.939İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı290.000 3.532 -293.352Kar Dağıtımı15.000 176.143 -191.143Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.000 176.143 -191.143Dönem Sonu Bakiyeler750.000 3.088 -42.536 56.797 1.948 457.608 1.226.905 1.226.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.401.776 7.519.709 12.921.485 3.769.897 6.343.564 10.113.461GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 97.285 1.031.476Teminat MektuplarıIII-1 1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 90.622 1.024.813Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.567.025 110.757 1.677.782 934.191 90.622 1.024.813Banka Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen PrefinansmanlarTAAHHÜTLER8.388 7.764 16.152 0 8.388 7.764 16.152 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.772 7.764 15.536Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri616 616 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985Alım Satım Amaçlı İşlemler3.826.363 7.401.188 11.227.551 2.835.706 6.246.279 9.081.985Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri3.826.363 7.106.044 10.932.407 2.835.706 6.246.279 9.081.985Swap Para Alım İşlemleri3.212.514 3.212.514 2.476.103 2.476.103Swap Para Satım İşlemleri2.183.866 1.134.390 3.318.256 1.121.911 1.291.966 2.413.877Swap Faiz Alım İşlemleri1.642.497 586.270 2.228.767 1.713.795 378.812 2.092.607Swap Faiz Satım İşlemleri2.172.870 2.172.870 2.099.398 2.099.398Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 295.144 295.144Para Alım Opsiyonları145.887 145.887Para Satım Opsiyonları149.257 149.257EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER11.077.176 3.009.768 14.086.944 9.357.110 2.283.355 11.640.465EMANET KIYMETLER4.131.298 1.345.236 5.476.534 3.942.099 945.552 4.887.651Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul Değerler4.129.290 1.320.244 5.449.534 3.936.846 925.558 4.862.404Tahsile Alınan Çekler2.008 2.008 5.253 5.253Tahsile Alınan Ticari Senetler24.992 24.992 19.994 19.994Tahsile Alınan Diğer KıymetlerREHİNLİ KIYMETLER6.945.878 1.664.532 8.610.410 5.415.011 1.337.803 6.752.814Menkul Kıymetler105.423 833.070 938.493 106.362 666.450 772.812Teminat Senetleri1.510.980 138.640 1.649.620 946.860 110.911 1.057.771Emtia1.757.024 33.323 1.790.347 1.317.429 26.658 1.344.087VarantGayrimenkul705.545 439.172 1.144.717 150.675 342.421 493.096Diğer Rehinli Kıymetler2.866.906 220.327 3.087.233 2.893.685 191.363 3.085.048KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI16.478.952 10.529.477 27.008.429 13.127.007 8.626.919 21.753.926Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı640.078 114.772Alınan Faizler723.444 262.887Ödenen Faizler-284.612 -118.881Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar150.077 51.334Elde Edilen Diğer Kazançlar-357 0 -357 -419 0 -419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 31.982 0 31.982 35.141 0 35.141Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar31.982 0 31.982 35.141 0 35.141Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 2.405.853 401.216 2.807.069 58.413 171.654 230.067Devlet Borçlanma Senetleri543.459 230.428 773.887 5.822 0 5.822Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.914 0 17.914 17.915 0 17.915Diğer Finansal Varlıklar1.844.480 170.788 2.015.268 34.676 171.654 206.33Ş MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.539.196 2.342.086 4.881.282 2.004.319 1.452.912 3.457.231Krediler346.261Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-47.695 -109.281 -156.976 -72.788 -87.424 -160.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)19.400 0 19.400 19.587 0 19.587MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)18.672 0 18.672 14.535 0 14.535Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer18.672 0 18.672 14.535 0 14.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 9.966 0 9.966ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 25.424 0 25.424 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 51.150 208.523 259.673 22.559 1.333 23.892VARLIKLAR TOPLAMI5.834.634 4.767.367 10.602.001 2.615.686 4.439.387 7.055.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 1.052.602 35.198 1.087.800 215.191 30.323 245.514PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 274.925 589.121 864.046 1.790 114.077 115.867İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 2.030.315 0 2.030.315 1.515.554 0 1.515.554Bonolar1.573.032 0 1.573.032 1.043.248 0 1.043.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller457.283 0 457.283 472.306 0 472.306FONLARII-4 341.924 2.084.728 2.426.652 323.123 1.394.675 1.717.798Müstakrizlerin Fonları1.100 229 1.329 8.436 61.221 69.657Diğer340.824 2.084.499 2.425.323 314.687 1.333.454 1.648.141GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 719 86.459 87.178 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 10.110 0 10.110 11.651 0 11.651KARŞILIKLARII-10 25.454 60.712 86.166 15.821 48.569 64.390Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.108 0 15.108 5.590 0 5.590Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.346 60.712 71.058 10.231 48.569 58.800CARİ VERGİ BORCUII-11 96.102 0 96.102 17.265 0 17.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 10.894 0 10.894SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 83.458 83.458 0 66.764 66.764Krediler0 83.458 83.458 0 66.764 66.764Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-7 202.713 2.400.556 2.603.269 221.305 2.115.996 2.337.301ÖZKAYNAKLAR1.255.757 -28.852 1.226.905 809.163 4.803 813.966Ödenmiş SermayeII-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.088 0 3.088 4.117 0 4.117Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 -13.684 -28.852 -42.536 -3.699 4.803 1.104Kar Yedekleri56.797 0 56.797 38.265 0 38.265Yasal Yedekler27.663 0 27.663 18.231 0 18.231Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.134 0 2.134 8.034 0 8.034Diğer Kar Yedekleri27.000 0 27.000 12.000 0 12.000Kar veya Zarar459.556 0 459.556 310.480 0 310.480Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.948 0 1.948 119.337 0 119.337Dönem Net Kâr veya Zararı457.608 0 457.608 191.143 0 191.143Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.290.621 5.311.380 10.602.001 3.244.270 3.810.803 7.055.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 791.991 282.786 510.641 149.054Kredilerden Alınan Faizler458.403 243.712 248.184 131.374Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.293 3.741 376 2.313Bankalardan Alınan Faizler3.394 6.732 1.600 3.122Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler94 0 26 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler279.619 10.887 230.526 3.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar279.619 10.887 230.526 3.328İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri48.188 17.714 29.929 8.917FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -329.403 -130.020 -190.521 -69.450Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-118.869 -46.824 -75.833 -25.704Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-29.283 -4.813 -20.751 -1.920İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-131.114 -67.316 -65.692 -34.787Kiralama Faiz Giderleri-1.014 -598 -537 -287Diğer Faiz Giderleri-49.123 -10.469 -27.708 -6.752NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ462.588 152.766 320.120 79.604NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ93.645 45.784 81.161 20.817Alınan Ücret ve Komisyonlar150.077 51.334 100.771 23.546Gayri Nakdi Kredilerden13.929 8.937 8.503 5.112Diğer136.148 42.397 92.268 18.434Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-56.432 -5.550 -19.610 -2.729Gayri Nakdi Kredilere-2.300 -1.260 -1.313 -631Diğer-54.132 -4.290 -18.297 -2.098TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 308 200 291 200TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 180.804 -45.179 101.136 -23.699Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)138.370 30.995 65.653 19.881Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-179.290 -105.237 -92.277 -43.525Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)221.724 29.063 127.760 -55DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 11.910 12.335 4.208 10.312FAALİYET BRÜT KÂRI749.255 165.906 506.916 87.234BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -37.551 -24.596 -21.924 -15.399DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -22.066 -7.195 -11.077 -2.564PERSONEL GİDERLERİ (-)-28.296 -16.653 -14.486 -9.191DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -61.385 -21.034 -38.544 -11.754NET FAALİYET KARI (ZARARI)599.957 96.428 420.885 48.326BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 599.957 96.428 420.885 48.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -142.349 -20.781 -103.617 -12.733Cari Vergi Karşılığı-164.821 -26.693 -87.172 -3.451Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -16.445 -9.282Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22.472 5.912 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 457.608 75.647 317.268 35.593DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 457.608 75.647 317.268 35.593Grubun Karı (Zararı)457.608 75.647 317.268 35.593Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049423BIST