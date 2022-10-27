***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Yeni Bakiye360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.514 3.676 107.150 145.340 145.340İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 8.906 -108.906Kar Dağıtımı108.906 -108.906Yedeklere Aktarılan Tutarlar108.906 -108.906Dönem Sonu Bakiyeler460.000 1.952 153.295 3.700 38.164 0 107.150 764.261 764.261Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Yeni Bakiye460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.029 56.820 678.042 733.833 733.833İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı290.000 3.532 -293.532Kar Dağıtımı15.000 174.195 -189.195Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.000 174.195 -189.195Dönem Sonu Bakiyeler750.000 3.088 57.928 56.696 0 678.042 1.545.754 1.545.754Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.520.001 9.030.510 13.550.511 3.769.970 6.343.564 10.113.534GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 97.285 1.031.549Teminat MektuplarıIII-1 1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 90.622 1.024.886Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 90.622 1.024.886Banka Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 6.663 6.663Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER17.935 491.791 509.726 0 0 0Cayılamaz Taahhütler17.935 491.791 509.726 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri17.319 491.791 509.110 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri616 0 616 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985Swap Para Alım İşlemleri167.080 3.812.795 3.979.875 0 2.476.103 2.476.103Swap Para Satım İşlemleri1.807.109 2.274.022 4.081.131 1.121.911 1.291.966 2.413.877Swap Faiz Alım İşlemleri993.012 689.168 1.682.180 1.713.795 378.812 2.092.607Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.660.709 1.660.709 0 2.099.398 2.099.398Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER11.980.329 3.426.518 15.406.847 9.357.110 2.283.355 11.640.465EMANET KIYMETLER4.050.974 1.595.042 5.646.016 3.942.099 945.552 4.887.651Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.045.824 1.567.264 5.613.088 3.936.846 925.558 4.862.404Tahsile Alınan Çekler5.150 0 5.150 5.253 0 5.253Tahsile Alınan Ticari Senetler0 27.778 27.778 0 19.994 19.994Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER7.929.355 1.831.476 9.760.831 5.415.011 1.337.803 6.752.814Menkul Kıymetler105.423 925.935 1.031.358 106.362 666.450 772.812Teminat Senetleri1.681.817 154.094 1.835.911 946.860 110.911 1.057.771Emtia1.812.906 37.037 1.849.943 1.317.429 26.658 1.344.087Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.224.971 484.324 1.709.295 150.675 342.421 493.096Diğer Rehinli Kıymetler3.104.238 230.086 3.334.324 2.893.685 191.363 3.085.048Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI16.500.330 12.457.028 28.957.358 13.127.080 8.626.919 21.753.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet KârıVI-1 835.600 231.737Alınan Faizler1.137.267 441.921Ödenen Faizler-504.338 -206.536Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar257.106 75.126Elde Edilen Diğer Kazançlar219.094 41.623Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 2.205Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-125.875 -49.553Ödenen Vergiler-171.735 -25.030Diğer24.081 -48.019Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yük2.890Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-18.215 -48.820Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.985.658 -951.498Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -233.571 -66.927Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.406.312 736.290Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 741.658 168.065Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışıVI-1 3.746.126 68.847YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkışlarıVI-1 -4.233.126 -61.252İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-29.000 -33.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.628 -740Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller27.250 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-31.229.578 -10.710.118Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar27.015.839 10.687.779Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0DiğerVI-1 -15.009 -5.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit466.031 256.247Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.851.984 5.066.567Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.381.699 -4.807.373İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.254 -2.947Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi475.599 119.236Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)VI-2 454.630 383.078Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.444.994 395.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 1.899.624 779.019Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)678.042 107.150 223.238 30.945DİĞER KAPSAMLI GELİRLER55.791 38.190 100.448 -99.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.029 34.514 0 -95.966Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 37.578 0 -101.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.029 -3.064 0 5.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar56.820 3.676 100.448 -3.490Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri43.411 2.598 101.915 -1.257Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.409 1.078 -1.467 -2.233TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)733.833 145.340 323.686 -68.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.206.626 3.799.547 8.006.173 334.708 2.985.142 3.319.850Nakit ve Nakit BenzerleriI-1 75.887 3.115.910 3.191.797 134.009 2.698.082 2.832.091Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 76.295 1.388.410 1.464.705 134.284 1.387.382 1.521.666BankalarI-3 422 1.727.500 1.727.922 144 1.310.700 1.310.844Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-830 0 -830 -419 0 -419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 51.743 0 51.743 33.029 0 33.029Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar51.743 0 51.743 33.029 0 33.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 4.063.295 641.921 4.705.216 77.822 171.654 249.476Devlet Borçlanma Senetleri659.465 257.611 917.076 5.822 0 5.822Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.914 17.914 17.915 17.915Diğer Finansal Varlıklar3.385.916 384.310 3.770.226 54.085 171.654 225.739Türev Finansal VarlıklarI-2 15.701 41.716 57.417 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.701 41.716 57.417 89.848 115.406 205.254Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.533.323 2.816.702 5.350.025 1.968.584 1.452.912 3.421.496KredilerI-6 2.302.080 2.938.165 5.240.245 1.695.130 1.540.336 3.235.466Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 267.443 0 267.443 346.261 0 346.261Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-36.200 -121.463 -157.663 -72.807 -87.424 -160.231SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 65.050 0 65.050 36.050 0 36.050İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)65.050 0 65.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar65.050 0 65.050 36.050 0 36.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.469 0 12.469 14.773 0 14.773MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)22.868 0 22.868 14.324 0 14.324Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer22.868 0 22.868 14.324 0 14.324YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 9.744 0 9.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 30.199 0 30.199 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 71.309 277.871 349.180 22.183 1.333 23.516VARLIKLAR TOPLAMI7.135.599 6.894.120 14.029.719 2.627.296 4.439.387 7.066.683YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 1.277.470 505.446 1.782.916 215.191 30.323 245.514PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 289.939 1.058.777 1.348.716 1.790 114.077 115.867İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 1.621.896 0 1.621.896 1.117.434 0 1.117.434Bonolar1.183.509 0 1.183.509 645.125 0 645.125Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller438.387 0 438.387 472.309 0 472.309FONLARII-4 1.509.087 2.298.075 3.807.162 741.254 1.394.675 2.135.929Müstakrizlerin Fonları1.765 769 2.534 408.436 61.221 469.657Diğer1.507.322 2.297.306 3.804.628 332.818 1.333.454 1.666.272GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER855 74.725 75.580 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 855 74.725 75.580 102.513 35.596 138.109Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 5.499 0 5.499 8.173 0 8.173KARŞILIKLARII-10 37.779 67.479 105.258 15.791 48.569 64.360Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı26.864 0 26.864 5.560 0 5.560Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.915 67.479 78.394 10.231 48.569 58.800CARİ VERGİ BORCUII-11 104.655 0 104.655 16.691 0 16.691ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 10.290 0 10.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 92.853 92.853 0 66.764 66.764Krediler0 92.853 92.853 0 66.764 66.764Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-7 141.374 3.398.056 3.539.430 219.635 2.115.996 2.335.631ÖZKAYNAKLAR1.557.389 -11.635 1.545.754 807.118 4.803 811.921Ödenmiş SermayeII-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.088 0 3.088 4.117 0 4.117Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 69.563 -11.635 57.928 -3.695 4.803 1.108Kar Yedekleri56.696 0 56.696 38.164 0 38.164Yasal Yedekler27.681 0 27.681 18.220 0 18.220Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.015 0 2.015 7.944 0 7.944Diğer Kar Yedekleri27.000 0 27.000 12.000 0 12.000Kar veya Zarar678.042 0 678.042 308.532 0 308.532Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 119.337 0 119.337Dönem Net Kâr veya Zararı678.042 0 678.042 189.195 0 189.195Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.545.943 7.483.776 14.029.719 3.255.880 3.810.803 7.066.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 1.307.589 450.952 565.700 164.391Kredilerden Alınan Faizler644.853 383.393 240.343 139.681Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.293 6.068 0 2.327Bankalardan Alınan Faizler5.912 12.107 2.524 5.384Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler423 0 329 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler560.420 15.656 280.801 4.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar560.420 15.656 280.801 4.769İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri93.688 33.728 41.703 12.230FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -586.038 -227.904 -252.079 -92.540Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-199.480 -81.116 -80.396 -33.068Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-55.782 -6.291 -26.499 -1.478İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-234.662 -112.262 -103.104 -44.572Kiralama Faiz Giderleri-1.578 -863 -603 -265Diğer Faiz Giderleri-94.536 -27.372 -41.477 -13.157NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ721.551 223.048 313.621 71.851NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ215.377 67.118 99.784 21.332Alınan Ücret ve Komisyonlar257.105 75.125 106.772 23.791Gayri Nakdi Kredilerden22.832 13.789 8.903 4.852Diğer234.273 61.336 97.869 18.939Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-41.728 -8.007 -6.988 -2.459Gayri Nakdi Kredilere-3.733 -1.885 -1.455 -625Diğer-37.995 -6.122 -5.533 -1.834TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 354 200 46 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 156.292 -65.686 -23.973 -20.507Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)119.058 32.544 -18.773 1.549Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-307.482 -150.452 -128.192 -45.215Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)344.716 52.222 122.992 23.159DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 12.771 10.068 3.145 -2.265FAALİYET BRÜT KÂRI1.106.345 234.748 392.623 70.411BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -57.350 -27.325 -31.267 -2.729DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -39.519 -18.477 -17.453 -11.282PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-7 -42.507 -22.804 -17.790 -7.294DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-65.742 -30.217 -21.204 -10.364NET FAALİYET KARI (ZARARI)901.227 135.925 304.909 38.742BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 901.227 135.925 304.909 38.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -223.185 -28.775 -81.671 -7.797Cari Vergi Karşılığı-251.294 -49.084 -86.473 -22.433Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi28.109 20.309 4.802 14.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 678.042 107.150 223.238 30.945DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 678.042 107.150 223.238 30.945Grubun Karı (Zararı)678.042 107.150 223.238 30.945Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074856BIST