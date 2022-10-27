***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 19:05
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.514 3.676 107.150 145.340 145.340
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.906 -108.906
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 153.295 3.700 38.164 0 107.150 764.261 764.261
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.029 56.820 678.042 733.833 733.833
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
290.000 3.532 -293.532
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 57.928 56.696 0 678.042 1.545.754 1.545.754
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.520.001 9.030.510 13.550.511 3.769.970 6.343.564 10.113.534
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 97.285 1.031.549
Teminat Mektupları
III-1 1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 90.622 1.024.886
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.534.865 102.025 1.636.890 934.264 90.622 1.024.886
Banka Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 6.663 6.663
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
17.935 491.791 509.726 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
17.935 491.791 509.726 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
17.319 491.791 509.110 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
616 0 616 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.967.201 8.436.694 11.403.895 2.835.706 6.246.279 9.081.985
Swap Para Alım İşlemleri
167.080 3.812.795 3.979.875 0 2.476.103 2.476.103
Swap Para Satım İşlemleri
1.807.109 2.274.022 4.081.131 1.121.911 1.291.966 2.413.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
993.012 689.168 1.682.180 1.713.795 378.812 2.092.607
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.660.709 1.660.709 0 2.099.398 2.099.398
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.980.329 3.426.518 15.406.847 9.357.110 2.283.355 11.640.465
EMANET KIYMETLER
4.050.974 1.595.042 5.646.016 3.942.099 945.552 4.887.651
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.045.824 1.567.264 5.613.088 3.936.846 925.558 4.862.404
Tahsile Alınan Çekler
5.150 0 5.150 5.253 0 5.253
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 27.778 27.778 0 19.994 19.994
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
7.929.355 1.831.476 9.760.831 5.415.011 1.337.803 6.752.814
Menkul Kıymetler
105.423 925.935 1.031.358 106.362 666.450 772.812
Teminat Senetleri
1.681.817 154.094 1.835.911 946.860 110.911 1.057.771
Emtia
1.812.906 37.037 1.849.943 1.317.429 26.658 1.344.087
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.224.971 484.324 1.709.295 150.675 342.421 493.096
Diğer Rehinli Kıymetler
3.104.238 230.086 3.334.324 2.893.685 191.363 3.085.048
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
16.500.330 12.457.028 28.957.358 13.127.080 8.626.919 21.753.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
VI-1 835.600 231.737
Alınan Faizler
1.137.267 441.921
Ödenen Faizler
-504.338 -206.536
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
257.106 75.126
Elde Edilen Diğer Kazançlar
219.094 41.623
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 2.205
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-125.875 -49.553
Ödenen Vergiler
-171.735 -25.030
Diğer
24.081 -48.019
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yük2.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.215 -48.820
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.985.658 -951.498
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -233.571 -66.927
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.406.312 736.290
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 741.658 168.065
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 3.746.126 68.847
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -4.233.126 -61.252
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-29.000 -33.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.628 -740
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
27.250 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-31.229.578 -10.710.118
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.015.839 10.687.779
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -15.009 -5.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
466.031 256.247
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.851.984 5.066.567
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.381.699 -4.807.373
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.254 -2.947
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
475.599 119.236
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 454.630 383.078
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.444.994 395.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 1.899.624 779.019
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
678.042 107.150 223.238 30.945
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
55.791 38.190 100.448 -99.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.029 34.514 0 -95.966
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 37.578 0 -101.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.029 -3.064 0 5.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.820 3.676 100.448 -3.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
43.411 2.598 101.915 -1.257
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.409 1.078 -1.467 -2.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
733.833 145.340 323.686 -68.511
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.206.626 3.799.547 8.006.173 334.708 2.985.142 3.319.850
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 75.887 3.115.910 3.191.797 134.009 2.698.082 2.832.091
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 76.295 1.388.410 1.464.705 134.284 1.387.382 1.521.666
Bankalar
I-3 422 1.727.500 1.727.922 144 1.310.700 1.310.844
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-830 0 -830 -419 0 -419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 51.743 0 51.743 33.029 0 33.029
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
51.743 0 51.743 33.029 0 33.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 4.063.295 641.921 4.705.216 77.822 171.654 249.476
Devlet Borçlanma Senetleri
659.465 257.611 917.076 5.822 0 5.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.914 17.914 17.915 17.915
Diğer Finansal Varlıklar
3.385.916 384.310 3.770.226 54.085 171.654 225.739
Türev Finansal Varlıklar
I-2 15.701 41.716 57.417 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.701 41.716 57.417 89.848 115.406 205.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.533.323 2.816.702 5.350.025 1.968.584 1.452.912 3.421.496
Krediler
I-6 2.302.080 2.938.165 5.240.245 1.695.130 1.540.336 3.235.466
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 267.443 0 267.443 346.261 0 346.261
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.200 -121.463 -157.663 -72.807 -87.424 -160.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
65.050 0 65.050 36.050 0 36.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.469 0 12.469 14.773 0 14.773
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22.868 0 22.868 14.324 0 14.324
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.868 0 22.868 14.324 0 14.324
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 193.755 0 193.755 226.930 0 226.930
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.744 0 9.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 30.199 0 30.199 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 71.309 277.871 349.180 22.183 1.333 23.516
VARLIKLAR TOPLAMI
7.135.599 6.894.120 14.029.719 2.627.296 4.439.387 7.066.683
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 1.277.470 505.446 1.782.916 215.191 30.323 245.514
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 289.939 1.058.777 1.348.716 1.790 114.077 115.867
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.621.896 0 1.621.896 1.117.434 0 1.117.434
Bonolar
1.183.509 0 1.183.509 645.125 0 645.125
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
438.387 0 438.387 472.309 0 472.309
FONLAR
II-4 1.509.087 2.298.075 3.807.162 741.254 1.394.675 2.135.929
Müstakrizlerin Fonları
1.765 769 2.534 408.436 61.221 469.657
Diğer
1.507.322 2.297.306 3.804.628 332.818 1.333.454 1.666.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
855 74.725 75.580 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 855 74.725 75.580 102.513 35.596 138.109
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 5.499 0 5.499 8.173 0 8.173
KARŞILIKLAR
II-10 37.779 67.479 105.258 15.791 48.569 64.360
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
26.864 0 26.864 5.560 0 5.560
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.915 67.479 78.394 10.231 48.569 58.800
CARİ VERGİ BORCU
II-11 104.655 0 104.655 16.691 0 16.691
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 10.290 0 10.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 92.853 92.853 0 66.764 66.764
Krediler
0 92.853 92.853 0 66.764 66.764
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 141.374 3.398.056 3.539.430 219.635 2.115.996 2.335.631
ÖZKAYNAKLAR
1.557.389 -11.635 1.545.754 807.118 4.803 811.921
Ödenmiş Sermaye
II-14 750.000 0 750.000 460.000 0 460.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 4.117 0 4.117
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 69.563 -11.635 57.928 -3.695 4.803 1.108
Kar Yedekleri
56.696 0 56.696 38.164 0 38.164
Yasal Yedekler
27.681 0 27.681 18.220 0 18.220
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.015 0 2.015 7.944 0 7.944
Diğer Kar Yedekleri
27.000 0 27.000 12.000 0 12.000
Kar veya Zarar
678.042 0 678.042 308.532 0 308.532
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 119.337 0 119.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
678.042 0 678.042 189.195 0 189.195
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.545.943 7.483.776 14.029.719 3.255.880 3.810.803 7.066.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.307.589 450.952 565.700 164.391
Kredilerden Alınan Faizler
644.853 383.393 240.343 139.681
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.293 6.068 0 2.327
Bankalardan Alınan Faizler
5.912 12.107 2.524 5.384
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
423 0 329 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
560.420 15.656 280.801 4.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
560.420 15.656 280.801 4.769
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
93.688 33.728 41.703 12.230
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -586.038 -227.904 -252.079 -92.540
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.480 -81.116 -80.396 -33.068
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-55.782 -6.291 -26.499 -1.478
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-234.662 -112.262 -103.104 -44.572
Kiralama Faiz Giderleri
-1.578 -863 -603 -265
Diğer Faiz Giderleri
-94.536 -27.372 -41.477 -13.157
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
721.551 223.048 313.621 71.851
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
215.377 67.118 99.784 21.332
Alınan Ücret ve Komisyonlar
257.105 75.125 106.772 23.791
Gayri Nakdi Kredilerden
22.832 13.789 8.903 4.852
Diğer
234.273 61.336 97.869 18.939
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41.728 -8.007 -6.988 -2.459
Gayri Nakdi Kredilere
-3.733 -1.885 -1.455 -625
Diğer
-37.995 -6.122 -5.533 -1.834
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 354 200 46 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 156.292 -65.686 -23.973 -20.507
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
119.058 32.544 -18.773 1.549
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-307.482 -150.452 -128.192 -45.215
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
344.716 52.222 122.992 23.159
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 12.771 10.068 3.145 -2.265
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.106.345 234.748 392.623 70.411
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -57.350 -27.325 -31.267 -2.729
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -39.519 -18.477 -17.453 -11.282
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -42.507 -22.804 -17.790 -7.294
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-65.742 -30.217 -21.204 -10.364
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
901.227 135.925 304.909 38.742
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 901.227 135.925 304.909 38.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -223.185 -28.775 -81.671 -7.797
Cari Vergi Karşılığı
-251.294 -49.084 -86.473 -22.433
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.109 20.309 4.802 14.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 678.042 107.150 223.238 30.945
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 678.042 107.150 223.238 30.945
Grubun Karı (Zararı)
678.042 107.150 223.238 30.945
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074856
BIST