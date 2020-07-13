***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.07.2020 14:21
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 22.06.2020 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7:Maddesi'nin tadil edilmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859356
BIST
15:08117.754
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 2.945,14
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.850
En Düşük
116.126
15:086,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
15:087,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
15:08399,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,25
|Açılış
|: 399,21
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.381.794
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.384.064
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.634.034
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.699.097
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|BJKAS
|2,95
|47.851.196
|% -7,52
|
|TSPOR
|5,84
|469.829.285
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,23
|1.180.286.916
|% 3,24
|
|THYAO
|11,97
|766.639.997
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|576.512.338
|% 2,05
|
|ODAS
|2,84
|528.913.599
|% 5,58
|
|TSPOR
|5,84
|469.829.285
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.180.286.916
|% 3,24
|
|ODAS
|2,84
|528.913.599
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,38
|375.343.850
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|250.227.657
|% 8,48
|
|IHLAS
|0,89
|97.632.357
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6287
|8,6720
|% -0,07
|
|Frank
|7,2555
|7,2992
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,63
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,40
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,70
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,47
|
Seans Raporu
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