***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. 22.06.2020 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7:Maddesi'nin tadil edilmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859356BIST