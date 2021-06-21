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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.06.2021 16:43



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.29.03.2021 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7.Maddesi'nin tadikl edilmesi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943403


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