***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.06.2021 16:43
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.29.03.2021 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7.Maddesi'nin tadikl edilmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943403
BIST
17:011.388
En Yüksek
|Değişim
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|| -3,15
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.396
En Düşük
1.378
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En Yüksek
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En Düşük
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BOBET
|6,16
|436.642.383
|% 8,07
|
|BMSCH
|5,86
|87.651.916
|% 3,17
|
|PENTA
|32,38
|9.570.569
|% 1,19
|
|BASGZ
|9,72
|43.193.451
|% -0,31
|
|OYYAT
|24,50
|28.917.135
|% -0,33
|
|OYYAT
|24,50
|28.917.135
|% -0,33
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7663
|8,7686
|% 0,36
|
|Euro
|10,4459
|10,4553
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,1429
|12,2038
|% 0,95
|
|Frank
|9,4896
|9,5468
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3300
|2,3416
|% 0,31
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|16:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,55
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.370
|26,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|24,47
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|11,84
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,06
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