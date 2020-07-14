***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.07.2020 15:01
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 22.06.2020 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7:Maddesi'nin tadil edilmesi
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 29/06/2020 01/07/2020 10109
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859674
BIST
15:25117.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -763,37
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:256,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:257,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:25397,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 397,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.391.954
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.868.859
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|GARAN
|7,91
|595.996.436
|% -0,75
|
|THYAO
|11,91
|586.754.599
|% -0,50
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|SASA
|11,95
|480.374.374
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,66
|403.879.844
|% 0,61
|
|TSKB
|1,26
|301.297.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,81
|307.820.625
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5763
|8,6193
|% -0,10
|
|Frank
|7,2783
|7,3221
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,13
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.604
|-2,80
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-2,80
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,40
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|