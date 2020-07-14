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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

14.07.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 22.06.2020 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7:Maddesi'nin tadil edilmesi

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 29/06/2020 01/07/2020 10109



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859674


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
BFREN 455,80 7.202.552 % 9,99  
FMIZP 60,55 14.062.458 % 9,99  
PKENT 334,80 2.882.415 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5763 8,6193 % -0,10  
Frank 7,2783 7,3221 % 0,33  
Riyal 1,8253 1,8344 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,13  
Altın Gr. 397 397 -0,35  
Cumhuriyet 2.584 2.604 -2,80  
Tam 2.661 2.672 -2,80  
Yarım 1.292 1.307 -1,40  
Çeyrek 646 654 -0,70  
Gümüş.Ons 19,12 19,14 0,07  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 0,00  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,38  
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