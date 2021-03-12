***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı2181SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2020 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918033BIST