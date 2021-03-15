***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
15.03.2021 18:12
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
2181
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2020 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI - Beyan ek olarak eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918247
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,37
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5552
|7,5604
|% -0,08
|
|Euro
|9,0085
|9,0198
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,4598
|10,5122
|% -0,47
|
|Frank
|8,1038
|8,1526
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0079
|2,0180
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|3,92
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER