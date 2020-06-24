***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.06.2020 15:53
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
22/06/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah Buyukdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15 Ic Kapı:1502 Sarıyer / Istanbul
Gündem
Olağan genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YK Faaliyet Raporu kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu kabul edildi. Bilanço ve Kar zarar hesapları kabul edildi. YK Üyeleri ibra edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.S 2019 yılı Olagan Genel Kurulu Toplantısı Toplantı Tutanağı 22.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852654
BIST
17:11114.880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -458,40
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:116,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:117,7324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:11390,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 390,36
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.896.640
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.031.165
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.346.446
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|31,64
|78.688.825
|% -9,55
|
|BAYRK
|8,37
|12.239.475
|% -6,79
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|PETKM
|4,23
|923.308.866
|% 2,17
|
|GARAN
|8,27
|860.752.670
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,75
|797.905.827
|% 3,94
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|265.140.418
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|555.290.497
|% 0,92
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5237
|8,5664
|% -0,26
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,55
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.595
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|2,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,01
|
Seans Raporu
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-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -638, 33 kaybederek (% -0.48 ) 133, 052
-
17:27XU100
Endeks 114, 850 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 17, 645.00 milyon TL de
-
17:27MNDRS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 328, 130 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 114, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 17, 455.00 milyon TL de
-
17:21PEKGY
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 072, 610 adet işlem