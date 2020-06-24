***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih22/06/2020Saati14:30AdresiMaslak Mah Buyukdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15 Ic Kapı:1502 Sarıyer / IstanbulGündemOlağan genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularYK Faaliyet Raporu kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu kabul edildi. Bilanço ve Kar zarar hesapları kabul edildi. YK Üyeleri ibra edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.S 2019 yılı Olagan Genel Kurulu Toplantısı Toplantı Tutanağı 22.06.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852654BIST