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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.06.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
22/06/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah Buyukdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15 Ic Kapı:1502 Sarıyer / Istanbul
Gündem
Olağan genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YK Faaliyet Raporu kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu kabul edildi. Bilanço ve Kar zarar hesapları kabul edildi. YK Üyeleri ibra edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası A.S 2019 yılı Olagan Genel Kurulu Toplantısı Toplantı Tutanağı 22.06.2020 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852654


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 436.738.365 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.896.640 % 9,99  
AKMGY 33,06 5.707.697 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 21.031.165 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5237 8,5664 % -0,26  
Frank 7,2074 7,2508 % -0,13  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 0,55  
Altın Gr. 390 390 0,43  
Cumhuriyet 2.529 2.544 5,20  
Tam 2.595 2.608 5,40  
Yarım 1.265 1.276 2,70  
Çeyrek 634 639 1,30  
Gümüş.Ons 17,64 17,66 -0,28  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,06  
B. Petrol 41,62 41,62 -1,01  
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